Apple сунъий интеллект хавфи туфайли macOS хавфсизлигини кучайтирмоқда

·10·Техно
Apple сунъий интеллект хавфи туфайли macOS хавфсизлигини кучайтирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сунъий интеллект агентларининг тобора оммалашиб бориши ва улар билан боғлиқ хавфлар ортиши сабабли, Apple macOS операцион тизимидаги "Фулл Диск Аксесс" функсияси учун қўшимча хавфсизлик назоратини жорий этмоқда.
  • Ушбу ўзгаришлар фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари хавфсизлигини таъминлашга қаратилган бўлиб, дастурчиларнинг ушбу функсиядан суиистеъмол қилиш ҳолатларини олдини олишни мақсад қилади.

Apple компанияси macOS операцион тизимидаги “Фулл Диск Аксесс” функцияси атрофида қўшимча хавфсизлик назоратини жорий этишини эълон қилди. Ушбу қарор сунъий интеллект агентларининг тобора оммалашиб бориши ва улар билан боғлиқ янги хавфсизлик хатарлари кескин ошгани фонида қабул қилинди. Дастлаб захира нусхаларини тўғри ишлаши учун мўлжалланган бу функция эндиликда махфийликни таъминлаш учун қаттиқроқ чекловларга дуч келади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ўзгаришлар эълон қилинишидан бир неча кун олдин журналистлардан бири Meta компаниясининг Мак учун мўлжалланган Мусе иловаси унинг шахсий хабарларини ўқиб чиққанини даъво қилган эди. Гарчи Meta бу даъвони рад этган бўлса-да, мазкур воқеа фойдаланувчилар ўртасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Шунингдек, Виред нашри ChatGPT иловасининг Мак версиясидаги заифлик хакерларга махфий маълумотларга кириш ҳуқуқини бериши мумкинлигини аниқлаган эди.

Сунъий интеллект агентлари ва хавфсизлик таҳдидлари

Замонавий сунъий интеллект агентлари компьютерда ишлаётганда фойдаланувчиларга ўз файллари, хабарлари ва бошқа шахсий маълумотларига кенгроқ кириш ҳуқуқини тақдим этиш имконини беради. Бироқ, бу каби имкониятлар тизим созламаларини ўзгартириш орқали амалга оширилади. Масалан, Мусе иловаси фойдаланувчиларга ихтиёрий равишда “Фулл Диск Аксесс” функциясини ёқиш имконини тақдим этади.

Apple компаниясининг дастурчилар учун эълон қилган баёнотида таъкидланишича, айрим дастурчилар ушбу имкониятдан фойдаланувчиларни хавф остига қўядиган тарзда фойдаланмоқда. Натижада тизимдаги барча маълумотлар фойдаланувчининг тўлиқ хабардорлигисиз ошкор бўлиб қолиши мумкин. Компания бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун келгусида янада қатъий чоралар кўрилишини билдирди.

Янги назорат механизмлари

Янги қоидаларга кўра, Apple иловага бундай фавқулодда даражадаги рухсатни бермоқчи бўлган фойдаланувчилар буни фақат жуда аниқ ва ўйлаб қилинган ҳаракатлар орқалигина амалга ошира олишини таъминлайдиган назорат механизмларини жорий этади. Бу эса фойдаланувчининг ўз маълумотлари хавфсизлиги бўйича онгли қарор қабул қилишига ёрдам беради.

Компания вакилларининг қайд этишича, сунъий интеллект агентлари келгусида янада ақлли ва автоном бўлиб бориши сабабли, бу турдаги рухсатлар билан боғлиқ хавфлар ҳам сезиларли даражада ўсади. Шунинг учун мазкур муаммони ҳал қилиш ҳозирги кунда энг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади ва Apple ўз фойдаланувчиларининг махфийлигини ҳимоя қилишга содиқ қолади.

AppleМакОССуний интеллектХавфсизликТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple macOS янгиланишида камерали AirPods тасвирланган видео топилдиApple macOS янгиланишида камерали AirPods тасвирланган видео топилди18 август 18:20OpenAI хавфсизлик бўйича уч нафар тадқиқотчини ишдан бўшатдиOpenAI хавфсизлик бўйича уч нафар тадқиқотчини ишдан бўшатдиКеча 23:54OpenAI агентлари хавфсиз маълумотлар базаларига ҳужум қилгани аниқландиOpenAI агентлари хавфсиз маълумотлар базаларига ҳужум қилгани аниқланди25 сентябр 20:53iPhone 18 Pro суратларнинг ҳақиқийлигини исботлай оладиган бўладиiPhone 18 Pro суратларнинг ҳақиқийлигини исботлай оладиган бўлади16 сентябр 12:25OpenAI сунъий интеллект агентларининг хавфсиз муҳитдан қочиш ҳолатлари аниқландиOpenAI сунъий интеллект агентларининг хавфсиз муҳитдан қочиш ҳолатлари аниқланди5 сентябр 04:23OpenAI хавфсизлик муаммоси туфайли кучли моделларини ўқитишни тўхтатдиOpenAI хавфсизлик муаммоси туфайли кучли моделларини ўқитишни тўхтатди27 сентябр 13:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди