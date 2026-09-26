Хитойда Шарп телевизорлари оммавий равишда ишдан чиқа бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойда минглаб фойдаланувчилар Шарп телевизорларининг тўсатдан ишдан чиқиши, осилиб қолиши ва кўк экран (БСОД) пайдо бўлиши каби муаммоларга дуч келишмоқда.
- Ушбу оммавий носозликлар компаниянинг ички тизимини янгилаш ва модернизация қилиш жараёнидаги хатоликлар туфайли юзага келган.
- Компания вакиллари муаммони бартараф этиш устида иш олиб бораётганини маълум қилишди, бироқ мижозлар қўллаб-қувватлаш хизмати сифати юзасидан ҳам шикоятлар мавжуд.
Хитой бўйлаб Шарп брендига тегишли телевизорлар ишида оммавий носозликлар юзага келди ва бу ҳолат минглаб фойдаланувчиларнинг норозилигига сабаб бўлди. Мамлакат истеъмолчилари қурилмаларнинг тўсатдан осилиб қолиши, кўк экран (БСОД) намоён бўлиши ҳамда тизимни умуман юклай олмаслик муаммосига дуч келишмоқда. Ушбу техник носозлик замонавий маиший техника воситаларининг дастурий таъминот янгиланишларига қанчалик қарам эканини ва хатоликлар қандай оқибатларга олиб келишини яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, харидорлар ўз қурилмаларида бир хил турдаги ғайриоддий ҳолатларни кузатишмоқда. Айрим фойдаланувчилар телевизорни ўчириб-ёқиш ҳам вазиятни ўзгартирмаётганидан шикоят қилишган. Бошқалар эса қурилма тизим ишга тушиш вақтидаги реклама роликининг сўнгги сониясида қотиб қолиши ва шундан сўнг бутунлай жавоб беришдан тўхташини таъкидлашган. Мазкур ҳолат кундалик фойдаланишда жиддий ноқулайликларни келтириб чиқариб, миллионлаб истеъмолчиларнинг вақтини олмоқда.
Шарп компаниясининг расмий муносабатиВазият юзага келгач, кўплаб харидорлар компаниянинг расмий интернет-дўкони ва мижозларни қўллаб-қувватлаш хизматига мурожаат қилишди. Шарп вакилларининг тушунтиришича, мазкур оммавий носозлик алоҳида қурилмаларнинг жисмоний бузилиши билан боғлиқ эмас. Муаммо компаниянинг ички тизимини янгилаш ва модернизация қилиш жараёнидаги хатоликлар туфайли келиб чиққан бўлиб, у бутун мамлакат бўйлаб кўплаб фойдаланувчиларни қамраб олган.
Компания вакиллари техник гуруҳ ҳозирда муаммони бартараф этиш устида жадал иш олиб бораётгани ва яқин орада телевизорлар ўзининг одатий иш режимига қайтишини маълум қилишди. Бироқ мижозлар томонидан хизмат кўрсатиш марказларининг иш сифати юзасидан ҳам жиддий эътирозлар билдирилди. Хусусан, тармоқ фойдаланувчилари қўллаб-қувватлаш хизмати доимо банд экани, операторлар муаммони тинглаш ўрнига шунчаки гўшакни қўйиб қўяётганидан қаттиқ норози бўлишди.
Фойдаланувчилар учун тавсиялар ва вақтинчалик ечимларШарп техник хизмати истеъмолчиларга ўзбошимчалик билан қурилмаларни қисмларга ажратмасликни ва завод созламаларига қайтаришга уринмасликни қатъий тавсия қилди. Шунга қарамай, тажрибали фойдаланувчилар айрим моделлар учун вақтинчалик тиклаш усулларини топиб, интернетда ўзаро улашишди. Жумладан:
- Овозли бошқарувга эга телевизорларда «созламаларни очиш» буйруғини оғзаки айтиб кўриш тавсия этилади.
- Айрим моделларда эса кириш манбасини танлаш менюси орқали тезкор созламаларга ўтиб, тизимни қайта тиклаш имконияти мавжуд.
Изоҳлар 0
…