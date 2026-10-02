Apple сунъий интеллект хавфи туфайли macOS хавфсизлигини кучайтирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Сунъий интеллект агентларининг тобора оммалашиб бориши ва улар билан боғлиқ хавфлар ортиши сабабли, Apple macOS операцион тизимидаги "Фулл Диск Аксесс" функсияси учун қўшимча хавфсизлик назоратини жорий этмоқда.
- Ушбу ўзгаришлар фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари хавфсизлигини таъминлашга қаратилган бўлиб, дастурчиларнинг ушбу функсиядан суиистеъмол қилиш ҳолатларини олдини олишни мақсад қилади.
Apple компанияси macOS операцион тизимидаги “Фулл Диск Аксесс” функцияси атрофида қўшимча хавфсизлик назоратини жорий этишини эълон қилди. Ушбу қарор сунъий интеллект агентларининг тобора оммалашиб бориши ва улар билан боғлиқ янги хавфсизлик хатарлари кескин ошгани фонида қабул қилинди. Дастлаб захира нусхаларини тўғри ишлаши учун мўлжалланган бу функция эндиликда махфийликни таъминлаш учун қаттиқроқ чекловларга дуч келади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ўзгаришлар эълон қилинишидан бир неча кун олдин журналистлардан бири Meta компаниясининг Мак учун мўлжалланган Мусе иловаси унинг шахсий хабарларини ўқиб чиққанини даъво қилган эди. Гарчи Meta бу даъвони рад этган бўлса-да, мазкур воқеа фойдаланувчилар ўртасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Шунингдек, Виред нашри ChatGPT иловасининг Мак версиясидаги заифлик хакерларга махфий маълумотларга кириш ҳуқуқини бериши мумкинлигини аниқлаган эди.
Сунъий интеллект агентлари ва хавфсизлик таҳдидлариЗамонавий сунъий интеллект агентлари компьютерда ишлаётганда фойдаланувчиларга ўз файллари, хабарлари ва бошқа шахсий маълумотларига кенгроқ кириш ҳуқуқини тақдим этиш имконини беради. Бироқ, бу каби имкониятлар тизим созламаларини ўзгартириш орқали амалга оширилади. Масалан, Мусе иловаси фойдаланувчиларга ихтиёрий равишда “Фулл Диск Аксесс” функциясини ёқиш имконини тақдим этади.
Apple компаниясининг дастурчилар учун эълон қилган баёнотида таъкидланишича, айрим дастурчилар ушбу имкониятдан фойдаланувчиларни хавф остига қўядиган тарзда фойдаланмоқда. Натижада тизимдаги барча маълумотлар фойдаланувчининг тўлиқ хабардорлигисиз ошкор бўлиб қолиши мумкин. Компания бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун келгусида янада қатъий чоралар кўрилишини билдирди.
Янги назорат механизмлариЯнги қоидаларга кўра, Apple иловага бундай фавқулодда даражадаги рухсатни бермоқчи бўлган фойдаланувчилар буни фақат жуда аниқ ва ўйлаб қилинган ҳаракатлар орқалигина амалга ошира олишини таъминлайдиган назорат механизмларини жорий этади. Бу эса фойдаланувчининг ўз маълумотлари хавфсизлиги бўйича онгли қарор қабул қилишига ёрдам беради.
Компания вакилларининг қайд этишича, сунъий интеллект агентлари келгусида янада ақлли ва автоном бўлиб бориши сабабли, бу турдаги рухсатлар билан боғлиқ хавфлар ҳам сезиларли даражада ўсади. Шунинг учун мазкур муаммони ҳал қилиш ҳозирги кунда энг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади ва Apple ўз фойдаланувчиларининг махфийлигини ҳимоя қилишга содиқ қолади.
Изоҳлар 0
…