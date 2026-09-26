Ўзбекистонда 11 та футбол клуби тадбиркорларга берилади
Ўзбекистон Суперлигасининг 11 та клуби тадбиркорларга ишончли бошқарув асосида бериш учун танловга қўйилади. Янги тизим клубларга хусусий маблағ ва замонавий бошқарувни кенгроқ жалб этишга қаратилган.
Қайси клублар бошқарувга берилади?
Танлов «Бунёдкор», «Бухоро», «Динамо», «Қизилқум», «Навбаҳор», «Насаф», «Нефтчи», «Локомотив», «Машъал», ОКМК ва «Пахтакор» клубларини қамраб олади.
Талабга кўра, клубларни ишончли бошқаришни истаган тадбиркор ёки тадбиркорлар гуруҳи профессионал клубнинг йиллик барча харажатларининг камида 20 фоизи миқдорида ҳомийлик маблағлари киритиши керак.
Тадбиркорларга қандай имтиёзлар берилади?
Клубларни бошқарувга олган тадбиркорлар учун бир қатор енгилликлар назарда тутилган:
клуб фаолиятига йўналтирилган айрим ҳомийлик маблағлари бўйича фойда солиғи ҳисобида имтиёз;
футболчилар учун жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи бўйича имтиёз ва ижтимоий солиқнинг 1 фоизлик ставкаси;
клубни сотиб олиш ёки спорт объектларини қуриш ва таъмирлаш учун 5 йилгача, 14 фоиз ставкада кредит олиш имконияти;
тадбиркор маҳсулот ва хизматларини МТРК тизимидаги марказий ва ҳудудий телеканалларда реклама қилишда 50 фоиз чегирма.
Янги ёндашув клубларнинг молиявий барқарорлигини ошириш, бошқарувда хусусий сектор иштирокини кенгайтириш ва футбол инфратузилмасини ривожлантиришга қаратилган.
Изоҳлар 0
…