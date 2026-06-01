Қаршида ишқий муносабат ортидан фирибгарлик: 19 ёшли йигит судланди
Қашқадарё вилоятининг Қарши шаҳрида 19 ёшли йигит ишончни суиистеъмол қилиб, севган қизини алдаш орқали унинг қимматбаҳо буюмларини сотиб юборгани аниқланди.
Маълум бўлишича, асли касбилик бўлган йигит Қарши шаҳрида яшовчи қиз билан ишқий муносабатлар ўрнатиб, аста-секин унинг ишончига кирган. У қизга ўқиши учун ноутбук зарурлигини айтиб, уни вақтинча фойдаланиш баҳонасида қўлга киритган.
Кейинчалик эса ушбу ноутбукни 1 миллион сўмга сотиб юбориб, пулни ўз эҳтиёжлари учун сарфлаган. Бироқ бу билан кифояланмаган йигит, яна қизга ноутбукни қайтариб беришини айтиб ёлғон ваъда билан уни учрашувга чақиради.
Учрашув пайтида эса қизнинг Redmi 10C русумли мобил телефонини ҳам алдов йўли билан қўлга киритиб, уни ҳам сотиб юборади.
Мазкур ҳолат бўйича суд жараёни ўтказилиб, Қарши шаҳар жиноят ишлари бўйича суди томонидан йигитга 1 йил 11 ой муддатга ахлоқ тузатиш ишлари жазоси тайинланди.
Ҳозирда ушбу иш ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, фуқаролар ўртасида ишонч ва эҳтиёткорлик масалаларини яна бир бор кун тартибига чиқарди.
…