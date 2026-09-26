Онасининг хонасига кирган аёл кутилмаган ҳақиқатни кўрди...
У икки нафар эгизак фарзанди билан бахтли ҳаёт кечираётганига ишонарди. Аммо бир куни онасидан қарз сўраш учун уйига борганида, ҳаётини бутунлай ўзгартирадиган манзарага дуч келди.
Иккаласи ҳам «хизмат сафари»га кетганди
Аёлнинг айтишича, турмуш ўртоғи ва онаси аэропортда яхши лавозимларда ишларди. Бир куни онаси хизмат сафарига кетишини, эри эса иш билан бошқа жойга боришини айтган.
Ўша пайтда аёл онасидан пул сўраган ва онаси пулни уйда қолдиришини ёки кетишидан олдин бериб кетишини айтган.
Кейинроқ пулни олиш учун онасининг уйига борганида эса ҳаммаси ўзгарди.
Эшик ортида эшитилган суҳбат
Аёл онасининг хонасига киришидан олдин ичкаридан турмуш ўртоғи билан онасининг муносабатига оид суҳбатни эшитиб қолганини айтди.
Хонага кирганида эса онаси ва эри бирга ўтирганини кўрган. Унинг сўзларига кўра, уни кўришлари билан иккаласининг ҳам юзи оқариб кетган.
Бу манзарадан кейин аёл учун ишонч ва оила тушунчаси бутунлай бошқача маъно касб этган.
«Шундан сўнг ажрашдим»
Аёлнинг айтишича, ушбу воқеадан кейин у турмуш ўртоғи билан ажрашишга қарор қилган.
Энг оғир зарба эса фақат эридан эмас, ўз онасидан ҳам келгани бўлган. Чунки инсон кўпинча энг яқинлари уни ҳимоя қилади, унга хиёнат қилмайди, деб ишонади.
Бу воқеа бир ҳақиқатни яна бир бор кўрсатади: оилада ишонч бир зумда қурилмайди, аммо бир лаҳзада емирилиши мумкин.
Tezkor Yangiliklar каналидан олинди
Изоҳлар 0
…