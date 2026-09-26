Гарвард олимларининг шов-шувли кашфиёти — холестерин кушандаси ва узоқ умр кўриш сири

·4·Саломатлик
Гарвард олимларининг шов-шувли кашфиёти — холестерин кушандаси ва узоқ умр кўриш сири
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Гарвард университети тадқиқотчилари аччиқ таомларни мунтазам истеъмол қилиш умрни 14 фоизга узайтириши мумкинлигини аниқлади.
  • Қалампир таркибидаги капсаицин каби биоактив моддалар «ёмон» холестерин ва триглицеридлар даражасини пасайтириб, юрак-қон томир тизимини ҳимоя қилади.
  • Бу эса инфаркт ва инсулт хавфини камайтиради, шунингдек, метаболик бузилишлар ва ортиқча вазн тўпланишининг олдини олади.

Соғлом турмуш тарзи ва тўғри овқатланиш соҳасида дунё олимлари инсон организми ва узоқ умр кўришга оид ҳайратланарли кашфиётни эълон қилишди. Гарвард университети тадқиқотчилари томонидан ўтказилган кенг кўламли илмий изланишлар аччиқ таомларни хуш кўрувчи инсонларнинг бошқаларга қараганда сезиларли даражада узоқроқ умр кўришини исботлади. Олимларнинг хулосасига кўра, кундалик таомномада кунига камида бир марта аччиқ маҳсулотлар ва қалампирни истеъмол қилиш турли ҳалокатли касалликлар оқибатида вафот этиш хавфини нақ 14 фоизга камайтиради.

Бундай сеҳрли таъсирнинг асосий омили шундаки, қалампир ҳамда табиий зираворлар таркибида юрак-қон томир тизимини ҳимоя қилувчи кучли биоактив моддалар (хусусан, капсаицин) мавжуд. Ушбу моддалар қондаги «ёмон» холестерин даражасини фаол тарзда пасайтиради ва триглицеридлар миқдорини соғлом меъёрда сақлаб туради. Натижада қон томирлари тозаланиб, инфаркт, инсульт ҳамда метаболик бузилишлар эҳтимоли кескин сусаяди.

«14 фоизлик нажот, холестерин назорати ва қалампир мўъжизаси»: Гарвард тадқиқотининг 5 та асосий нуқтаси

Олимларнинг расмий изланишларидан энг муҳим тиббий хулосалар:

  • Ўлим хавфи 14% га камаяди: Кунига камида бир маҳал аччиқ таом истеъмол қилувчиларда эрта вафот этиш хавфи 14 фоизга пасаяди;

  • Гарвард олимлари хулосаси: Тадқиқот нуфузли Гарвард университети мутахассислари томонидан тизимли равишда тасдиқланди;

  • «Ёмон» холестеринга қарши кураш: Қалампир таркибидаги биоактив моддалар қон томирларида холестерин бляшкалари ҳосил бўлишини тўхтатади;

  • Триглицеридлар мувозанати: Зираворлар моддалар алмашинувини тезлаштириб, ёғ балансини меъёрга келтиради;

  • Кундалик мунтазамлик омили: Ижобий тиббий натижа фақат аччиқ маҳсулотларни меъёрида ва мунтазам қабул қилганда намоён бўлади.

Рацион ва саломатлик: Аччиқ таом истеъмол қилувчилар ва истеъмол қилмайдиганлар таққоси

Овқатланиш одатларининг умр давомийлиги ва танага таъсири кўрсаткичлари:

Саломатлик кўрсаткичлари ва мезонлар

Кунига камида 1 марта аччиқ истеъмол қилувчилар

Аччиқ ва зираворлардан воз кечганлар

Касалликлардан эрта ўлим хавфи

14% гача пасаяди (узоқ умр кўриш кафолати)

Стандарт ўртача даражада сақланади

Қондаги «ёмон» холестерин миқдори

Биоактив моддалар ҳисобига камаяди

Юқори бўлиш ва томирларга чўкиш эҳтимоли бор

Триглицеридлар даражаси

Доимий соғлом меъёрда ушлаб турилади

Мувозанатнинг бузилиши ва семириш хавфи юқори

Метаболизм ва томирлар эластиклиги

Юқори қон айланиши ва тезлашган модда алмашинуви

Қон айланиши секинроқ, спазмларга мойиллик

Олимлар тавсияси (Гарвард)

Ҳар кунлик рационга меъёрида киритиш

Зарурат туғилганда босқичма-босқич ўрганиш

Тиббий ва нутрициологик экспертиза: Нега қалампир юракни ва томирларни қутқаради?

Кардиологлар, нутрициологлар ва тиббиёт экспертларининг хулосалари:

  • «Биоактив компонентлар кучи»: Қалампир таркибидаги капсаицин моддаси қон томирларини кенгайтиради, эндотелий фаолиятини яхшилайди ва тромблар ҳосил бўлишининг олдини олади; айнан шу омил инфаркт ва инсульт хавфини кескин камайтиради;

  • Метаболик таъсир ва ёғларни парчалаш: Триглицеридларнинг меъёрда бўлиши жигарни ёғ босишидан асрайди ва ортиқча вазн тўпланишини жиловлайди; аччиқ таом тана ҳароратини бироз кўтариб, калорияларнинг тезроқ ёқилишига ёрдам беради;

  • Меъёр қоидаси муҳим: Мутахассислар ошқозон-ичак трактида яра (язва) ёки ўткир гастрити бор беморларга аччиқни эҳтиёткорлик билан, фақат шифокор назорати остида истеъмол қилишни тавсия этади.

Сиз кундалик ҳаётингизда аччиқ қалампир ва ўткир таомларни тез-тез истеъмол қиласизми? Гарвард олимларининг аччиқ таом умрни 14 фоизга узайтириши ҳақидаги кашфиётига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва саломатлик учун ўта муҳим бўлган ушбу фойдали янгиликни барча яқинларингиз билан баҳам кўринг!

Гарвард университетикапсаицинсоғлом овқатланишкардиология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект роботлар яратишга қодирми янги тест синамоқдаСунъий интеллект роботлар яратишга қодирми янги тест синамоқда23 сентябр 03:22Ўткир коронар синдромда ўлим хавфини башорат қилувчи сунъий интеллект яратилдиЎткир коронар синдромда ўлим хавфини башорат қилувчи сунъий интеллект яратилди12 июн 23:26Хитойда эркак 8 йиллик курашдан сўнг орзудаги университетга қабул қилиндиХитойда эркак 8 йиллик курашдан сўнг орзудаги университетга қабул қилинди29 июл 16:22Таксичилар ҳақида кутилмаган факт: Гарвард тадқиқоти ҳайратлантирдиТаксичилар ҳақида кутилмаган факт: Гарвард тадқиқоти ҳайратлантирди9 июл 17:26Дунёдаги энг яхши университетлар рейтинги эълон қилиндиДунёдаги энг яхши университетлар рейтинги эълон қилинди1 июн 21:39Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...14 сентябр 12:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!
Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!
Йилига 86 мингдан зиёд одамнинг ёстиғини қуритаётган «жимжит хавф»: 100 долларлик нажот йўли
Йилига 86 мингдан зиёд одамнинг ёстиғини қуритаётган «жимжит хавф»: 100 долларлик нажот йўли