Оёқлари йўқ бўлса-да ер ҳайдаётган филиппинлик йигит дунёни ларзага солди!
Ижтимоий тармоқларда инсон иродаси ва меҳнатсеварлигининг чегараси йўқлигини исботловчи навбатдаги таъсирли видеолавҳа кенг тарқалмоқда. Филиппинда яшовчи Тропанг Солид исмли йигит белидан паст қисми йўқлигига қарамай, далада оғир деҳқончилик меҳнати билан шуғулланаётганини намойиш этди.
Тармоқ фойдаланувчиларини ларзага солган ушбу видеода йигит ҳайвонга уланган омоч ёрдамида нам ва тик қияликдаги ерни ҳайдаб, ўз ризқини ҳалол меҳнат билан териб юргани акс этган.
«Ёмғир тўхтади, ишга қайтишим керак»: Оддий деҳқоннинг матонати
Бир неча кунлик тинимсиз ёмғирдан сўнг об-ҳаво очилиши биланоқ далага чиққан Тропанг ўз ҳолатига шундай изоҳ берди:
«Ҳозир яна даладаман. Бир неча кун тинимсиз ёмғир ёғиб турди ва иш тўхтаб қолганди. Энди ҳаво очилди, қуёш чиқди, шунинг учун ерни ҳайдашга киришдим».
Тақдим этилган кадрларда қаҳрамон лойқа ва ноқулай ёнбағирликда мувозанатни маҳорат билан сақлаб, омочни бошқараётгани кўринади. Ҳар қандай соғлом одамни ҳам толиқтирадиган бу оғир жараённи у ҳеч қандай шикоятсиз, кундалик одатий вазифа сифатида бажармоқда.
Ҳаёт учун муҳим хулоса
Ушбу видеонинг энг таъсирли жиҳати — қаҳрамоннинг тақдир зарбасидан ёки қийинчиликлардан нолимаслигида:
Имконият чегараларини енгиш: Тропанг нималарни қила олмаслиги ҳақида қайғурмай, нима қўлидан келишини аниқ билади ва ҳаракатни айнан шу ердан бошлайди;
Дунё бўйлаб акс-садо: Миллионлаб инсонлар ушбу кадрларни кўриб, арзимас муаммолар олдида тушкунликка тушмаслик ва борига шукр қилиб ҳаракат қилиш кераклиги ҳақида илиқ изоҳлар қолдирмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…