Давид де Хеа Манчестер Сити можаросига муносабат билдирди

·3·Спорт
Давид де Хеа Манчестер Сити можаросига муносабат билдирди

Англия Премер-лигасида “Манчестер Сити” клубининг молия қоидаларини бузгани билан боғлиқ шов-шувли иш давом этмоқда. Эълон қилинган сўнгги маълумотларга кўра, “шаҳарликлар” жами 114 та қоидабузарликда айбдор деб топилган ва жиддий санкциялар хавфи остида қолган. Ушбу вазият футбол жамоатчилиги, жумладан, йиллар давомида рақобат олиб борган собиқ футболчиларнинг кескин эътирозларига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, мазкур жанжал фонида “Манчестер Юнайтед”нинг собиқ дарвозабони Давид де Хеа ижтимоий тармоқларда истеҳзоомомуз изоҳ қолдириб, кўпчиликнинг эътиборини тортди. Ҳозирда Италиянинг “Фиорентина” клуби шарафини ҳимоя қилаётган испаниялик дарвозабон собиқ рақибларига нисбатан ўзининг муносабатини билдирди. У ўзининг Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Англия чемпионлигига ишора қилиб, кинояли савол ўртага ташлади.

Испаниялик дарвозабоннинг истеҳзосли мурожаати

Давид де Хеа ўз баёнотида шундай ёзди: “Келинг, бу ҳақда гаплашамиз. Хўш, мен “Юнайтед” сафида нечта Премер-лига чемпионлигини қўлга киритганман?”. Ушбу постга дарвозабон ўйчан эможини ҳам илова қилган. Унинг бу сўзлари “Манчестер Сити”нинг молиявий қоидабузарликлари аниқланган даврдаги чемпионликларга ҳақли эканлигини шубҳа остига олган рақибларнинг норозилигини яна бир бор юзага чиқарди.

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Давид де Хеа “Манчестер Юнайтед” сафида 12 мавсум давомида тўп сурган. 2023-йилга қадар у инглиз клуби таркибида 545 та учрашувда майдонга тушиб, битта Премер-лига чемпионлигини қўлга киритган. Бироқ унинг фаолияти давомида “Манчестер Сити” айнан шубҳали молиявий амалиётлар содир этилган йилларда “қизил иблислар”ни ортда қолдириб, чемпион бўлган ҳолатлар ҳам кузатилган.

Санкциялар ва апелляция жараёни

Ҳозирги кунда “Манчестер Сити” раҳбарияти тақдим этилган айбловларга қарши апелляция беришга тайёргарлик кўрмоқда. Премер-лиганинг янги қарори ва якуний ҳукм чиққунга қадар барча томонлар вазиятнинг ривожланишини диққат билан кузатиб бормоқда. Йиллар давомида “шаҳарликлар”дан мағлубият учраган ёки совринлардан мос тушган бошқа жамоалар эса ўзларига тегишли бўлган ҳақ-ҳуқуқларни тиклашга ҳаракат қилмоқда.

Давид де Хеанинг бу каби чиқишлари нафақат мухлислар, балки футбол экспертлари ўртасида ҳам кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. “Манчестер Сити” устидан чиқариладиган якуний ҳукм инглиз футболи тарихидаги энг йирик ҳуқуқий ва спорт ўзгаришларидан бирига айланиши кутилмоқда. Ҳозирча эса барча томонлар апелляция жараёни натижаларини кутишмоқда.

Давид де ХеаМанчестер СитиПремер-лигаМанчестер ЮнайтедФутбол янгиликлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатди15 сентябр 14:57Эрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозондиЭрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозонди14 сентябр 12:18Манчестер дербисидаги баҳсли гол: VAR қарори нима учун ўзгарди?Манчестер дербисидаги баҳсли гол: VAR қарори нима учун ўзгарди?13 сентябр 22:20Лисандро Мартинес Эрлинг Холандга қарши дерби олдидан ўз фикрларини билдирдиЛисандро Мартинес Эрлинг Холандга қарши дерби олдидан ўз фикрларини билдирди13 сентябр 00:19Энзо Мареска Манчестер дербиси олдидан таркибдаги ўзгаришларни маълум қилдиЭнзо Мареска Манчестер дербиси олдидан таркибдаги ўзгаришларни маълум қилди11 сентябр 15:56Ленй Ёро: Манчестер Юнайтед Англия чемпионлигини қўлга киритиши шартЛенй Ёро: Манчестер Юнайтед Англия чемпионлигини қўлга киритиши шарт2 август 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?