Саудия Арабистони бош муфтийи ҳарбийларга мурожаат қилди
Саудия Арабистони бош муфтийи шайх Солиҳ бин Фавзон ал-Фавзон мамлакат чегараларида хизмат қилаётган ҳарбийларни ҳусийларга қарши туришга ва ўз вазифасини бажаришга тайёр бўлишга чақирди.
«Бир сафда туринглар»
Муфтийнинг мурожаати Саудия чегарасида хизмат қилаётган ҳарбийлар ҳамда коалиция кучларига йўлланган. У ҳарбийларни сабр-тоқатли, ҳушёр ва бирдам бўлишга, қўмондонлар буйруқларига амал қилишга чақирган.
Шайх Солиҳ ал-Фавзон мамлакат ҳудудини ҳимоя қилиш ва унга қилинган тажовузни қайтариш муҳим вазифа эканини таъкидлаган. У мурожаатида ҳарбийлар ўз вазифасини бажариш чоғида ҳаётини қурбон қилишга ҳам тайёр туриши кераклигини айтган.
Вазият кескинлашган бир пайтда
Муфтийнинг мурожаати Саудия Арабистони ва ҳусийлар ўртасидаги кескинлик кучайган даврга тўғри келди. Сўнгги ҳафталарда ҳусийлар томонидан Саудия ҳудудига ракета ва дрон ҳужумлари амалга оширилгани, Саудия томони эса ҳаво зарбалари билан жавоб бергани хабар қилинган.
Муфтий ўз дуосида Саудия Арабистони ва Яманни турли хавф-хатарлардан асрашни ҳам сўраган.
Изоҳлар 0
…