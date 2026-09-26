Бир эпизод учун миллионлар: Болливуд юлдузлари қанча гонорар олади?

·39·Маданият
Бир эпизод учун миллионлар: Болливуд юлдузлари қанча гонорар олади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Болливуд юлдузлари телевизион лойиҳаларда бошловчилик қилиб, катта даромад орттиришмоқда.
  • Жумладан, Амитабҳ Баччан ҳар бир эпизод учун 5 крор (тахминан 500 000 доллар), Салмон Хон эса 14 крор (тахминан 1 400 000 доллар) гонорар олади.
  • Амир Хон ва Шоҳруҳ Хон ҳар бир эпизод учун 3 крор (тахминан 300 000 доллар), Акшай Кумар эса 1,5 крор (тахминан 150 000 доллар) ҳақ олган.

Ҳиндистон телевидениесида сўнгги 10 йил ичида сезиларли ўзгаришлар кузатилди. Бу жараёнда Болливудда катта шуҳрат қозонган актёрларнинг телевизион лойиҳаларга бошловчи сифатида жалб этилиши муҳим омиллардан бири бўлди.

Машҳур актёрлар ҳам бундай таклифларни мамнуният билан қабул қилмоқда. Телебошловчилик уларга нафақат қўшимча ва салмоқли даромад олиш, балки ўз машҳурлигини янада мустаҳкамлаш имконини ҳам беради. Айрим юлдузлар эса биргина эпизод учун миллионлаб долларга тенг гонорар олади.

Акшай Кумар — 1,5 крор, тахминан 150 000 доллар

Hind aktyori Akshay Kumar qorong'i fonda tabassum bilan qarab turibdi.

Акшай Кумарни телебошловчи сифатида экранда кўрганига мухлислар анча бўлди. Актёр фаолиятининг аввалги даврларида «Master Chief India» ҳамда «Hatran Ke Hiladi» шоуларига бошловчилик қилган.

Ушбу дастурларнинг ҳар бир эпизоди учун Акшай Кумарга 1,5 крордан гонорар тўлангани маълум.

Бироқ актёр Ҳиндистоннинг энг машҳур юлдузларидан бири саналишига қарамай, у бошловчилик қилган мазкур дастурлар кутилган даражада хитга айланмаган.

Амир Хон — 3 крор, тахминан 300 000 доллар

Qora futbolka kiygan hind aktyori Amir Xon gapirmoqda.

Телевидениеда ижтимоий мавзуларни кўтарган лойиҳалардан бири Амир Хон асос солган «Сатямев Жаяте» ток-шоуси бўлган. Дастурда ҳаётдаги ҳақиқий воқеалар намойиш этилиб, жамиятдаги зўравонликка қарши кураш масалаларига ҳам эътибор қаратилган.

Маълумотларга кўра, Амир Хон ҳар бир эпизод учун 3 крордан ҳақ олган. Унинг иштироки ток-шоусининг хит даражасига кўтарилишига хизмат қилган.

Шоҳруҳ Хон — 3 крор, тахминан 300 000 доллар

Kutubxona oldida o‘tirgan va oq ko‘ylak kiygan Shohrux Xon.

Болливуд қироли Шоҳруҳ Хон ҳам телевизион лойиҳаларда бошловчилик қилган машҳур актёрлардан. Унинг телевизион шоулардаги фаолияти «Паанчви Пасс Се Теж Ҳай», «Каун, Банега Крорепати» ва «Зор Ка Жҳатка» каби дастурларни ҳам қамраб олган.

Шу билан бирга, актёр бошловчилик учун энг юқори гонорарни ўтган йили «Тед Talks Индиа» шоуида олган. Унга дастурнинг ҳар бир эпизоди учун 3 крордан ҳақ тўланган.

Амитабҳ Баччан — 5 крор, тахминан 500 000 доллар

Amitabx Bachchan qora kostyum va ko'zoynakda jiddiy qiyofada turibdi.

Ҳиндистонда энг кўп томоша қилинадиган телевизион лойиҳалардан бири — Sony TV орқали намойиш этиладиган «Каун Банега Крорепати». Ушбу дастурнинг оммалашишида Амитабҳ Баччаннинг хизматлари алоҳида қайд этилади.

Актёр оддий одамлар билан суҳбатлашиб, уларни шоуда иштирок этишга жалб қилади. Унинг экрандаги иштироки дастурга ўзига хос муҳит бағишлайди.

Амитабҳ Баччан ҳар бир эпизод учун 5 крордан гонорар олади. Айтишларича, шоунинг эришган машҳурлик даражасини жаноб Баччан каби бошқа инсон юқори даражада ушлаб тура олмайди.

Салмон Хон — 14 крор, тахминан 1 400 000 доллар

Qora futbolka kiygan hind aktyori Salmon Xon kresloda o'tiribdi.

Телебошловчиликдан энг катта даромад оладиган Болливуд юлдузларидан бири — Салмон Хон. Унинг номи ва машҳурлиги кўпинча фильм ёки телевизион шоунинг оммалашиши учун етарли бўлади. Шу боис лойиҳа муаллифлари унга талаб қилган миқдорда гонорар тўлашга тайёр.

Салмон Хон «Катта босс» дастуридаги иштироки учун аввал 11 крор миқдорида ҳақ олган. Айни пайтда эса актёрга шоунинг ҳар бир эпизоди учун 14 крордан тўланмоқда.

«Катта босс»нинг машҳур бўлишида ҳам Салмон Хоннинг роли катта. Унинг дастурдаги иштироки мухлисларда доим қизиқиш уйғотади. Актёр иштирокчилар ўртасидаги низоларни ҳал қилиш, уларга турли тавсиялар бериш ва дам олиш кунларида йўл қўйилган номақбул хатти-ҳаракатларни муҳокама қилиш билан шуғулланади.

Акшай КумарАмир ХонШоҳруҳ ХонСалмон Хон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ритик Рошан ажрашгани ҳақидаги хабарларни рад этди: энди у Саба билан тўйга тайёрланмоқдаРитик Рошан ажрашгани ҳақидаги хабарларни рад этди: энди у Саба билан тўйга тайёрланмоқда18 август 09:53Амир Хон нега Жуҳи Чавла билан 7 йил гаплашмаган?Амир Хон нега Жуҳи Чавла билан 7 йил гаплашмаган?25 июл 15:58Болливуд юлдузларининг кўпчилик билмайдиган ўғиллари ва улар нималар билан шуғилланади?Болливуд юлдузларининг кўпчилик билмайдиган ўғиллари ва улар нималар билан шуғилланади?4 июл 18:51Қайси хонанда бир соатда 24 миллион доллар ишлаган?Қайси хонанда бир соатда 24 миллион доллар ишлаган?29 июн 02:28Кореянинг энг қиммат гонорар оладиган актёр ва актрисалари кимлар?Кореянинг энг қиммат гонорар оладиган актёр ва актрисалари кимлар?28 май 14:04Туркияда энг катта гонорар оладиган юлдузлар ким?Туркияда энг катта гонорар оладиган юлдузлар ким?19 июл 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди