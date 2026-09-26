Давид де Хеа Манчестер Сити можаросига муносабат билдирди
Англия Премер-лигасида “Манчестер Сити” клубининг молия қоидаларини бузгани билан боғлиқ шов-шувли иш давом этмоқда. Эълон қилинган сўнгги маълумотларга кўра, “шаҳарликлар” жами 114 та қоидабузарликда айбдор деб топилган ва жиддий санкциялар хавфи остида қолган. Ушбу вазият футбол жамоатчилиги, жумладан, йиллар давомида рақобат олиб борган собиқ футболчиларнинг кескин эътирозларига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, мазкур жанжал фонида “Манчестер Юнайтед”нинг собиқ дарвозабони Давид де Хеа ижтимоий тармоқларда истеҳзоомомуз изоҳ қолдириб, кўпчиликнинг эътиборини тортди. Ҳозирда Италиянинг “Фиорентина” клуби шарафини ҳимоя қилаётган испаниялик дарвозабон собиқ рақибларига нисбатан ўзининг муносабатини билдирди. У ўзининг Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Англия чемпионлигига ишора қилиб, кинояли савол ўртага ташлади.
Испаниялик дарвозабоннинг истеҳзосли мурожаатиДавид де Хеа ўз баёнотида шундай ёзди: “Келинг, бу ҳақда гаплашамиз. Хўш, мен “Юнайтед” сафида нечта Премер-лига чемпионлигини қўлга киритганман?”. Ушбу постга дарвозабон ўйчан эможини ҳам илова қилган. Унинг бу сўзлари “Манчестер Сити”нинг молиявий қоидабузарликлари аниқланган даврдаги чемпионликларга ҳақли эканлигини шубҳа остига олган рақибларнинг норозилигини яна бир бор юзага чиқарди.
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Давид де Хеа “Манчестер Юнайтед” сафида 12 мавсум давомида тўп сурган. 2023-йилга қадар у инглиз клуби таркибида 545 та учрашувда майдонга тушиб, битта Премер-лига чемпионлигини қўлга киритган. Бироқ унинг фаолияти давомида “Манчестер Сити” айнан шубҳали молиявий амалиётлар содир этилган йилларда “қизил иблислар”ни ортда қолдириб, чемпион бўлган ҳолатлар ҳам кузатилган.
Санкциялар ва апелляция жараёниҲозирги кунда “Манчестер Сити” раҳбарияти тақдим этилган айбловларга қарши апелляция беришга тайёргарлик кўрмоқда. Премер-лиганинг янги қарори ва якуний ҳукм чиққунга қадар барча томонлар вазиятнинг ривожланишини диққат билан кузатиб бормоқда. Йиллар давомида “шаҳарликлар”дан мағлубият учраган ёки совринлардан мос тушган бошқа жамоалар эса ўзларига тегишли бўлган ҳақ-ҳуқуқларни тиклашга ҳаракат қилмоқда.
Давид де Хеанинг бу каби чиқишлари нафақат мухлислар, балки футбол экспертлари ўртасида ҳам кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. “Манчестер Сити” устидан чиқариладиган якуний ҳукм инглиз футболи тарихидаги энг йирик ҳуқуқий ва спорт ўзгаришларидан бирига айланиши кутилмоқда. Ҳозирча эса барча томонлар апелляция жараёни натижаларини кутишмоқда.
Изоҳлар 0
…