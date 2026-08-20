Ўзбекистондаги тўйлардан бирида раққоса улкан китоб ичидан чиқиб тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотди

·1·Жамият
Ўзбекистондаги тўйлардан бирида раққоса улкан китоб ичидан чиқиб тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотди
Қисқача

Ўзбекистондаги тўйлардан бирида раққоса саҳнага улкан китоб шаклидаги декорация ичидан чиқиб, меҳмонларни ҳайратда қолдирди. Тўй даврасининг марказига олиб чиқилган катта китоб бир неча лаҳзадан сўнг очилган ва ундан раққоса қиз пайдо бўлган. Томошабинларнинг айримлари ноодатий чиқишни видеога олиб, ижтимоий тармоқларга жойлаштирган. Мазкур саҳна кўриниши фойдаланувчилар орасида турли муносабатларга сабаб бўлган.

Ўзбекистондаги тўйлардан бирида меҳмонлар одатий рақс томошасини кутишган, аммо саҳнада юз берган ҳолат барчани ҳайратда қолдирган. Раққоса даврага эшик ёки саҳна ортидан эмас, улкан китоб ичидан кутилмаганда пайдо бўлган.

Тўй давомида давра марказига катта ҳажмдаги китобга ўхшаш декорация олиб чиқилган. Аввалига унинг ичида нима борлиги меҳмонларга номаълум бўлган.

Бир неча лаҳзадан сўнг эса китоб очилиб, унинг ичидан раққоса қиз чиқиб келган.

Оддий рақс дастури кутилмаган саҳна кўринишига айланиб, меҳмонларнинг эътиборини бир зумда ўзига тортган. Томошабинлардан айримлари бу ҳолатни видеога олиб, ижтимоий тармоқларга жойлаштирган. Ноодатий саҳна кўриниши фойдаланувчилар орасида турли муносабатларга сабаб бўлган.

Бундай чиқишлар тўй дастурига ўзига хос томоша ва кутилмаган эффект қўшиш мақсадида ташкил этилаётгани кўринади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноқонуний "новостройка"ларни аниқловчи онлайн геопортал ишга тушдиНоқонуний "новостройка"ларни аниқловчи онлайн геопортал ишга тушдиБугун, 09:50Бухорода 18 ёшли қиз нотўгри овқатланиш сабабли жиддий муаммога дуч келгани айтилмоқдаБухорода 18 ёшли қиз нотўгри овқатланиш сабабли жиддий муаммога дуч келгани айтилмоқдаБугун, 05:49Ўзбекистонда олимпиадада кутилмаган можаро: олтин медаль соҳиби Исроил байроғини кўтаргани учун рейтингдан чиқарилдиЎзбекистонда олимпиадада кутилмаган можаро: олтин медаль соҳиби Исроил байроғини кўтаргани учун рейтингдан чиқарилдиБугун, 05:40Камерунда олтин кони ўпирилиши 107 кишининг умрига зомин бўлдиКамерунда олтин кони ўпирилиши 107 кишининг умрига зомин бўлдиКеча, 22:56Алимент қарздорлиги бартараф этилди Алимент қарздорлиги бартараф этилди Кеча, 19:34Ўзганинг мулкини ўзлаштириш қимматга тушдиЎзганинг мулкини ўзлаштириш қимматга тушдиКеча, 19:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди