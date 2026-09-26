Шаҳриёр Маҳкамов Аичи-Нагояда Ўзбекистонга олтин медаль олиб келди

·39·Спорт
Шаҳриёр Маҳкамов Аичи-Нагояда Ўзбекистонга олтин медаль олиб келди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Шаҳриёр Маҳкамов Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида ўтаётган Осиё ўйинларида байдаркада эшкак эшиш бўйича 500 метрлик яккалик дастурида олтин медални қўлга киритди.
  • Бу ғалаба Ўзбекистон делегациясининг мусобақадаги олтин медаллари сонини 8 тага етказди, умумий медаллар ҳисоби эса 33 тага чиқди.
  • Маҳкамовнинг ушбу чемпионлиги Ўзбекистон учун 26 сентябр кунини олтин медал билан бошлаб берди.

Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида ўтаётган Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси учун 26 сентябрь куни яна бир олтин медаль билан бошланди. Байдаркада эшкак эшиш бўйича баҳсларда Шаҳриёр Маҳкамов эркаклар ўртасидаги 500 метрлик яккалик дастурида барча рақибларини ортда қолдириб, Осиё ўйинлари чемпионига айланди.

Бу ғалаба Ўзбекистон делегациясининг мусобақадаги олтин медаллари сонини 8 тага етказди. Умумий медаллар ҳисоби эса 33 тага чиқди.

Шаҳриёр Маҳкамов — Осиё ўйинлари чемпиони

26 сентябрь куни байдаркада эшкак эшиш баҳсларида эркаклар ўртасидаги 500 метрлик яккалик дастури Ўзбекистон делегацияси учун энг қувончли натижалардан бири билан якунланди.

Маҳкамов қисқа масофада юқори суръатни намойиш этиб, финиш чизиғини биринчи бўлиб кесиб ўтди. Шу тариқа ўзбекистонлик спортчи Осиё ўйинларининг олтин медалига эга чиқди.

500 метрлик яккалик дастуридаги чемпионлик Шаҳриёр Маҳкамовни Аичи-Нагоя-2026нинг навбатдаги ўзбек қаҳрамонларидан бирига айлантирди.

Байдаркада эшкак эшиш баҳсларида ҳар бир сония ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Шу боис 500 метрлик дистанциядаги ғалаба нафақат якуний натижа, балки спортчининг тезлиги, техникаси ва мусобақа давомидаги барқарорлигини ҳам намоён этади.

Ўзбекистон ҳисобида 8-олтин

Шаҳриёр Маҳкамовнинг ғалабаси Ўзбекистон делегацияси учун Аичи-Нагоя Осиё ўйинларидаги 8-олтин медаль бўлди.

Мусобақа давомида ўзбекистонлик спортчилар турли спорт турларида совриндорлар сафидан жой олиб келаётган эди. 26 сентябрь куни эса медаллар жамғармаси яна бир олтин билан бойиди.

Айни пайтда Ўзбекистон делегациясининг умумий медаллар ҳисоби қуйидагича:

Медаль

Сони

Олтин

8 та

Кумуш

16 та

Бронза

9 та

Жами

33 та

Шу тариқа, Ўзбекистон спортчилари Аичи-Нагояда 33 та медални қўлга киритган.

26 сентябрь Ўзбекистон учун олтин билан бошланди

Аичи-Нагоядаги Осиё ўйинларининг навбатдаги куни ўзбекистонлик мухлислар учун яна бир қувончли хабар билан бошланди.

Байдаркада эшкак эшиш спортчиси Шаҳриёр Маҳкамовнинг чемпионлиги делегация ҳисобидаги олтин медаллар сонини саккизтага чиқарди. Унинг 500 метрлик яккалик дастуридаги ғалабаси эса Ўзбекистоннинг ушбу спорт туридаги натижаларини яна бир бор намоён қилди.

Эътиборлиси, мусобақанинг ҳали давом этаётгани ҳисобга олинса, Ўзбекистон делегациясининг медаллар жамғармаси 26 сентябрь куни яна бойиши мумкин.

Аичи-Нагоядаги ҳар бир янги старт ўзбек спортчилари учун навбатдаги соврин имкониятини тақдим этмоқда. Маҳкамовнинг олтин медали эса бу кунни Ўзбекистон учун чемпионлик билан бошлаб берди.

Шаҳриёр МаҳкамовАичи-Нагоя 2026Осиё ўйинларибайдаркада эшкак эшиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлдиАрина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлдиБугун 12:53Ўзбекистонлик спортчи Осиё ўйинларида иккинчи кумушини олдиЎзбекистонлик спортчи Осиё ўйинларида иккинчи кумушини олдиКеча 11:12Ўзбекистон делегацияси Осиё ўйинларида 27-медалга эришдиЎзбекистон делегацияси Осиё ўйинларида 27-медалга эришдиКеча 11:10«Мутлақ чемпионлик!»: Ўткирбек Жўраев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди«Мутлақ чемпионлик!»: Ўткирбек Жўраев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:28Осиё ўйинларининг вице-чемпиони: Анна Пракатен мусобақа кумуш медалига сазовор бўлдиОсиё ўйинларининг вице-чемпиони: Анна Пракатен мусобақа кумуш медалига сазовор бўлди24 сентябр 17:31«Чорак финал бизники!»: Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида ёрқин ғалабага эришди«Чорак финал бизники!»: Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида ёрқин ғалабага эришди24 сентябр 12:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?