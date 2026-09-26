Honor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилди

·7·Техно
Honor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилди

Honor компаниясининг тасвирларни қайта ишлаш бўйича бош муҳандиси Ло Вей ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаларида янги флагман смартфон ёрдамида олинган ноёб кадрларни эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мутахассис кечқурун Honor Magic 9 Pro Max ёрдамида телетемпература ва махсус объективлар орқали туширилган тўлин ой суратларини бўлишиб, қурилманинг оптик салоҳиятига юқори баҳо берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур тақдимот ва суратлар намойиши Honor брендининг мобил фотография соҳасида янги марраларни забт этишга уринаётганини кўрсатади. Компания вакили ўз баёнотида рақобатбардошлик ва технологик устунликка урғу бериб, юқори сифатли мобил суратга олиш имкониятларини янада кенгайтириш ниятида эканини тасдиқлади.

Профессионал даражадаги аксессуарлар тўплами

Аввалроқ Honor компанияси Магик 9 Pro Max смартфонининг махсус нашри қадоқдан чиқарилишини кўрсатиб, фойдаланувчилар учун мўлжалланган ғайриоддий аксессуарлар жамланмасини ошкор қилган эди. Катта қути ичидан смартфоннинг ўзидан ташқари иккита ташқи объектив, махсус ғилоф ва камерани маҳкамлаш элементлари ўрин олган.

Ишлаб чиқарувчи мазкур тўпламни оддий мобил қурилмадан кўра профессионал камера билан ишлаш тажрибасига максимал даражада яқинлаштирилган ечим сифатида тақдим этмоқда. Бу эса мобил фотографлар ва контент яратувчилар учун мутлақо янги уфқларни очиши кутилмоқда.

Инновацион объективлар ва техник хусусиятлар

Ушбу махсус тўпламнинг асосий ўзига хослиги 500 мм эквивалент фокус масофасига эга бўлган Honor Мега Телеконвертер ҳисобланади. Компания бу ечимни саноатда илк бор қўлланилаётган туркумдаги биринчи маҳсулот сифатида эътироф этмоқда.

Шунингдек, тўпламга кундалик мобил суратга олиш жараёнларига мўлжалланган ихчам 200 мм Honor Тумб Телеконвертер ҳам киритилган. Бу иккала объектив фойдаланувчиларга турли масофадаги объектларни юқори аниқликда муҳрлаб олиш имконини беради.

Смартфоннинг ўзи харидорларга Мосс Греэн, Силвер ва Шадов Блакк каби рангларда таклиф этилади. Қурилманинг хотира конфигурациялари ҳам кенг танловга эга бўлиб, фойдаланувчилар 12+256 GB, 12+512 GB, 16+512 GB ҳамда энг юқори 16 GB+1 TB ҳажмга эга версияларни танлашлари мумкин бўлади.

HonorМагик 9 Pro MaxСмартфонМобилографияТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилдиHonor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилди10 сентябр 00:50Honor Magic 9 Pro Max махсус тўплами профессионал камерага айлантирилдиHonor Magic 9 Pro Max махсус тўплами профессионал камерага айлантирилди23 сентябр 12:52Honor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилдиHonor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилди9 сентябр 15:22Ноёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилдиНоёб чидамлилик: Honor 600 Элите 5G смартфони тақдим этилди21 сентябр 12:00Honor X9e Pro: 11 000 мА•соат батарея ва IP69K ҳимоясиHonor X9e Pro: 11 000 мА•соат батарея ва IP69K ҳимояси20 сентябр 15:51Honor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч аккумулятор билан намойиш этиладиHonor X9e Pro смартфони 11 000 мА·ч аккумулятор билан намойиш этилади18 сентябр 16:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди