Онасининг хонасига кирган аёл кутилмаган ҳақиқатни кўрди...

·89·Жамият
Онасининг хонасига кирган аёл кутилмаган ҳақиқатни кўрди...

У икки нафар эгизак фарзанди билан бахтли ҳаёт кечираётганига ишонарди. Аммо бир куни онасидан қарз сўраш учун уйига борганида, ҳаётини бутунлай ўзгартирадиган манзарага дуч келди.

Иккаласи ҳам «хизмат сафари»га кетганди

Аёлнинг айтишича, турмуш ўртоғи ва онаси аэропортда яхши лавозимларда ишларди. Бир куни онаси хизмат сафарига кетишини, эри эса иш билан бошқа жойга боришини айтган.

Ўша пайтда аёл онасидан пул сўраган ва онаси пулни уйда қолдиришини ёки кетишидан олдин бериб кетишини айтган.

Кейинроқ пулни олиш учун онасининг уйига борганида эса ҳаммаси ўзгарди.

Эшик ортида эшитилган суҳбат

Аёл онасининг хонасига киришидан олдин ичкаридан турмуш ўртоғи билан онасининг муносабатига оид суҳбатни эшитиб қолганини айтди.

Хонага кирганида эса онаси ва эри бирга ўтирганини кўрган. Унинг сўзларига кўра, уни кўришлари билан иккаласининг ҳам юзи оқариб кетган.

Бу манзарадан кейин аёл учун ишонч ва оила тушунчаси бутунлай бошқача маъно касб этган.

«Шундан сўнг ажрашдим»

Аёлнинг айтишича, ушбу воқеадан кейин у турмуш ўртоғи билан ажрашишга қарор қилган.

Энг оғир зарба эса фақат эридан эмас, ўз онасидан ҳам келгани бўлган. Чунки инсон кўпинча энг яқинлари уни ҳимоя қилади, унга хиёнат қилмайди, деб ишонади.

Бу воқеа бир ҳақиқатни яна бир бор кўрсатади: оилада ишонч бир зумда қурилмайди, аммо бир лаҳзада емирилиши мумкин.

Tezkor Yangiliklar каналидан олинди

оилавий хиёнатажримижтимоий муаммолар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ҳар 1000 та никоҳга 175 та ажрим тўғри келмоқдаЎзбекистонда ҳар 1000 та никоҳга 175 та ажрим тўғри келмоқда28 апрел 10:26Ота-онани муҳокама қилиш тақдирингизга таъсир қиладими?Ота-онани муҳокама қилиш тақдирингизга таъсир қиладими?5 сентябр 12:33Ўзбек тўйига тасодифан кириб қолган хорижлик сайёҳлар ҳайратда: Шарқона тавозе (видео)Ўзбек тўйига тасодифан кириб қолган хорижлик сайёҳлар ҳайратда: Шарқона тавозе (видео)24 сентябр 22:49Болалари билан кўчада қолган аёл келинлик уйига киритилдиБолалари билан кўчада қолган аёл келинлик уйига киритилди7 сентябр 16:15Тошкентда 3 ёшли бола онасининг зўравонлигидан қутқарилдиТошкентда 3 ёшли бола онасининг зўравонлигидан қутқарилди15 август 05:51Нега айнан шу куни туғилгансиз? Ҳаётингизга оид муҳим нарсани билиб олингНега айнан шу куни туғилгансиз? Ҳаётингизга оид муҳим нарсани билиб олинг31 июл 20:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ