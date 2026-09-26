Honor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилди
Honor компаниясининг тасвирларни қайта ишлаш бўйича бош муҳандиси Ло Вей ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаларида янги флагман смартфон ёрдамида олинган ноёб кадрларни эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мутахассис кечқурун Honor Magic 9 Pro Max ёрдамида телетемпература ва махсус объективлар орқали туширилган тўлин ой суратларини бўлишиб, қурилманинг оптик салоҳиятига юқори баҳо берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур тақдимот ва суратлар намойиши Honor брендининг мобил фотография соҳасида янги марраларни забт этишга уринаётганини кўрсатади. Компания вакили ўз баёнотида рақобатбардошлик ва технологик устунликка урғу бериб, юқори сифатли мобил суратга олиш имкониятларини янада кенгайтириш ниятида эканини тасдиқлади.
Профессионал даражадаги аксессуарлар тўпламиАввалроқ Honor компанияси Магик 9 Pro Max смартфонининг махсус нашри қадоқдан чиқарилишини кўрсатиб, фойдаланувчилар учун мўлжалланган ғайриоддий аксессуарлар жамланмасини ошкор қилган эди. Катта қути ичидан смартфоннинг ўзидан ташқари иккита ташқи объектив, махсус ғилоф ва камерани маҳкамлаш элементлари ўрин олган.
Ишлаб чиқарувчи мазкур тўпламни оддий мобил қурилмадан кўра профессионал камера билан ишлаш тажрибасига максимал даражада яқинлаштирилган ечим сифатида тақдим этмоқда. Бу эса мобил фотографлар ва контент яратувчилар учун мутлақо янги уфқларни очиши кутилмоқда.
Инновацион объективлар ва техник хусусиятларУшбу махсус тўпламнинг асосий ўзига хослиги 500 мм эквивалент фокус масофасига эга бўлган Honor Мега Телеконвертер ҳисобланади. Компания бу ечимни саноатда илк бор қўлланилаётган туркумдаги биринчи маҳсулот сифатида эътироф этмоқда.
Шунингдек, тўпламга кундалик мобил суратга олиш жараёнларига мўлжалланган ихчам 200 мм Honor Тумб Телеконвертер ҳам киритилган. Бу иккала объектив фойдаланувчиларга турли масофадаги объектларни юқори аниқликда муҳрлаб олиш имконини беради.
Смартфоннинг ўзи харидорларга Мосс Греэн, Силвер ва Шадов Блакк каби рангларда таклиф этилади. Қурилманинг хотира конфигурациялари ҳам кенг танловга эга бўлиб, фойдаланувчилар 12+256 GB, 12+512 GB, 16+512 GB ҳамда энг юқори 16 GB+1 TB ҳажмга эга версияларни танлашлари мумкин бўлади.
Изоҳлар 0
…