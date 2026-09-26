Оқ уйдаги шов-шув: Трамп Байден ўрнига авторучкани кўрсатди, Си Цзиньпин кулиб юборди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ президентларининг рамзий портретлари кўздан кечирилаётган вақтда Доналд Трамп Жо Байденнинг расмий сурати ўрнига қўйилган авторучка тасвирига ишора қилиб, Хитой раиси Си Сзинпинни кулдириб юборди.
- Трампнинг бу ҳаракати Байден маъмуриятини «фақат буйруқ ва ҳужжатларни кўр-кўрона имзоловчи» сифатида тасвирлашга қаратилган сиёсий сарказм бўлди.
Жаҳон дипломатияси тарихида камдан-кам учрайдиган, сиёсий ишоралар ва ноодатий ҳазилга бой лаҳза халқаро медиа марказига чиқди. АҚШ президенти Дональд Трамп ва Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзиньпин иштирокидаги учрашув доирасида АҚШ президентларининг рамзий портретлар галереясини кўздан кечириш вақтида кутилмаган воқеа юз берди. Трамп Хитой раҳбарига президентлар галереясини кўрсатар экан, навбат Жо Байденга келганда, унинг расмий сурати ўрнига қўйилган рамзий авторучка тасвирига ишора қилди.
Бу кутилмаган сиёсий троллинг ва сарказмни кўрган Си Цзиньпин самимий кулиб юборди ва дипломатик совуққонликни бир лаҳзага унутиб, кулгисини яшира олмади. Трампнинг ўз рақиби Байденнинг президентлик даврини «фақат авторучка билан ҳужжат имзолашдан иборат бўлган давр» сифатида мазах қилиши сиёсий доираларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Хўш, бу шунчаки ноодатий ҳазилми ёки катта сиёсатдаги чуқур рамзий ишорами?
«Авторучкали портрет, Си Цзиньпин табассуми ва Трамп истеҳзоси»: Воқеанинг 5 та асосий нуқтаси
Оқ уй галереясидаги шов-шувли ҳолатдан энг муҳим фактлар:
Байден ўрнидаги авторучка: Президентлар портретлари қаторида Жо Байден ўрнига рамзий авторучка тасвири жойлаштирилди;
Си Цзиньпиннинг кутилмаган реакцияси: Хитой раҳбари Трампнинг изоҳи ва кўрсатган экспонатидан сўнг самимий кулиб юборди;
Сиёсий сарказм ва троллинг: Трамп рақиби Байденни фақат буйруқ ва ҳужжатларни кўр-кўрона имзоловчи «авторучка» сифатида тасвирлади;
Протоколдан ташқари дипломатия: Икки йирик лидернинг расмий учрашувлар пардаси ортидаги норасмий ва очиқ мулоқоти кузатилди;
Глобал медиа эътибори: Ушбу видеолавҳа ва суратлар ижтимоий тармоқларда бир неча соат ичида миллионлаб кўришлар тўплади.
Президентлар галереясидаги ҳолат: Портретлар ва сиёсий ишоралар таққоси
Оқ уй галереясидаги экспозиция ва Трампнинг сиёсий баҳоси таҳлили:
Президент ва раҳбар шахси
Галереядаги тасвир / экспонат ҳолати
Трамп томонидан берилган ишора ва маъно
Барак Обама
Анъанавий рамкадаги расмий портрет
Демократик даврнинг аввалги раҳбари сифатида тан олиниши
Дональд Трамп
Классик зарҳал рамкадаги расмий сурат
АҚШ миллий манфаатлари ва ўз даврига юксак баҳо
Жо Байден
Расмий портрет ўрнига авторучка тасвири
«Мустақил қарорсиз, фақат имзо чекувчи маъмурият» рамзи
Си Цзиньпин реакцияси
Дипломатик протоколдан ташқари очиқ кулги
Трампнинг ҳазилини тушуниш ва вазиятни норасмий қабул қилиш
Геосиёсий ва психологик экспертиза: Нега Си Цзиньпин кулиб юборди?
Халқаро сиёсатшунослар ва протокол экспертларининг хулосалари:
«Шахсий дипломатия ва норасмий боғланиш»: Трамп ҳар доим классик дипломатик қолипларни бузиш орқали дунё етакчилари билан тўғридан-тўғри руҳий алоқа ўрнатишга интилади; Си Цзиньпиннинг кулгиси Хитой раҳбари ҳам Трампнинг бевосита, очиқ услубига ижобий муносабатда эканини кўрсатди;
Байден маъмуриятига нисбатан геосиёсий баҳо: Байден даврида АҚШ-Хитой муносабатлари санкциялар ва чекловлар туфайли кескинлашган эди; Трампнинг Байденни фақат имзоловчи ручка сифатида калака қилиши Пекин учун ҳам сиёсий жиҳатдан рамзий маънога эга бўлиши мумкин;
Ички сиёсатнинг ташқи майдондаги кўриниши: Трамп халқаро ташрифлар чоғида ҳам АҚШ ички сиёсий кураши ва сайловолди кун тартибини кучли юргиза олишини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, Дональд Трампнинг Жо Байден ўрнига авторучка қўйиб, уни Си Цзиньпинга кўрсатиши сиёсий маҳоратми ёки протокол чегараларидан чиқишми? Хитой раҳбарининг бундай очиқ кулгисига шахсан қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон сиёсатидаги ушбу қизиқарли лаҳза таҳлилини барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…