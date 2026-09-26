Samsung арзон Galaxy смартфонлари тўпламини қисқартириб, кабелдан ҳам воз кечди

·1·Техно
Samsung арзон Galaxy смартфонлари тўпламини қисқартириб, кабелдан ҳам воз кечди

Жанубий Кореянинг Samsung компанияси ўзининг ҳамёнбоп смартфонлари комплектациясини янада қисқартиришга қарор қилди. ixbt.com маълумотига кўра, Galaxy A07s ва Galaxy A08 моделлари харидорлари қутичадан нафақат қувватлаш блокини, балки USB-C кабелини ҳам топа олмайдилар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу ўзгариш биринчилардан бўлиб таниқли блогер Иззи Бое томонидан Galaxy A08 моделини қутидан чиқариш жараёнида аниқланди. Янги қурилмалар қутисидан фақат смартфонинг ўзи, қисқача қўлланма ва СИМ-карта учун сканеригна ўрин олган, холос. Ушбу қадам бюджет сегментидаги қурилмалар харидорлари учун қўшимча харажатларни келтириб чиқариши мумкинлигини кўрсатади.

Эслатиб ўтамиз, Samsung флагман қатордаги Galaxy S21 авлодидан бошлаб қувватлаш блокларини қутидан чиқариб ташлай бошлаган эди. Бироқ, шундан кейин ҳам USB-C кабели тўпламнинг ажралмас қисми бўлиб қолаётганди. Эндиликда компания ушбу сўнгги зарядловчи аксессуардан ҳам воз кечишни бошлагани технология бозорида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Бюджет сегментидаги янги стандартлар

Мазкур қарорнинг нақадар кескин эканини таққослаш жараёнида яққол кўриш мумкин. Масалан, оддий Galaxy A07 модели ҳали ҳам қутисида USB-C кабели билан таъминланади. Шу боисдан ҳам Galaxy A07s ва янгироқ Galaxy A08 моделлари фойдаланувчидан блок ва симни алоҳида сотиб олишни талаб қилувчи илк ҳамёнбоп қурилмаларга айланмоқда.

Жорий йилнинг 7-сентябрида айрим бозорларда сотувга чиққан Galaxy A07s модели аслида ўзидан олдинги версиянинг янгиланган кўриниши бўлиб, у қутиёқ Android 16 операцион тизими ҳамда MediaTek Ҳелио G99+ процессори билан таъминланган. 2026-йилги 4G смартфони бўлган Galaxy A08 эса янада илғор техник хусусиятларни намойиш этади.

Хусусан, Galaxy A08 модели базавий 4/64 GB версияси учун тахминан 115 доллар, 6/128 GB талқини учун эса 135 доллар атрофида баҳоланмоқда. Ушбу қурилма MediaTek Ҳелио G99+ чипи, LPDDR5X хотираси, ҲД+ пикселлар сонига эга 6,7 дюймли экран ҳамда 25 ваттли тезкор қувватловчи 6000 мА·ч аккумулятор билан жиҳозланган. Шунингдек, унинг корпуси IP64 стандарти бўйича чанг ва намликдан ҳимояланган.

Қурилманинг тахминан 115 долларлик бошланғич нархи ҳисобга олинса, тўпламда кабелнинг йўқлиги айниқса сезилади. Эндиликда мос келувчи аксессуарларга эга бўлмаган харидорлар ушбу воситаларни алоҳида харид қилишларига тўғри келади.

SamsungGalaxy A08Galaxy A07sСмартфонТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy A08 савдога чиқди: 6000 мА·ч батарея ва 50 MP камераSamsung Galaxy A08 савдога чиқди: 6000 мА·ч батарея ва 50 MP камера12 сентябр 14:59Samsung Galaxy A07s ҳамёнбоп смартфони савдога чиқарилдиSamsung Galaxy A07s ҳамёнбоп смартфони савдога чиқарилди7 сентябр 18:57Samsung Galaxy S27 флагманлари хотира ва тезкорлик борасида янги босқичга чиқадиSamsung Galaxy S27 флагманлари хотира ва тезкорлик борасида янги босқичга чиқади24 сентябр 14:28Oppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy S27 Ultra алоқаси маълум бўлдиOppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy S27 Ultra алоқаси маълум бўлди14 сентябр 18:23iQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олдиiQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олди14 сентябр 15:53Samsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайдиSamsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайди13 сентябр 14:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди