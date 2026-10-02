Онлайн маълумотларни сақлашга мўлжалланган Лайтр иловаси тақдим этилди

·27·Техно
Онлайн маълумотларни сақлашга мўлжалланган Лайтр иловаси тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лайтр иловаси интернетдаги турли контентларни, жумладан веб-саҳифалар, видеолар ва файлларни сақлаш имконини беради.
  • Ушбу дастур тўлиқ махфийликка асосланган бўлиб, барча маълумотлар фойдаланувчининг ўз қурилмасида сақланади ва махсус аккаунт талаб этилмайди.
  • Лайтр иловаси iCloud орқали қурилмалараро синхронизацияни таъминлайди ва бепул версиясида 30 тагача маълумотни сақлаш мумкин.

Mozilla компаниясининг машҳур Поккет хизмати ёпилганидан сўнг, фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида бир қатор муқобил иловалар пайдо бўлди. Шулардан бири — Лайтр деб номланган янги дастур интернетдаги нафақат матнли мақолаларни, балки исталган турдаги контентни сақлаб қолиш имконини бериши билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотига кўра, мазкур илова веб-саҳифалар, рецептлар, скриншотлар, видеолар, ПДФ-файллар, хатчўплар ва ҳатто браузер ёрлиқларини кейинчалик кўриб чиқиш учун сақлаш имконини беради. Дастур файл турларини автоматик равишда саралаб, уларни “касес” (кейслар) деб номланган махсус коллекцияларга гуруҳлашга ёрдам беради.

Махфийлик ва қурилмалараро синхронизация

Лайтр иловасининг энг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу унинг тўлиқ махфийликка асосланганидир. Сақланган барча маълумотлар фақат фойдаланувчининг ўз қурилмасида сақланадиган шахсий архивга айланади. Бу шуни англатадики, иловадан фойдаланиш учун махсус аккаунт очиш талаб этилмайди ва дастурчилар ҳам сиз сақлаган маълумотларни кўра олмайди.

Шунга қарамай, маълумотлар Apple компаниясининг iCloud хизмати орқали синхронизацияси туфайли iPhone, iPad ва Мак каби бир нечта қурилмалар ўртасида осонгина алмашинади. Иловани ишлаб чиққан Канаданинг мустақил дастурчиси Мостафа Талаатнинг таъкидлашича, сервердан фойдаланмаслик қарорига онгли равишда келинган, чунки фойдаланувчи нимани сақлаши унинг шахсий ҳаётига дахлардир.

Функционал имкониятлар ва нарх сиёсати

Лойиҳанинг асосчиси Поккет хизматининг собиқ фойдаланувчилари қийналмаслиги учун иловага эски маълумотларни экспорт қилиш имкониятини ҳам қўшган. Шунингдек, дастурда маълум бир санани белгилаб қўйиб, сақланган нарса ҳақида эслатма олиш функцияси ҳам мавжуд. Бироқ махфийликни биринчи ўринга қўйгани сабабли, илова сунъий интеллект ёрдамида матнни қисқартириш ёки тавсифлаш ишларини бажармайди.

Лайтр иловасини синаб кўриш бепул бўлиб, у 30 тагача маълумотни сақлаш чекловига эга. Тўлиқ имкониятлардан фойдаланиш учун Премиум обуна нархи ойига 1,99 долларни, йилига 14,99 долларни ёки умрбод фойдаланиш учун 39,99 долларни ташкил этади. Обуна муддати тугаган тақдирда ҳам фойдаланувчи ўз архивини йўқотмайди, шунингдек, исталган вақтда барча маълумотларни Маркдовн ва HTML форматидаги ЗИП-архив сифатида кўчириб олиши мумкин.

ЛайтрИловаМахфийликТехнологияApple
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone Дуо учун илк ноодатий илова яратилдиiPhone Дуо учун илк ноодатий илова яратилди28 сентябр 21:56Замонавий автомобиллар ва мобил иловалар ҳайдовчилар маълумотларини сиздирмоқдаЗамонавий автомобиллар ва мобил иловалар ҳайдовчилар маълумотларини сиздирмоқда30 сентябр 03:25Apple Европа Иттифоқида шаффофлик сўровлари қоидаларини юмшатдиApple Европа Иттифоқида шаффофлик сўровлари қоидаларини юмшатди17 сентябр 21:24Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирди27 июл 02:22Apple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқдаApple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқда10 сентябр 01:20Норвегия жамоат жойларида камерали смарт-кўзойнакларни тақиқламоқчиНорвегия жамоат жойларида камерали смарт-кўзойнакларни тақиқламоқчи5 сентябр 01:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди