Уйда жаҳлдор инсон борми? Хонадон тинчлиги нимадан бошланади?

·46·Жамият
Уйда жаҳлдор инсон борми? Хонадон тинчлиги нимадан бошланади?

Уйда бир инсоннинг доимий асабийлиги, баланд овози ёки кескин муносабати бутун хонадон муҳитига таъсир қилиши мумкин. Аксинча, хотиржамлик ва босиқлик оила аъзолари ўртасидаги муносабатларга ҳам бошқача руҳ бағишлайди.

Уйнинг баракаси нимадан бошланади?

Хонадон фақат девор ва жиҳозлардан иборат эмас. У ердаги сўзлар, муносабатлар ва инсонларнинг бир-бирига бўлган муомаласи ҳам уй муҳитини шакллантиради.

Доимий жанжал, бақир-чақир ва асабийлик одамларни руҳан чарчатиши мумкин. Айниқса, яқин инсонларнинг бир-бирига қаттиқ гапириши вақт ўтиши билан меҳр ва ишончга таъсир қилади.

Шунинг учун оилада ҳар бир инсон ўз муносабатига эътибор бериши муҳим.

Сокинлик ҳам катта қадрият

Босиқ гапириш, бир-бирини тинглаш, асабий пайтда бироз танаффус қилиш ва муаммони бақир-чақирсиз ҳал этиш — хонадонда соғлом муҳит шаклланишига ёрдам беради.

Чунки уйнинг ҳақиқий баракаси фақат моддий фаровонликда эмас. Хотиржамлик, ўзаро ҳурмат ва яқинлар билан тинч муносабат ҳам инсон учун катта бойликдир.

Баъзан хонадондаги муҳитни ўзгартириш учун катта ишларнинг ўзи шарт эмас. Бироз босиқлик, бироз сабр ва бир-бирига айтилган яхши сўзнинг ўзи ҳам кўп нарсани ўзгартира олади.

уй муҳитиоила муносабатлариқаттиқ гапиришасабийлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бутун ҳаётингиз фильм бўлиб намойиш этилса, уни оилавий даврада кўра олармидингиз?Бутун ҳаётингиз фильм бўлиб намойиш этилса, уни оилавий даврада кўра олармидингиз?20 сентябр 10:02Энди қачон шовқин қилиш мумкин эмас? Янги қоидалар кучга кирадиЭнди қачон шовқин қилиш мумкин эмас? Янги қоидалар кучга киради11 сентябр 08:34«Шармандали маҳалла», «уятли хонадон»: Чинозда янги баҳс...«Шармандали маҳалла», «уятли хонадон»: Чинозда янги баҳс...6 август 16:111 сентябрдан биринчи қаватдаги хонадонлар бўйича қоида ўзгарадими?1 сентябрдан биринчи қаватдаги хонадонлар бўйича қоида ўзгарадими?30 август 06:56Ўзбек тўйига тасодифан кириб қолган хорижлик сайёҳлар ҳайратда: Шарқона тавозе (видео)Ўзбек тўйига тасодифан кириб қолган хорижлик сайёҳлар ҳайратда: Шарқона тавозе (видео)24 сентябр 22:4920 сентябрь — Аёлларни қадрлаш куни: оила бахти ва муҳаббатнинг ноёб байрами!20 сентябрь — Аёлларни қадрлаш куни: оила бахти ва муҳаббатнинг ноёб байрами!20 сентябр 12:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ