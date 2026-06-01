Қаршида ишқий муносабат ортидан фирибгарлик: 19 ёшли йигит судланди

·330·Жамият
Қаршида ишқий муносабат ортидан фирибгарлик: 19 ёшли йигит судланди

Қашқадарё вилоятининг Қарши шаҳрида 19 ёшли йигит ишончни суиистеъмол қилиб, севган қизини алдаш орқали унинг қимматбаҳо буюмларини сотиб юборгани аниқланди.

Маълум бўлишича, асли касбилик бўлган йигит Қарши шаҳрида яшовчи қиз билан ишқий муносабатлар ўрнатиб, аста-секин унинг ишончига кирган. У қизга ўқиши учун ноутбук зарурлигини айтиб, уни вақтинча фойдаланиш баҳонасида қўлга киритган.

Кейинчалик эса ушбу ноутбукни 1 миллион сўмга сотиб юбориб, пулни ўз эҳтиёжлари учун сарфлаган. Бироқ бу билан кифояланмаган йигит, яна қизга ноутбукни қайтариб беришини айтиб ёлғон ваъда билан уни учрашувга чақиради.

Учрашув пайтида эса қизнинг Redmi 10C русумли мобил телефонини ҳам алдов йўли билан қўлга киритиб, уни ҳам сотиб юборади.

Мазкур ҳолат бўйича суд жараёни ўтказилиб, Қарши шаҳар жиноят ишлари бўйича суди томонидан йигитга 1 йил 11 ой муддатга ахлоқ тузатиш ишлари жазоси тайинланди.

Ҳозирда ушбу иш ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, фуқаролар ўртасида ишонч ва эҳтиёткорлик масалаларини яна бир бор кун тартибига чиқарди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдан Иссиқкўлга тўғридан-тўғри автобус қатнови йўлга қўйилмоқдаБугун, 07:57Тошкент шаҳар ҳокими Учтепа туманини ривожлантириш режасини эълон қилдиБугун, 07:53Тошкентда автомобиль сотиш билан боғлиқ йирик фирибгарлик фош этилдиБугун, 07:49Порадан бош тортган ходимларни мукофотлаш тартиби бекор қилиниши мумкинБугун, 07:29Шўртан газ-кимё мажмуасида миллиардлаб сўмлик талон-торожлик аниқландиБугун, 07:10Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетдиБугун, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди