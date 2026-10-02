Онлайн маълумотларни сақлашга мўлжалланган Лайтр иловаси тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лайтр иловаси интернетдаги турли контентларни, жумладан веб-саҳифалар, видеолар ва файлларни сақлаш имконини беради.
- Ушбу дастур тўлиқ махфийликка асосланган бўлиб, барча маълумотлар фойдаланувчининг ўз қурилмасида сақланади ва махсус аккаунт талаб этилмайди.
- Лайтр иловаси iCloud орқали қурилмалараро синхронизацияни таъминлайди ва бепул версиясида 30 тагача маълумотни сақлаш мумкин.
Mozilla компаниясининг машҳур Поккет хизмати ёпилганидан сўнг, фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида бир қатор муқобил иловалар пайдо бўлди. Шулардан бири — Лайтр деб номланган янги дастур интернетдаги нафақат матнли мақолаларни, балки исталган турдаги контентни сақлаб қолиш имконини бериши билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотига кўра, мазкур илова веб-саҳифалар, рецептлар, скриншотлар, видеолар, ПДФ-файллар, хатчўплар ва ҳатто браузер ёрлиқларини кейинчалик кўриб чиқиш учун сақлаш имконини беради. Дастур файл турларини автоматик равишда саралаб, уларни “касес” (кейслар) деб номланган махсус коллекцияларга гуруҳлашга ёрдам беради.
Махфийлик ва қурилмалараро синхронизацияЛайтр иловасининг энг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу унинг тўлиқ махфийликка асосланганидир. Сақланган барча маълумотлар фақат фойдаланувчининг ўз қурилмасида сақланадиган шахсий архивга айланади. Бу шуни англатадики, иловадан фойдаланиш учун махсус аккаунт очиш талаб этилмайди ва дастурчилар ҳам сиз сақлаган маълумотларни кўра олмайди.
Шунга қарамай, маълумотлар Apple компаниясининг iCloud хизмати орқали синхронизацияси туфайли iPhone, iPad ва Мак каби бир нечта қурилмалар ўртасида осонгина алмашинади. Иловани ишлаб чиққан Канаданинг мустақил дастурчиси Мостафа Талаатнинг таъкидлашича, сервердан фойдаланмаслик қарорига онгли равишда келинган, чунки фойдаланувчи нимани сақлаши унинг шахсий ҳаётига дахлардир.
Функционал имкониятлар ва нарх сиёсатиЛойиҳанинг асосчиси Поккет хизматининг собиқ фойдаланувчилари қийналмаслиги учун иловага эски маълумотларни экспорт қилиш имкониятини ҳам қўшган. Шунингдек, дастурда маълум бир санани белгилаб қўйиб, сақланган нарса ҳақида эслатма олиш функцияси ҳам мавжуд. Бироқ махфийликни биринчи ўринга қўйгани сабабли, илова сунъий интеллект ёрдамида матнни қисқартириш ёки тавсифлаш ишларини бажармайди.
Лайтр иловасини синаб кўриш бепул бўлиб, у 30 тагача маълумотни сақлаш чекловига эга. Тўлиқ имкониятлардан фойдаланиш учун Премиум обуна нархи ойига 1,99 долларни, йилига 14,99 долларни ёки умрбод фойдаланиш учун 39,99 долларни ташкил этади. Обуна муддати тугаган тақдирда ҳам фойдаланувчи ўз архивини йўқотмайди, шунингдек, исталган вақтда барча маълумотларни Маркдовн ва HTML форматидаги ЗИП-архив сифатида кўчириб олиши мумкин.
Изоҳлар 0
…