Пауло Дибала Аргентина терма жамоаси хайрлашув ўйинига боролмади

·0·Спорт
Пауло Дибала Аргентина терма жамоаси хайрлашув ўйинига боролмади

Рома ҳужумчиси Пауло Дибала клуб ва терма жамоа манфаатлари ўртасидаги жиддий дилемма қаршисида қолди. Goal.com хабар беришича, римликлар бош мураббийи Жан Перо Гасперини аргентиналик футболчининг Лионель Мессининг терма жамоадаги хайрлашув учрашувида қатнашиш учун Буенос-Айресга сафар қилишига қатъий тақиқ қўйган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аргентина футбол ассоциацияси 2022-йилги Жаҳон чемпионати ғолиблари бўлган барча футболчиларга октябрь ойида «Эстадио Монументал» стадионида Бенин терма жамоасига қарши ўтадиган ўйинга махсус фахрий меҳмон сифатида таклифнома юборган эди. Бироқ, мураббийлар штаби ўйинчиларнинг узоқ давом этадиган қитъалараро парвозлар ва машғулотлар жараёнининг бузилишидан хавотир билдирмоқда.

Мураббийнинг қатъий позицияси

Ла Gazzetta делло Sport нашрининг ёзишича, «гиаллоросси» раҳбарияти ва мураббийлар штаби А Сериядаги етакчилик мавқеини сақлаб қолиш ҳамда жисмоний ҳолатни тиклашга устувор аҳамият бермоқда. Жанперо Гасперини шогирдлари яқинда бўладиган Комо шаҳридаги сафар ўйинига тайёргарлик кўраётгани боис, футболчиларнинг уч кунлик машғулотни ўтказиб юборишини истамаяпти.

Мутахассис футболчиларнинг 14 соатлик чарчатувчи парвозларни бошидан кечириши ва муҳим ўйинлар олдидан жисмоний тикланишга улгурмай қолишидан хавотирда. Хусусан, Комога қарши баҳс ҳамда Чемпионлар лигаси доирасидаги Реал Мадрид жамоасига қарши ўйин яқинлашиб келаётгани сабабли бу сафар барибир рад этилди.

Футболчининг ҳиссий ҳолати

Пауло Дибала учун Лионель Месси каби афсонанинг терма жамоадаги хайрлашув ўйинида иштирок этиш таклифига рад жавобини бериш маънавий жиҳатдан жуда оғир кечмоқда. Маълумотларга кўра, футболчи „Ла Пулга“нинг «Албиселесте» либосидаги сўнгги ўйинини трибунадан туриб бўлса-да кузатишни чин дилдан истаган эди.

Бироқ профессионал мажбуриятлар ва клуб олдидаги вазифалар устун келди. Гарчи Дибала Лионель Скалони бошчилигидаги терма жамоага охирги вақтларда чақирилмаётган бўлса-да, у жорий мавсумда Рома сафида 5 та учрашувда 4 та голли узатмани амалга ошириб, жамоанинг асосий фигураларидан бирига айланган.

Вазиятга ойдинлик киритиш мақсадида бош мураббий Жан Перо Гасперини сешанба кунги машғулотлар вақтида футболчи билан шахсан суҳбат ўтказиши режалаштирилган. Шунга қарамай, мураббийнинг дастлабки вето қарори ўз кучида қолиши кутилмоқда.

Пауло ДибалаЛионель МессиРомаЖан Перо ГаспериниАргентина
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рома ва Жан Перо Гасперини учрашуви: трансферлар сабабли интервю бекор қилиндиРома ва Жан Перо Гасперини учрашуви: трансферлар сабабли интервю бекор қилинди7 август 02:33Лионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилдиЛионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилдиКеча 17:53Лаутаро Мартинес собиқ жамоасига ташриф буюриб, Месси ҳақида гапирдиЛаутаро Мартинес собиқ жамоасига ташриф буюриб, Месси ҳақида гапирдиКеча 11:58Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиКеча 10:14Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирдиЭмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирди23 сентябр 10:55Аргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошландиАргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошланди22 сентябр 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?