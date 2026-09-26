Нишонда хотинини калтаклаган эркак икки йилга қамалди (видео)
Қашқадарё вилоятининг Нишон туманида хотинига зўравонлик қилган эркак икки йил муддатга озодликдан маҳрум этилди.
Суд ҳужжатларига кўра, жабрланувчи аёл эркак билан шартнома асосида яшаб келган. Оилавий келишмовчилик сабаб улар Нишон туманидаги савдо дўконларидан бирида жанжаллашиб қолган.
Жанжал вақтида эркак турмуш ўртоғининг боши, юзи ва танасининг турли қисмларига қўллари билан урган ҳамда оёқлари билан тепган.
Судда эркак тўрт марта уйлангани ва жами олти нафар фарзанди борлигини маълум қилган. Жабрланувчи эса унинг тўртинчи турмуш ўртоғи бўлган.
Эркак оилавий жанжаллардан бири вақтида хотинига бир-икки марта шапалоқ урганини тан олган ва қилмишидан пушаймонлигини билдирган.
Суд эркакни дўконда содир этилган зўравонлик бўйича айбдор деб топиб, унга икки йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлаган.
Изоҳлар 0
…