Хитойда Шарп телевизорлари оммавий равишда ишдан чиқа бошлади

·21·Техно
Хитойда Шарп телевизорлари оммавий равишда ишдан чиқа бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойда минглаб фойдаланувчилар Шарп телевизорларининг тўсатдан ишдан чиқиши, осилиб қолиши ва кўк экран (БСОД) пайдо бўлиши каби муаммоларга дуч келишмоқда.
  • Ушбу оммавий носозликлар компаниянинг ички тизимини янгилаш ва модернизация қилиш жараёнидаги хатоликлар туфайли юзага келган.
  • Компания вакиллари муаммони бартараф этиш устида иш олиб бораётганини маълум қилишди, бироқ мижозлар қўллаб-қувватлаш хизмати сифати юзасидан ҳам шикоятлар мавжуд.

Хитой бўйлаб Шарп брендига тегишли телевизорлар ишида оммавий носозликлар юзага келди ва бу ҳолат минглаб фойдаланувчиларнинг норозилигига сабаб бўлди. Мамлакат истеъмолчилари қурилмаларнинг тўсатдан осилиб қолиши, кўк экран (БСОД) намоён бўлиши ҳамда тизимни умуман юклай олмаслик муаммосига дуч келишмоқда. Ушбу техник носозлик замонавий маиший техника воситаларининг дастурий таъминот янгиланишларига қанчалик қарам эканини ва хатоликлар қандай оқибатларга олиб келишини яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, харидорлар ўз қурилмаларида бир хил турдаги ғайриоддий ҳолатларни кузатишмоқда. Айрим фойдаланувчилар телевизорни ўчириб-ёқиш ҳам вазиятни ўзгартирмаётганидан шикоят қилишган. Бошқалар эса қурилма тизим ишга тушиш вақтидаги реклама роликининг сўнгги сониясида қотиб қолиши ва шундан сўнг бутунлай жавоб беришдан тўхташини таъкидлашган. Мазкур ҳолат кундалик фойдаланишда жиддий ноқулайликларни келтириб чиқариб, миллионлаб истеъмолчиларнинг вақтини олмоқда.

Шарп компаниясининг расмий муносабати

Вазият юзага келгач, кўплаб харидорлар компаниянинг расмий интернет-дўкони ва мижозларни қўллаб-қувватлаш хизматига мурожаат қилишди. Шарп вакилларининг тушунтиришича, мазкур оммавий носозлик алоҳида қурилмаларнинг жисмоний бузилиши билан боғлиқ эмас. Муаммо компаниянинг ички тизимини янгилаш ва модернизация қилиш жараёнидаги хатоликлар туфайли келиб чиққан бўлиб, у бутун мамлакат бўйлаб кўплаб фойдаланувчиларни қамраб олган.

Компания вакиллари техник гуруҳ ҳозирда муаммони бартараф этиш устида жадал иш олиб бораётгани ва яқин орада телевизорлар ўзининг одатий иш режимига қайтишини маълум қилишди. Бироқ мижозлар томонидан хизмат кўрсатиш марказларининг иш сифати юзасидан ҳам жиддий эътирозлар билдирилди. Хусусан, тармоқ фойдаланувчилари қўллаб-қувватлаш хизмати доимо банд экани, операторлар муаммони тинглаш ўрнига шунчаки гўшакни қўйиб қўяётганидан қаттиқ норози бўлишди.

Фойдаланувчилар учун тавсиялар ва вақтинчалик ечимлар

Шарп техник хизмати истеъмолчиларга ўзбошимчалик билан қурилмаларни қисмларга ажратмасликни ва завод созламаларига қайтаришга уринмасликни қатъий тавсия қилди. Шунга қарамай, тажрибали фойдаланувчилар айрим моделлар учун вақтинчалик тиклаш усулларини топиб, интернетда ўзаро улашишди. Жумладан:

  • Овозли бошқарувга эга телевизорларда «созламаларни очиш» буйруғини оғзаки айтиб кўриш тавсия этилади.
  • Айрим моделларда эса кириш манбасини танлаш менюси орқали тезкор созламаларга ўтиб, тизимни қайта тиклаш имконияти мавжуд.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ишлаб чиқарувчилар томонидан чиқариладиган масофавий дастурий янгиланишлар ҳар доим ҳам силлиқ ўтмайди. Шарп мисолида кўрилган бу ҳолат йирик технология брендлари ўз серверлари ва янгиланиш жараёнларини қанчалик эҳтиёткорлик билан бошқариши кераклигини яна бир бор эслатди. Ҳозирча фойдаланувчилар компаниянинг якуний патч ва расмий тузатишларини кутишдан ўзга чора топишмаяпти.

ШарпТелевизорХитойТехнологияЯнгиланиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда телевизорлар учун янги миллий стандартлар жорий этиладиХитойда телевизорлар учун янги миллий стандартлар жорий этилади18 сентябр 01:53Шарп компанияси ўзининг илк ақлли соати ва узугини намойиш этдиШарп компанияси ўзининг илк ақлли соати ва узугини намойиш этди16 июн 11:27Xiaomi РGB-Mini LED технологияли янги йирик телевизорлар сериясини тақдим этдиXiaomi РGB-Mini LED технологияли янги йирик телевизорлар сериясини тақдим этди24 сентябр 02:21Samsung, ЛГ ва Sony телевизорлари нархи ошиши кутилмоқдаSamsung, ЛГ ва Sony телевизорлари нархи ошиши кутилмоқда20 сентябр 21:53Samsung СмартТингс янгиланиши музлатгичларни ишдан чиқардиSamsung СмартТингс янгиланиши музлатгичларни ишдан чиқарди23 сентябр 16:56Xiaomi ўзининг илк РGB-Mini LED телевизорини намойиш этдиXiaomi ўзининг илк РGB-Mini LED телевизорини намойиш этди26 август 21:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди