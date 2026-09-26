Нишонда хотинини калтаклаган эркак икки йилга қамалди (видео)

·38·Жамият
Нишонда хотинини калтаклаган эркак икки йилга қамалди (видео)

Қашқадарё вилоятининг Нишон туманида хотинига зўравонлик қилган эркак икки йил муддатга озодликдан маҳрум этилди.

Суд ҳужжатларига кўра, жабрланувчи аёл эркак билан шартнома асосида яшаб келган. Оилавий келишмовчилик сабаб улар Нишон туманидаги савдо дўконларидан бирида жанжаллашиб қолган.

Жанжал вақтида эркак турмуш ўртоғининг боши, юзи ва танасининг турли қисмларига қўллари билан урган ҳамда оёқлари билан тепган.

Судда эркак тўрт марта уйлангани ва жами олти нафар фарзанди борлигини маълум қилган. Жабрланувчи эса унинг тўртинчи турмуш ўртоғи бўлган.

Эркак оилавий жанжаллардан бири вақтида хотинига бир-икки марта шапалоқ урганини тан олган ва қилмишидан пушаймонлигини билдирган.

Суд эркакни дўконда содир этилган зўравонлик бўйича айбдор деб топиб, унга икки йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлаган.

Қашқадарё вилоятиНишон туманиқўрғонликқўрғонлик айблари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наманганда эрини ўлдириш учун қотил ёллаган аёл ва унинг жазмани 8,5 йилга қамалдиНаманганда эрини ўлдириш учун қотил ёллаган аёл ва унинг жазмани 8,5 йилга қамалди21 сентябр 19:37Навоийдаги хусусий боғчада болаларни калтаклаган тарбиячи қўлга олиндиНавоийдаги хусусий боғчада болаларни калтаклаган тарбиячи қўлга олинди10 апрел 18:57Ғузорда йиллар давомида тазйиқ остида яшаган ўқитувчи аёл вафот этдиҒузорда йиллар давомида тазйиқ остида яшаган ўқитувчи аёл вафот этди25 август 21:47Фарғонада алиментдан қочиб аёли ва қизини ўлдирган эркак 19 йилга қамалдиФарғонада алиментдан қочиб аёли ва қизини ўлдирган эркак 19 йилга қамалди4 май 13:48Шофирконда хотинига тарсаки урган эркак 5 суткага қамалдиШофирконда хотинига тарсаки урган эркак 5 суткага қамалди20 май 10:21Самарқандда аёлини ўзини ўлдириш даражасига етказган эркак 9,5 йилга қамалдиСамарқандда аёлини ўзини ўлдириш даражасига етказган эркак 9,5 йилга қамалди2 май 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ