Олтин медаллар ҳал бўладиган кун: Самарқанддаги 10-тур жуфтликлари эълон қилинди

·11·Спорт
Олтин медаллар ҳал бўладиган кун: Самарқанддаги 10-тур жуфтликлари эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқандда давом этаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 10-турида Ўзбекистон эркаклар бош жамоаси олтин медал йўлидаги муҳим рақиб Арманистон билан тўқнаш келади.
  • Ўзбекистон-2 эса Ҳиндистон терма жамоасига қарши оқ доналарда ўйнайди.
  • Ушбу тур якунлари Олимпиада олтин медалларининг Самарқандда қолиш-қолмаслигини деярли аниқлаб беради.
  • Аёллар терма жамоалари ҳам Перу, Швеция ва Кения каби жиддий рақибларга қарши баҳс олиб боради.

Самарқанд шаҳрида ўтказилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида чемпионлик ва совринли ўринлар тақдирини ҳал қилувчи энг ҳал қилувчи — 10-тур беллашувлари старт олмоқда. Ўтган 9-турда АҚШ миллий жамоасини тиз чўктириб, турнир жадвалида мутлақ пешқадамга айланган Ўзбекистон эркаклар бош миллий терма жамоаси ушбу турда кўп карра Олимпиада ғолиби Арманистонга қарши қора доналарда мураккаб баҳс олиб боради. Куннинг яна бир марказий тўқнашувида 9-турда Нидерландияни тор-мор этиб барчани ҳайратда қолдирган Ўзбекистон-2 эркаклар жамоаси оқ доналарда жаҳон шахмати гиганти — Ҳиндистон миллий терма жамоасини синовдан ўтказади.

Ўзбекистон-3 таркиби эса Исроил термасига қарши доска қаршисига ўтиради. Аёллар ўртасидаги 10-турда ҳам миллий жамоаларимизга жиддий рақиблар тўқнаш келди: Ўзбекистон аёллар бош термаси оқ доналарда Перуга қарши баҳс олиб борса, Ўзбекистон-2 хотин-қизлари Швецияга қарши, Ўзбекистон-3 жамоаси эса Кенияга қарши қора доналарда ғалаба учун курашади. Бугунги тур якунлари Олимпиада олтин медаллари Самарқандда қолиш-қолмаслигини деярли аниқлаб беради.

«Арманистон тўсиғи, Ҳиндистон билан тўқнашув ва 10-тур кескинлиги»: Кун баҳсларининг 5 та асосий нуқтаси

10-турнинг энг муҳим расмий қарама-қаршиликлари ва фактлари:

  • Ўзбекистон — Арманистон марказий жанги: Бош миллий жамоамиз олтин медаллар сари энг жиддий рақиблардан бири бўлган Арманистон билан тўқнаш келади;

  • Ўзбекистон-2 жамоасининг Ҳиндистонга қарши синови: Нидерландияни енгган ёшларимиз дунёнинг энг кучли шахмат мамлакатларидан бири бўлган Ҳиндистонга қарши дона суради;

  • Ўзбекистон-3 ва Исроил учрашуви: Учинчи эркаклар жамоамиз Исроил вакилларига қарши оқ доналарда очко жамғаришга ҳаракат қилади;

  • Аёлларнинг Перу ва Швецияга қарши баҳси: Асосий аёллар жамоамиз Перу билан, Ўзбекистон-2 эса Швеция билан куч синашади;

  • Олтин пойдевор: Ушбу турдаги ғалаба Ўзбекистон эркаклар термасини сўнгги 11-тур олдидан чемпионликка максимал даражада яқинлаштиради.

Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси (Самарқанд): 10-турнинг барча асосий жуфтликлари

Халқаро ва миллий жамоаларнинг расмий қуръа тақсимоти кўрсаткичлари:

Олтин медаллар ҳал бўладиган кун: Самарқанддаги 10-тур жуфтликлари эълон қилинди

Бахш ва стол тартиби

Оқ доналарда ўйновчи жамоа (Team White)

Қора доналарда ўйновчи жамоа (Team Black)

Баҳс аҳамияти ва мақоми

Эркаклар (1-тахталар)

Арманистон

ЎЗБЕКИСТОН

Олтин медаллар тақдирини ҳал қилувчи бош жанг

Эркаклар

ЎЗБЕКИСТОН-2

Ҳиндистон

Иккинчи жамоамизнинг жаҳон грандига қарши синови

Эркаклар

ЎЗБЕКИСТОН-3

Исроил

Принципиал жамоавий рейтинг баҳси

Эркаклар (Бошқа жуфтликлар)

Украина, Германия, Венгрия

Хитой, Франция, Испания

Халқаро элита кураши

Аёллар (Марказий)

ЎЗБЕКИСТОН

Перу

Хотин-қизларимизнинг муҳим ғалаба имконияти

Аёллар

ЎЗБЕКИСТОН-2

Швеция

Европа тажрибасига қарши баҳс

Аёллар

Кения

ЎЗБЕКИСТОН-3

3-таркиб қизларимизнинг сафар баҳси

Аёллар (Бошқа жуфтликлар)

Хитой, Қозоғистон, Англия

Ҳиндистон, Франция, Грузия

Медаллар зонасидаги шиддатли тўқнашувлар

Олтин медаллар ҳал бўладиган кун: Самарқанддаги 10-тур жуфтликлари эълон қилинди

Шахмат экспертизаси: Нега 10-турда Арманистон ва Ҳиндистон энг хавфли рақиблар?

Халқаро гроссмейстерлар ва шахмат таҳлилчиларининг хулосалари:

  • «Арманистоннинг Олимпиада руҳияти»: Арманистон терма жамоаси таркибида яккалик рейтинги жуда юқори бўлмаган тақдирда ҳам, жамоавий баҳсларда дунёнинг исталган грандини юта оладиган ноёб бирдамликка эга; Нодирбек Абдусатторов ва унинг шериклари бугун оқ доналарда эмас, қора доналарда ҳаракат қилиши боис совуққон тактика талаб этилади;

  • Ўзбекистон-2 нинг «улкан тўсиғи»: Иккинчи таркибимизнинг Аниш Гири бошчилигидаги Нидерландияни тор-мор этиши уларни турнирнинг энг хавфли жамоасига айлантирди; бугун уларнинг Ҳиндистонга қарши туриб бериши асосий термамизнинг чемпионлик йўлини янада осонлаштириши мумкин;

  • Аёллар учун реабилитация имконияти: Ҳиндистондан учралган мағлубиятдан сўнг Перу жамоасига қарши баҳс қизларимизга руҳий устунликни қайтариш ва рейтингда юқорига кўтарилиш учун қулай имкониятдир.

Сизнингча, Ўзбекистон эркаклар бош терма жамоаси Арманистон тўсиғидан муваффақиятли ўтиб, Самарқанд Олимпиадаси олтин медалини муддатидан олдин нақд қила оладими? Ўзбекистон-2 жамоасининг Ҳиндистонга қарши имкониятларини қандай баҳолайсиз? Шахсий тахмин ва тилакларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоаларимизни қўллаб-қувватлаш учун ушбу таҳлилни барча шахмат ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Самарқанд шахмат ОлимпиадасиЎзбекистон шахмат терма жамоасиАрманистон шахмат терма жамоасиҲиндистон шахмат терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон Осиё ўйинларида ТОП-5 таликда: 31 та медал ва Қозоғистон билан кескин пойга!Ўзбекистон Осиё ўйинларида ТОП-5 таликда: 31 та медал ва Қозоғистон билан кескин пойга!Кеча 20:24Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...19 сентябр 20:01Шахмат Олимпиадасида 4-тур: Ўзбекистон терма жамоаларининг бугунги рақиблари кимлар?Шахмат Олимпиадасида 4-тур: Ўзбекистон терма жамоаларининг бугунги рақиблари кимлар?19 сентябр 10:48Олимпиада пешқадами Ўзбекистон 1-ўрин учун Хитойга қарши: 7-турнинг барча жуфтликлариОлимпиада пешқадами Ўзбекистон 1-ўрин учун Хитойга қарши: 7-турнинг барча жуфтликлари23 сентябр 12:21Ўзбекистон Осиёнинг кучли бешлигига кириб олди: мусобақанинг бешинчи куни якунлариЎзбекистон Осиёнинг кучли бешлигига кириб олди: мусобақанинг бешинчи куни якунлари24 сентябр 23:10Кучли ўнлик: Нагоядаги Осиё ўйинлари медаллар пойгаси қайноқ паллага кирдиКучли ўнлик: Нагоядаги Осиё ўйинлари медаллар пойгаси қайноқ паллага кирди22 сентябр 08:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?