Шаҳриёр Маҳкамов Аичи-Нагояда Ўзбекистонга олтин медаль олиб келди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шаҳриёр Маҳкамов Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида ўтаётган Осиё ўйинларида байдаркада эшкак эшиш бўйича 500 метрлик яккалик дастурида олтин медални қўлга киритди.
- Бу ғалаба Ўзбекистон делегациясининг мусобақадаги олтин медаллари сонини 8 тага етказди, умумий медаллар ҳисоби эса 33 тага чиқди.
- Маҳкамовнинг ушбу чемпионлиги Ўзбекистон учун 26 сентябр кунини олтин медал билан бошлаб берди.
Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида ўтаётган Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси учун 26 сентябрь куни яна бир олтин медаль билан бошланди. Байдаркада эшкак эшиш бўйича баҳсларда Шаҳриёр Маҳкамов эркаклар ўртасидаги 500 метрлик яккалик дастурида барча рақибларини ортда қолдириб, Осиё ўйинлари чемпионига айланди.
Бу ғалаба Ўзбекистон делегациясининг мусобақадаги олтин медаллари сонини 8 тага етказди. Умумий медаллар ҳисоби эса 33 тага чиқди.
Шаҳриёр Маҳкамов — Осиё ўйинлари чемпиони
26 сентябрь куни байдаркада эшкак эшиш баҳсларида эркаклар ўртасидаги 500 метрлик яккалик дастури Ўзбекистон делегацияси учун энг қувончли натижалардан бири билан якунланди.
Маҳкамов қисқа масофада юқори суръатни намойиш этиб, финиш чизиғини биринчи бўлиб кесиб ўтди. Шу тариқа ўзбекистонлик спортчи Осиё ўйинларининг олтин медалига эга чиқди.
500 метрлик яккалик дастуридаги чемпионлик Шаҳриёр Маҳкамовни Аичи-Нагоя-2026нинг навбатдаги ўзбек қаҳрамонларидан бирига айлантирди.
Байдаркада эшкак эшиш баҳсларида ҳар бир сония ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Шу боис 500 метрлик дистанциядаги ғалаба нафақат якуний натижа, балки спортчининг тезлиги, техникаси ва мусобақа давомидаги барқарорлигини ҳам намоён этади.
Ўзбекистон ҳисобида 8-олтин
Шаҳриёр Маҳкамовнинг ғалабаси Ўзбекистон делегацияси учун Аичи-Нагоя Осиё ўйинларидаги 8-олтин медаль бўлди.
Мусобақа давомида ўзбекистонлик спортчилар турли спорт турларида совриндорлар сафидан жой олиб келаётган эди. 26 сентябрь куни эса медаллар жамғармаси яна бир олтин билан бойиди.
Айни пайтда Ўзбекистон делегациясининг умумий медаллар ҳисоби қуйидагича:
Медаль
Сони
Олтин
8 та
Кумуш
16 та
Бронза
9 та
Жами
33 та
Шу тариқа, Ўзбекистон спортчилари Аичи-Нагояда 33 та медални қўлга киритган.
26 сентябрь Ўзбекистон учун олтин билан бошланди
Аичи-Нагоядаги Осиё ўйинларининг навбатдаги куни ўзбекистонлик мухлислар учун яна бир қувончли хабар билан бошланди.
Байдаркада эшкак эшиш спортчиси Шаҳриёр Маҳкамовнинг чемпионлиги делегация ҳисобидаги олтин медаллар сонини саккизтага чиқарди. Унинг 500 метрлик яккалик дастуридаги ғалабаси эса Ўзбекистоннинг ушбу спорт туридаги натижаларини яна бир бор намоён қилди.
Эътиборлиси, мусобақанинг ҳали давом этаётгани ҳисобга олинса, Ўзбекистон делегациясининг медаллар жамғармаси 26 сентябрь куни яна бойиши мумкин.
Аичи-Нагоядаги ҳар бир янги старт ўзбек спортчилари учун навбатдаги соврин имкониятини тақдим этмоқда. Маҳкамовнинг олтин медали эса бу кунни Ўзбекистон учун чемпионлик билан бошлаб берди.
Изоҳлар 0
…