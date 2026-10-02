Роберто Маншини Манчестер Сити иши бўйича изоҳ берди

·24·Спорт
Роберто Маншини Манчестер Сити иши бўйича изоҳ берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Манчестер Сити клубининг собиқ бош мураббийи Роберто Мансини, клубнинг молиявий қоидабузарликлар бўйича айбловлари унинг шахсий масъулияти эмаслигини таъкидлади.
  • Мансини 2009–2013-йилларда клубда ишлаган вақтида молиявий ҳисоботларни нотўғри тақдим этиш ҳолатлари текширув остида.

Манчестер Сити клубининг собиқ бош мураббийи Роберто Маншини инглиз клубига нисбатан чиқарилган молиявий қоидабузарликлар бўйича қатъий муносабат билдириб, юзага келган ҳуқуқий муаммолар унинг шахсий масъулияти эмаслигини таъкидлади. ESPN нашри хабар қилишича, италиялик мутахассис ўз вақтида "шаҳарликлар" билан илк бор Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган бўлса-да, ҳозирги кунда клуб бошига тушган муаммолардан ўзини четга олишга ҳаракат қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Италия миллий жамоасини бошқараётган Маншини 2009–2013-йиллар оралиғида Манчестер Сити клубида фаолият юритган. Айни пайтда Премер-лига томонидан клубнинг молиявий ҳисоботларни нотўғри тақдим этгани тасдиқлангани сабабли, айнан шу давр қаттиқ текширувлар марказида қолмоқда. Бироқ тажрибали мураббий Миллатлар лигаси доирасидаги Францияга қарши ўйин олдидан ўтказилган матбуот анжуманида бу ҳолат унинг обрўсига путур етказишидан хавотирда эмаслигини билдирди.

Шубҳали шартномалар ва молиявий текширувлар

Маншининг исми атрофидаги асосий можаро 2018-йилда Дер Спиегель нашри эълон қилган сиздирилган ҳужжатларга бориб тақалади. Унга кўра, мураббий Манчестер Сити клубидан расмий равишда йилига 1,45 миллион фунт стерлинг маош олган бўлса-да, Абу-Дабида жойлашган Ал Жазира клубида маслаҳатчи сифатида ҳам шунча миқдорда қўшимча ҳақ олиб борганликда гумон қилинмоқда.

Те Телеграпҳ нашри маълумотларига кўра, мазкур схема орқали клуб тахминан 12 миллион фунт стерлинг миқдоридаги солиқ ва ижтимоий тўловларни четлаб ўтишга муваффақ бўлган. Ушбу ҳолат молиявий фейр-плей қоидаларини четлаб ўтиш учун иш ҳақи қисмини оффшор орқали тўлаш сифатида баҳоланмоқда.

Мураббийнинг жавоби ва позицияси

Бироқ Роберто Маншининг ўзи бу айбловларни рад этиб, барча ҳуқуқий ва молиявий масъулиятни тўғридан-тўғри клубнинг зиммасига юклади. Туркиянинг Бурса шаҳрида ўтган матбуот анжуманида у қўшма шартномалар мавжудлигини инкор этмаган ҳолда, бу ҳолат унинг эмас, балки клубнинг муаммоси эканини очиқчасига айтди.

"Бу мни ташвишга соладиган нарса эмас. Бу Афсуски, Ситининг муаммоси", дея таъкидлади тажрибали мутахассис ижтимоий тармоқлардаги чиқишларида ҳам. Шундай қилиб, Манчестер Сити клуби ўз тарихидаги энг жиддий айбловлар ва суд жараёнлари билан юзма-юз келиб турган бир пайтда, жамоанинг собиқ устози мазкур можародан бутунлай четда эканини қатъий таъкидлашда давом этмоқда.

Роберто МаншиниМанчестер СитиПремер-лигаФутбол янгиликлариТрансфер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити футболчилари шартномани бекор қилиб кетиши мумкинМанчестер Сити футболчилари шартномани бекор қилиб кетиши мумкинКеча 12:20Манчестер Сити молиявий айбловларга қарши кескин курашишга тайёрланмоқдаМанчестер Сити молиявий айбловларга қарши кескин курашишга тайёрланмоқда1 октябр 20:12Манчестер Сити раҳбарияти кетишидан хавотир билдирилдиМанчестер Сити раҳбарияти кетишидан хавотир билдирилди1 октябр 00:33Жо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирдиЖо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирди29 сентябр 14:54Рой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилдиРой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилди27 сентябр 01:31Манчестер Сити Премер-лиганинг молиявий айбловларига қарши апелляция бердиМанчестер Сити Премер-лиганинг молиявий айбловларига қарши апелляция бердиКеча 16:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди