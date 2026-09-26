Пауло Дибала Аргентина терма жамоаси хайрлашув ўйинига боролмади
Рома ҳужумчиси Пауло Дибала клуб ва терма жамоа манфаатлари ўртасидаги жиддий дилемма қаршисида қолди. Goal.com хабар беришича, римликлар бош мураббийи Жан Перо Гасперини аргентиналик футболчининг Лионель Мессининг терма жамоадаги хайрлашув учрашувида қатнашиш учун Буенос-Айресга сафар қилишига қатъий тақиқ қўйган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Аргентина футбол ассоциацияси 2022-йилги Жаҳон чемпионати ғолиблари бўлган барча футболчиларга октябрь ойида «Эстадио Монументал» стадионида Бенин терма жамоасига қарши ўтадиган ўйинга махсус фахрий меҳмон сифатида таклифнома юборган эди. Бироқ, мураббийлар штаби ўйинчиларнинг узоқ давом этадиган қитъалараро парвозлар ва машғулотлар жараёнининг бузилишидан хавотир билдирмоқда.
Мураббийнинг қатъий позициясиЛа Gazzetta делло Sport нашрининг ёзишича, «гиаллоросси» раҳбарияти ва мураббийлар штаби А Сериядаги етакчилик мавқеини сақлаб қолиш ҳамда жисмоний ҳолатни тиклашга устувор аҳамият бермоқда. Жанперо Гасперини шогирдлари яқинда бўладиган Комо шаҳридаги сафар ўйинига тайёргарлик кўраётгани боис, футболчиларнинг уч кунлик машғулотни ўтказиб юборишини истамаяпти.
Мутахассис футболчиларнинг 14 соатлик чарчатувчи парвозларни бошидан кечириши ва муҳим ўйинлар олдидан жисмоний тикланишга улгурмай қолишидан хавотирда. Хусусан, Комога қарши баҳс ҳамда Чемпионлар лигаси доирасидаги Реал Мадрид жамоасига қарши ўйин яқинлашиб келаётгани сабабли бу сафар барибир рад этилди.
Футболчининг ҳиссий ҳолатиПауло Дибала учун Лионель Месси каби афсонанинг терма жамоадаги хайрлашув ўйинида иштирок этиш таклифига рад жавобини бериш маънавий жиҳатдан жуда оғир кечмоқда. Маълумотларга кўра, футболчи „Ла Пулга“нинг «Албиселесте» либосидаги сўнгги ўйинини трибунадан туриб бўлса-да кузатишни чин дилдан истаган эди.
Бироқ профессионал мажбуриятлар ва клуб олдидаги вазифалар устун келди. Гарчи Дибала Лионель Скалони бошчилигидаги терма жамоага охирги вақтларда чақирилмаётган бўлса-да, у жорий мавсумда Рома сафида 5 та учрашувда 4 та голли узатмани амалга ошириб, жамоанинг асосий фигураларидан бирига айланган.
Вазиятга ойдинлик киритиш мақсадида бош мураббий Жан Перо Гасперини сешанба кунги машғулотлар вақтида футболчи билан шахсан суҳбат ўтказиши режалаштирилган. Шунга қарамай, мураббийнинг дастлабки вето қарори ўз кучида қолиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…