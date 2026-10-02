Роберто Маншини Манчестер Сити иши бўйича изоҳ берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Манчестер Сити клубининг собиқ бош мураббийи Роберто Мансини, клубнинг молиявий қоидабузарликлар бўйича айбловлари унинг шахсий масъулияти эмаслигини таъкидлади.
- Мансини 2009–2013-йилларда клубда ишлаган вақтида молиявий ҳисоботларни нотўғри тақдим этиш ҳолатлари текширув остида.
Манчестер Сити клубининг собиқ бош мураббийи Роберто Маншини инглиз клубига нисбатан чиқарилган молиявий қоидабузарликлар бўйича қатъий муносабат билдириб, юзага келган ҳуқуқий муаммолар унинг шахсий масъулияти эмаслигини таъкидлади. ESPN нашри хабар қилишича, италиялик мутахассис ўз вақтида "шаҳарликлар" билан илк бор Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган бўлса-да, ҳозирги кунда клуб бошига тушган муаммолардан ўзини четга олишга ҳаракат қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Италия миллий жамоасини бошқараётган Маншини 2009–2013-йиллар оралиғида Манчестер Сити клубида фаолият юритган. Айни пайтда Премер-лига томонидан клубнинг молиявий ҳисоботларни нотўғри тақдим этгани тасдиқлангани сабабли, айнан шу давр қаттиқ текширувлар марказида қолмоқда. Бироқ тажрибали мураббий Миллатлар лигаси доирасидаги Францияга қарши ўйин олдидан ўтказилган матбуот анжуманида бу ҳолат унинг обрўсига путур етказишидан хавотирда эмаслигини билдирди.
Шубҳали шартномалар ва молиявий текширувларМаншининг исми атрофидаги асосий можаро 2018-йилда Дер Спиегель нашри эълон қилган сиздирилган ҳужжатларга бориб тақалади. Унга кўра, мураббий Манчестер Сити клубидан расмий равишда йилига 1,45 миллион фунт стерлинг маош олган бўлса-да, Абу-Дабида жойлашган Ал Жазира клубида маслаҳатчи сифатида ҳам шунча миқдорда қўшимча ҳақ олиб борганликда гумон қилинмоқда.
Те Телеграпҳ нашри маълумотларига кўра, мазкур схема орқали клуб тахминан 12 миллион фунт стерлинг миқдоридаги солиқ ва ижтимоий тўловларни четлаб ўтишга муваффақ бўлган. Ушбу ҳолат молиявий фейр-плей қоидаларини четлаб ўтиш учун иш ҳақи қисмини оффшор орқали тўлаш сифатида баҳоланмоқда.
Мураббийнинг жавоби ва позициясиБироқ Роберто Маншининг ўзи бу айбловларни рад этиб, барча ҳуқуқий ва молиявий масъулиятни тўғридан-тўғри клубнинг зиммасига юклади. Туркиянинг Бурса шаҳрида ўтган матбуот анжуманида у қўшма шартномалар мавжудлигини инкор этмаган ҳолда, бу ҳолат унинг эмас, балки клубнинг муаммоси эканини очиқчасига айтди.
"Бу мни ташвишга соладиган нарса эмас. Бу Афсуски, Ситининг муаммоси", дея таъкидлади тажрибали мутахассис ижтимоий тармоқлардаги чиқишларида ҳам. Шундай қилиб, Манчестер Сити клуби ўз тарихидаги энг жиддий айбловлар ва суд жараёнлари билан юзма-юз келиб турган бир пайтда, жамоанинг собиқ устози мазкур можародан бутунлай четда эканини қатъий таъкидлашда давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…