АПЛда кутилмаган ҳолат: Сентябрнинг барча совринларини биргина клуб илиб кетди

·2·Спорт
АПЛда кутилмаган ҳолат: Сентябрнинг барча совринларини биргина клуб илиб кетди

Англия Премьер-лигасида сентябрь ойининг энг яхшилари эълон қилинди. Барча асосий номинацияларда «Брайтон» вакиллари мутлақ ғолибликни қўлга киритиб, ҳақиқий бенефис ўтказди.

«Чайкалар»нинг 35 ёшли тажрибали яримҳимоячиси Паскал Гросс сентябрь ойининг энг яхши футболчиси деб топилди. Немис яримҳимоячиси ўтган ойда 3 та баҳсда майдонга тушиб, 2 та гол урди ҳамда 3 та голли пас муаллифига айланди ва жамоасининг мағлубиятсиз сериясига бош сабабчи бўлди.

Тарихий натижа ва рекордчилар қатори

Паскал Гросс соврин учун курашда Муҳаммад Беллуми («Ҳалл»), Жейден Богл («Лидс»), Александер Исак ва Жереми Жаке («Ливерпуль»), жамоадоши Харалампос Костулас, Кевин Шаде («Брентфорд») ҳамда Антуан Семенёни («Манчестер Сити») ортда қолдирди.

Шунингдек, Гросс АПЛ тарихида ушбу совринни 35 ёшдан ошган ҳолда ютган саноқли футболчилар қаторига кирди. Ундан каттароқ ёшда мазкур совринга эришган атиги 5 нафар юлдуз бор:

  • Стюарт Пирс — 38 ёш, 10 ой

  • Тедди Шерингҳэм — 38 ёш, 6 ой

  • Криштиану Роналду — 37 ёш, 2 ой

  • Жанфранко Дзола — 36 ёш, 3 ой

  • Пол Скоулз — 35 ёш, 9 ой

Ҳурзелер — ойнинг энг яхши мураббийи

«Брайтон» бош мураббийи Фабиан Ҳурзелер эса АПЛда ой мураббийи деб эътироф этилди. 33 ёшли немис мутахассиси қўл остида клуб 3 та учрашувда 2 ғалаба ва 1 дуранг қайд этиб, «+8» тўплар нисбатини кўрсатди. Ҳурзелер овоз беришда Андони Ираола («Ливерпуль») ва Энцо Марескани («Манчестер Сити») ортда қолдирди. Бу унинг фаолиятидаги иккинчи шундай эътироф бўлди (илк бор 2024 йил август ойида қўлга киритган).

Бундан ташқари, ойнинг энг чиройли голи муаллифи ҳам «Брайтон»дан бўлди — жамоа сардори Льюис Данкнинг «Ковентри» дарвозасига (5:0) йўллаган зарбаси тенгсиз деб топилди.

Паскал ГроссБрайтонАнглия Премьер-лигаси сентябрь эълонлариАнглия Премьер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси ва Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етадими?Лионель Месси ва Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етадими?9 сентябр 15:14Ханси Флик Ла Лигада сентябрнинг энг яхши мураббийи бўлдиХанси Флик Ла Лигада сентябрнинг энг яхши мураббийи бўлди29 сентябр 20:08АПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этдиАПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этди19 сентябр 21:13“Биз мағлубиятга лойиқ эмасдик!”: Фрэнк Лэмпард “Сити”га ютқазгач ҳайратда қолдирди“Биз мағлубиятга лойиқ эмасдик!”: Фрэнк Лэмпард “Сити”га ютқазгач ҳайратда қолдирди6 сентябр 16:47АПЛнинг 4-турида кутилмаган очко йўқотишлар — «Энфилд» ва «Стэмфорд Бриж»да дурангАПЛнинг 4-турида кутилмаган очко йўқотишлар — «Энфилд» ва «Стэмфорд Бриж»да дуранг12 сентябр 21:09Де Зерби ишонмоқда: "Мавсум якунида "Тоттенҳэм" АПЛда қолади"Де Зерби ишонмоқда: "Мавсум якунида "Тоттенҳэм" АПЛда қолади"26 апрел 08:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди