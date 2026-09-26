Оқ уйдаги шов-шув: Трамп Байден ўрнига авторучкани кўрсатди, Си Цзиньпин кулиб юборди

·60·Дунё
Оқ уйдаги шов-шув: Трамп Байден ўрнига авторучкани кўрсатди, Си Цзиньпин кулиб юборди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ президентларининг рамзий портретлари кўздан кечирилаётган вақтда Доналд Трамп Жо Байденнинг расмий сурати ўрнига қўйилган авторучка тасвирига ишора қилиб, Хитой раиси Си Сзинпинни кулдириб юборди.
  • Трампнинг бу ҳаракати Байден маъмуриятини «фақат буйруқ ва ҳужжатларни кўр-кўрона имзоловчи» сифатида тасвирлашга қаратилган сиёсий сарказм бўлди.

Жаҳон дипломатияси тарихида камдан-кам учрайдиган, сиёсий ишоралар ва ноодатий ҳазилга бой лаҳза халқаро медиа марказига чиқди. АҚШ президенти Дональд Трамп ва Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзиньпин иштирокидаги учрашув доирасида АҚШ президентларининг рамзий портретлар галереясини кўздан кечириш вақтида кутилмаган воқеа юз берди. Трамп Хитой раҳбарига президентлар галереясини кўрсатар экан, навбат Жо Байденга келганда, унинг расмий сурати ўрнига қўйилган рамзий авторучка тасвирига ишора қилди.

Бу кутилмаган сиёсий троллинг ва сарказмни кўрган Си Цзиньпин самимий кулиб юборди ва дипломатик совуққонликни бир лаҳзага унутиб, кулгисини яшира олмади. Трампнинг ўз рақиби Байденнинг президентлик даврини «фақат авторучка билан ҳужжат имзолашдан иборат бўлган давр» сифатида мазах қилиши сиёсий доираларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Хўш, бу шунчаки ноодатий ҳазилми ёки катта сиёсатдаги чуқур рамзий ишорами?

«Авторучкали портрет, Си Цзиньпин табассуми ва Трамп истеҳзоси»: Воқеанинг 5 та асосий нуқтаси

Оқ уй галереясидаги шов-шувли ҳолатдан энг муҳим фактлар:

  • Байден ўрнидаги авторучка: Президентлар портретлари қаторида Жо Байден ўрнига рамзий авторучка тасвири жойлаштирилди;

  • Си Цзиньпиннинг кутилмаган реакцияси: Хитой раҳбари Трампнинг изоҳи ва кўрсатган экспонатидан сўнг самимий кулиб юборди;

  • Сиёсий сарказм ва троллинг: Трамп рақиби Байденни фақат буйруқ ва ҳужжатларни кўр-кўрона имзоловчи «авторучка» сифатида тасвирлади;

  • Протоколдан ташқари дипломатия: Икки йирик лидернинг расмий учрашувлар пардаси ортидаги норасмий ва очиқ мулоқоти кузатилди;

  • Глобал медиа эътибори: Ушбу видеолавҳа ва суратлар ижтимоий тармоқларда бир неча соат ичида миллионлаб кўришлар тўплади.

Президентлар галереясидаги ҳолат: Портретлар ва сиёсий ишоралар таққоси

Оқ уй галереясидаги экспозиция ва Трампнинг сиёсий баҳоси таҳлили:

Президент ва раҳбар шахси

Галереядаги тасвир / экспонат ҳолати

Трамп томонидан берилган ишора ва маъно

Барак Обама

Анъанавий рамкадаги расмий портрет

Демократик даврнинг аввалги раҳбари сифатида тан олиниши

Дональд Трамп

Классик зарҳал рамкадаги расмий сурат

АҚШ миллий манфаатлари ва ўз даврига юксак баҳо

Жо Байден

Расмий портрет ўрнига авторучка тасвири

«Мустақил қарорсиз, фақат имзо чекувчи маъмурият» рамзи

Си Цзиньпин реакцияси

Дипломатик протоколдан ташқари очиқ кулги

Трампнинг ҳазилини тушуниш ва вазиятни норасмий қабул қилиш

Геосиёсий ва психологик экспертиза: Нега Си Цзиньпин кулиб юборди?

Халқаро сиёсатшунослар ва протокол экспертларининг хулосалари:

  • «Шахсий дипломатия ва норасмий боғланиш»: Трамп ҳар доим классик дипломатик қолипларни бузиш орқали дунё етакчилари билан тўғридан-тўғри руҳий алоқа ўрнатишга интилади; Си Цзиньпиннинг кулгиси Хитой раҳбари ҳам Трампнинг бевосита, очиқ услубига ижобий муносабатда эканини кўрсатди;

  • Байден маъмуриятига нисбатан геосиёсий баҳо: Байден даврида АҚШ-Хитой муносабатлари санкциялар ва чекловлар туфайли кескинлашган эди; Трампнинг Байденни фақат имзоловчи ручка сифатида калака қилиши Пекин учун ҳам сиёсий жиҳатдан рамзий маънога эга бўлиши мумкин;

  • Ички сиёсатнинг ташқи майдондаги кўриниши: Трамп халқаро ташрифлар чоғида ҳам АҚШ ички сиёсий кураши ва сайловолди кун тартибини кучли юргиза олишини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, Дональд Трампнинг Жо Байден ўрнига авторучка қўйиб, уни Си Цзиньпинга кўрсатиши сиёсий маҳоратми ёки протокол чегараларидан чиқишми? Хитой раҳбарининг бундай очиқ кулгисига шахсан қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон сиёсатидаги ушбу қизиқарли лаҳза таҳлилини барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!

Дональд ТрампСи ЦзиньпинОқ Уй галереясиавторучка
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Си Цзиньпин ва Трамп Оқ уйдаги музокараларни «ҳақиқий ва чуқур» деб атадиСи Цзиньпин ва Трамп Оқ уйдаги музокараларни «ҳақиқий ва чуқур» деб атадиКеча 08:50Трамп ва Си Цзиньпиннинг тарихий учрашуви — 10 йил ичидаги илк давлат ташрифи таҳлилиТрамп ва Си Цзиньпиннинг тарихий учрашуви — 10 йил ичидаги илк давлат ташрифи таҳлилиКеча 08:43Оқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлариОқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлариКеча 07:59Си Цзиньпин тарихий давлат ташрифи билан АҚШга учди: Дунё тақдири қандай ҳал қилинади?Си Цзиньпин тарихий давлат ташрифи билан АҚШга учди: Дунё тақдири қандай ҳал қилинади?23 сентябр 08:30Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?19 сентябр 19:23Си Цзиньпин Вашингтонга келмоқда — Трамп Хитой билан улкан келишув тайёрлаяптими?Си Цзиньпин Вашингтонга келмоқда — Трамп Хитой билан улкан келишув тайёрлаяптими?16 сентябр 08:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота