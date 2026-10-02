Португалияда тўполон: Мухлислар Роналду ва Жезуш тарафдорларига бўлиниб кетди

·0·Спорт
Португалияда тўполон: Мухлислар Роналду ва Жезуш тарафдорларига бўлиниб кетди

Криштиану Роналдунинг Португалия миллий терма жамоасини ўзбошимчалик билан тарк этиши атрофидаги шов-шувли можаро авжига чиқмоқда. Терма жамоанинг Португалияга қайтиши аэропортда мухлислар ўртасида кескин тўқнашувларга сабаб бўлди ва вазиятга полиция аралашишга мажбур бўлди.

Миллатлар лигаси доирасида сафарда Дания устидан қозонилган муҳим ғалабадан сўнг, жума куни Португалия делегацияси Порту шаҳрига қайтиб келди. Бироқ аэропортдаги муҳит ғалаба кайфиятида эмас, балки жиддий қаршиликлар билан кутиб олинди — жамоани кутиб олган мухлислар икки рақиб лагерга бўлиниб кетди.

Мураббийга ҳақоратлар ва мухлислар ўртасидаги бўлиниш

Келишмовчиликнинг асосий сабаби Роналдунинг асосий таркибдан тушириб қолдирилгани ва унинг ортидан жамоани тарк этгани бўлди:

  • Бош мураббийдан норозилар: Мухлисларнинг катта қисми бош мураббий Жорже Жезушнинг Роналдуни захирада қолдириш қарорига кескин қарши чиқди ва мутахассисни оғир, ҳақоратли сўзлар билан фаол танқид қилди.

  • Роналдуни қоралаганлар: Шу билан бирга, юлдузли футболчининг терма жамоани ташлаб кетганини нопрофессионал хатти-ҳаракат деб ҳисоблаб, шахсан Роналдунинг ўзига эътироз билдирган мухлислар гуруҳи ҳам пайдо бўлди.

Португалияда тўполон: Мухлислар Роналду ва Жезуш тарафдорларига бўлиниб кетди

Оғзаки тортишув тезда ўзаро жанжал ва кичик муштлашувларга айланиб кетди. Терминалда оммавий тартибсизлик келиб чиқишининг олдини олиш ва вазиятни назоратга олиш учун ҳуқуқ-тартибот органлари — полиция кучлари зудлик билан аралашди, деб хабар бермоқда нуфузли A Bola нашри.

Криштиану РоналдуПортугалия миллий терма жамоасиАэропортда мухлислар тўқнашувлариЖорже Жезуш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду терма жамоа билан хайрлашадими? ПФФ Криштиану билан сулҳ тузишга уринмоқдаРоналду терма жамоа билан хайрлашадими? ПФФ Криштиану билан сулҳ тузишга уринмоқдаБугун 18:20Артуро Видал Роналдунинг ёнини олиб, Жезуш ва танқидчиларга кескин жавоб қайтардиАртуро Видал Роналдунинг ёнини олиб, Жезуш ва танқидчиларга кескин жавоб қайтардиБугун 14:38Жорже Жезуш Роналду атрофидаги шов-шувларга нуқта қўйиб, Даниядаги ғалаба сирини очдиЖорже Жезуш Роналду атрофидаги шов-шувларга нуқта қўйиб, Даниядаги ғалаба сирини очдиБугун 10:08"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилди"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилдиКеча 15:53«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтди«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтдиКеча 11:00«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ берди«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ бердиКеча 06:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди