Ўзбекистонда 11 та футбол клуби тадбиркорларга берилади

·43·Спорт
Ўзбекистонда 11 та футбол клуби тадбиркорларга берилади

Ўзбекистон Суперлигасининг 11 та клуби тадбиркорларга ишончли бошқарув асосида бериш учун танловга қўйилади. Янги тизим клубларга хусусий маблағ ва замонавий бошқарувни кенгроқ жалб этишга қаратилган.

Қайси клублар бошқарувга берилади?

Танлов «Бунёдкор», «Бухоро», «Динамо», «Қизилқум», «Навбаҳор», «Насаф», «Нефтчи», «Локомотив», «Машъал», ОКМК ва «Пахтакор» клубларини қамраб олади.

Талабга кўра, клубларни ишончли бошқаришни истаган тадбиркор ёки тадбиркорлар гуруҳи профессионал клубнинг йиллик барча харажатларининг камида 20 фоизи миқдорида ҳомийлик маблағлари киритиши керак.

Тадбиркорларга қандай имтиёзлар берилади?

Клубларни бошқарувга олган тадбиркорлар учун бир қатор енгилликлар назарда тутилган:

  • клуб фаолиятига йўналтирилган айрим ҳомийлик маблағлари бўйича фойда солиғи ҳисобида имтиёз;

  • футболчилар учун жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи бўйича имтиёз ва ижтимоий солиқнинг 1 фоизлик ставкаси;

  • клубни сотиб олиш ёки спорт объектларини қуриш ва таъмирлаш учун 5 йилгача, 14 фоиз ставкада кредит олиш имконияти;

  • тадбиркор маҳсулот ва хизматларини МТРК тизимидаги марказий ва ҳудудий телеканалларда реклама қилишда 50 фоиз чегирма.

Янги ёндашув клубларнинг молиявий барқарорлигини ошириш, бошқарувда хусусий сектор иштирокини кенгайтириш ва футбол инфратузилмасини ривожлантиришга қаратилган.

Ўзбекистон СуперлигиКлублар бошқарувини хусусий секторга олишБунёдкорБухоро
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Биз ҳали тирикмиз»: Бошкович «Бунёдкор»нинг уйғониши ва «Пахтакор»га қарши режа ҳақида«Биз ҳали тирикмиз»: Бошкович «Бунёдкор»нинг уйғониши ва «Пахтакор»га қарши режа ҳақида20 сентябр 11:07«Бунёдкор» ўз майдонида «Бухоро»ни таслим этди: Клуб хавфли ҳудуддан узоқлашмоқда«Бунёдкор» ўз майдонида «Бухоро»ни таслим этди: Клуб хавфли ҳудуддан узоқлашмоқда19 сентябр 22:49Қаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритдиҚаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритди9 сентябр 22:11Ўзбекистон чемпионатида 17-тур рамзий терма жамоаси эълон қилиндиЎзбекистон чемпионатида 17-тур рамзий терма жамоаси эълон қилинди17 август 21:42Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?21 сентябр 10:2518 млрд доллар фойда: Трамп ЖЧ-2026 якунлари бўйича шов-шувли рақамларни очиқлади18 млрд доллар фойда: Трамп ЖЧ-2026 якунлари бўйича шов-шувли рақамларни очиқлади5 сентябр 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?