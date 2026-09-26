Олтин медаллар ҳал бўладиган кун: Самарқанддаги 10-тур жуфтликлари эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда давом этаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 10-турида Ўзбекистон эркаклар бош жамоаси олтин медал йўлидаги муҳим рақиб Арманистон билан тўқнаш келади.
- Ўзбекистон-2 эса Ҳиндистон терма жамоасига қарши оқ доналарда ўйнайди.
- Ушбу тур якунлари Олимпиада олтин медалларининг Самарқандда қолиш-қолмаслигини деярли аниқлаб беради.
- Аёллар терма жамоалари ҳам Перу, Швеция ва Кения каби жиддий рақибларга қарши баҳс олиб боради.
Самарқанд шаҳрида ўтказилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида чемпионлик ва совринли ўринлар тақдирини ҳал қилувчи энг ҳал қилувчи — 10-тур беллашувлари старт олмоқда. Ўтган 9-турда АҚШ миллий жамоасини тиз чўктириб, турнир жадвалида мутлақ пешқадамга айланган Ўзбекистон эркаклар бош миллий терма жамоаси ушбу турда кўп карра Олимпиада ғолиби Арманистонга қарши қора доналарда мураккаб баҳс олиб боради. Куннинг яна бир марказий тўқнашувида 9-турда Нидерландияни тор-мор этиб барчани ҳайратда қолдирган Ўзбекистон-2 эркаклар жамоаси оқ доналарда жаҳон шахмати гиганти — Ҳиндистон миллий терма жамоасини синовдан ўтказади.
Ўзбекистон-3 таркиби эса Исроил термасига қарши доска қаршисига ўтиради. Аёллар ўртасидаги 10-турда ҳам миллий жамоаларимизга жиддий рақиблар тўқнаш келди: Ўзбекистон аёллар бош термаси оқ доналарда Перуга қарши баҳс олиб борса, Ўзбекистон-2 хотин-қизлари Швецияга қарши, Ўзбекистон-3 жамоаси эса Кенияга қарши қора доналарда ғалаба учун курашади. Бугунги тур якунлари Олимпиада олтин медаллари Самарқандда қолиш-қолмаслигини деярли аниқлаб беради.
«Арманистон тўсиғи, Ҳиндистон билан тўқнашув ва 10-тур кескинлиги»: Кун баҳсларининг 5 та асосий нуқтаси
10-турнинг энг муҳим расмий қарама-қаршиликлари ва фактлари:
Ўзбекистон — Арманистон марказий жанги: Бош миллий жамоамиз олтин медаллар сари энг жиддий рақиблардан бири бўлган Арманистон билан тўқнаш келади;
Ўзбекистон-2 жамоасининг Ҳиндистонга қарши синови: Нидерландияни енгган ёшларимиз дунёнинг энг кучли шахмат мамлакатларидан бири бўлган Ҳиндистонга қарши дона суради;
Ўзбекистон-3 ва Исроил учрашуви: Учинчи эркаклар жамоамиз Исроил вакилларига қарши оқ доналарда очко жамғаришга ҳаракат қилади;
Аёлларнинг Перу ва Швецияга қарши баҳси: Асосий аёллар жамоамиз Перу билан, Ўзбекистон-2 эса Швеция билан куч синашади;
Олтин пойдевор: Ушбу турдаги ғалаба Ўзбекистон эркаклар термасини сўнгги 11-тур олдидан чемпионликка максимал даражада яқинлаштиради.
Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси (Самарқанд): 10-турнинг барча асосий жуфтликлари
Халқаро ва миллий жамоаларнинг расмий қуръа тақсимоти кўрсаткичлари:
Бахш ва стол тартиби
Оқ доналарда ўйновчи жамоа (Team White)
Қора доналарда ўйновчи жамоа (Team Black)
Баҳс аҳамияти ва мақоми
Эркаклар (1-тахталар)
Арманистон
ЎЗБЕКИСТОН
Олтин медаллар тақдирини ҳал қилувчи бош жанг
Эркаклар
ЎЗБЕКИСТОН-2
Ҳиндистон
Иккинчи жамоамизнинг жаҳон грандига қарши синови
Эркаклар
ЎЗБЕКИСТОН-3
Исроил
Принципиал жамоавий рейтинг баҳси
Эркаклар (Бошқа жуфтликлар)
Украина, Германия, Венгрия
Хитой, Франция, Испания
Халқаро элита кураши
Аёллар (Марказий)
ЎЗБЕКИСТОН
Перу
Хотин-қизларимизнинг муҳим ғалаба имконияти
Аёллар
ЎЗБЕКИСТОН-2
Швеция
Европа тажрибасига қарши баҳс
Аёллар
Кения
ЎЗБЕКИСТОН-3
3-таркиб қизларимизнинг сафар баҳси
Аёллар (Бошқа жуфтликлар)
Хитой, Қозоғистон, Англия
Ҳиндистон, Франция, Грузия
Медаллар зонасидаги шиддатли тўқнашувлар
Шахмат экспертизаси: Нега 10-турда Арманистон ва Ҳиндистон энг хавфли рақиблар?
Халқаро гроссмейстерлар ва шахмат таҳлилчиларининг хулосалари:
«Арманистоннинг Олимпиада руҳияти»: Арманистон терма жамоаси таркибида яккалик рейтинги жуда юқори бўлмаган тақдирда ҳам, жамоавий баҳсларда дунёнинг исталган грандини юта оладиган ноёб бирдамликка эга; Нодирбек Абдусатторов ва унинг шериклари бугун оқ доналарда эмас, қора доналарда ҳаракат қилиши боис совуққон тактика талаб этилади;
Ўзбекистон-2 нинг «улкан тўсиғи»: Иккинчи таркибимизнинг Аниш Гири бошчилигидаги Нидерландияни тор-мор этиши уларни турнирнинг энг хавфли жамоасига айлантирди; бугун уларнинг Ҳиндистонга қарши туриб бериши асосий термамизнинг чемпионлик йўлини янада осонлаштириши мумкин;
Аёллар учун реабилитация имконияти: Ҳиндистондан учралган мағлубиятдан сўнг Перу жамоасига қарши баҳс қизларимизга руҳий устунликни қайтариш ва рейтингда юқорига кўтарилиш учун қулай имкониятдир.
Сизнингча, Ўзбекистон эркаклар бош терма жамоаси Арманистон тўсиғидан муваффақиятли ўтиб, Самарқанд Олимпиадаси олтин медалини муддатидан олдин нақд қила оладими? Ўзбекистон-2 жамоасининг Ҳиндистонга қарши имкониятларини қандай баҳолайсиз? Шахсий тахмин ва тилакларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоаларимизни қўллаб-қувватлаш учун ушбу таҳлилни барча шахмат ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…