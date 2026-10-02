Португалияда тўполон: Мухлислар Роналду ва Жезуш тарафдорларига бўлиниб кетди
Криштиану Роналдунинг Португалия миллий терма жамоасини ўзбошимчалик билан тарк этиши атрофидаги шов-шувли можаро авжига чиқмоқда. Терма жамоанинг Португалияга қайтиши аэропортда мухлислар ўртасида кескин тўқнашувларга сабаб бўлди ва вазиятга полиция аралашишга мажбур бўлди.
Миллатлар лигаси доирасида сафарда Дания устидан қозонилган муҳим ғалабадан сўнг, жума куни Португалия делегацияси Порту шаҳрига қайтиб келди. Бироқ аэропортдаги муҳит ғалаба кайфиятида эмас, балки жиддий қаршиликлар билан кутиб олинди — жамоани кутиб олган мухлислар икки рақиб лагерга бўлиниб кетди.
Мураббийга ҳақоратлар ва мухлислар ўртасидаги бўлиниш
Келишмовчиликнинг асосий сабаби Роналдунинг асосий таркибдан тушириб қолдирилгани ва унинг ортидан жамоани тарк этгани бўлди:
Бош мураббийдан норозилар: Мухлисларнинг катта қисми бош мураббий Жорже Жезушнинг Роналдуни захирада қолдириш қарорига кескин қарши чиқди ва мутахассисни оғир, ҳақоратли сўзлар билан фаол танқид қилди.
Роналдуни қоралаганлар: Шу билан бирга, юлдузли футболчининг терма жамоани ташлаб кетганини нопрофессионал хатти-ҳаракат деб ҳисоблаб, шахсан Роналдунинг ўзига эътироз билдирган мухлислар гуруҳи ҳам пайдо бўлди.
Оғзаки тортишув тезда ўзаро жанжал ва кичик муштлашувларга айланиб кетди. Терминалда оммавий тартибсизлик келиб чиқишининг олдини олиш ва вазиятни назоратга олиш учун ҳуқуқ-тартибот органлари — полиция кучлари зудлик билан аралашди, деб хабар бермоқда нуфузли A Bola нашри.
Изоҳлар 0
…