Samsung арзон Galaxy смартфонлари тўпламини қисқартириб, кабелдан ҳам воз кечди
Жанубий Кореянинг Samsung компанияси ўзининг ҳамёнбоп смартфонлари комплектациясини янада қисқартиришга қарор қилди. ixbt.com маълумотига кўра, Galaxy A07s ва Galaxy A08 моделлари харидорлари қутичадан нафақат қувватлаш блокини, балки USB-C кабелини ҳам топа олмайдилар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу ўзгариш биринчилардан бўлиб таниқли блогер Иззи Бое томонидан Galaxy A08 моделини қутидан чиқариш жараёнида аниқланди. Янги қурилмалар қутисидан фақат смартфонинг ўзи, қисқача қўлланма ва СИМ-карта учун сканеригна ўрин олган, холос. Ушбу қадам бюджет сегментидаги қурилмалар харидорлари учун қўшимча харажатларни келтириб чиқариши мумкинлигини кўрсатади.
Эслатиб ўтамиз, Samsung флагман қатордаги Galaxy S21 авлодидан бошлаб қувватлаш блокларини қутидан чиқариб ташлай бошлаган эди. Бироқ, шундан кейин ҳам USB-C кабели тўпламнинг ажралмас қисми бўлиб қолаётганди. Эндиликда компания ушбу сўнгги зарядловчи аксессуардан ҳам воз кечишни бошлагани технология бозорида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Бюджет сегментидаги янги стандартларМазкур қарорнинг нақадар кескин эканини таққослаш жараёнида яққол кўриш мумкин. Масалан, оддий Galaxy A07 модели ҳали ҳам қутисида USB-C кабели билан таъминланади. Шу боисдан ҳам Galaxy A07s ва янгироқ Galaxy A08 моделлари фойдаланувчидан блок ва симни алоҳида сотиб олишни талаб қилувчи илк ҳамёнбоп қурилмаларга айланмоқда.
Жорий йилнинг 7-сентябрида айрим бозорларда сотувга чиққан Galaxy A07s модели аслида ўзидан олдинги версиянинг янгиланган кўриниши бўлиб, у қутиёқ Android 16 операцион тизими ҳамда MediaTek Ҳелио G99+ процессори билан таъминланган. 2026-йилги 4G смартфони бўлган Galaxy A08 эса янада илғор техник хусусиятларни намойиш этади.
Хусусан, Galaxy A08 модели базавий 4/64 GB версияси учун тахминан 115 доллар, 6/128 GB талқини учун эса 135 доллар атрофида баҳоланмоқда. Ушбу қурилма MediaTek Ҳелио G99+ чипи, LPDDR5X хотираси, ҲД+ пикселлар сонига эга 6,7 дюймли экран ҳамда 25 ваттли тезкор қувватловчи 6000 мА·ч аккумулятор билан жиҳозланган. Шунингдек, унинг корпуси IP64 стандарти бўйича чанг ва намликдан ҳимояланган.
Қурилманинг тахминан 115 долларлик бошланғич нархи ҳисобга олинса, тўпламда кабелнинг йўқлиги айниқса сезилади. Эндиликда мос келувчи аксессуарларга эга бўлмаган харидорлар ушбу воситаларни алоҳида харид қилишларига тўғри келади.
Изоҳлар 0
…