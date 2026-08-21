Янги тайинловлар: Қизиқчи Шукурулло Исроилов давлат лавозимига тайинланди
Тошкент шаҳар маданият бошқармасида раҳбарият таркиби янгиланди. Таниқли сўз устаси Шукурилло Аҳмадқулович Исроилов бошқарма бошлиғи ўринбосари лавозимига тайинланди.
Бошқарма раҳбари лавозими эса Бекзод Баҳром ўғли Баҳромовга ишониб топширилди.
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг маълум қилишича, янги раҳбарлар 21 август куни бўлиб ўтган йиғилишда жамоага расман таништирилди.
Раҳбариятда қандай ўзгариш бўлди?
Бекзод Баҳром ўғли Баҳромов — Тошкент шаҳар маданият бошқармаси бошлиғи;
Шукурилло Аҳмадқулович Исроилов — бошқарма бошлиғи ўринбосари.
Тошкент шаҳар маданият бошқармасидаги янги тайинловлар
Лавозим
Тайинланган шахс
Соҳавий фаолияти
Бошқарма бошлиғи
Бекзод Баҳром ўғли Баҳромов
Маданият ва маъмурий бошқарув йўналиши
Бошлиқ ўринбосари
Шукурилло Аҳмадқулович Исроилов
Таниқли сўз устаси, эстрада ва театр артисти
Эълон қилган масъул
Озодбек Назарбеков
Ўзбекистон Республикаси Маданият вазири
Таништирув санаси
21 август
Расмий таништирув йиғилиши ўтказилди
Янги раҳбарлар олдида қандай вазифалар турибди?
Тошкент шаҳри маданий ҳаётини янада ривожлантириш, соҳадаги лойиҳаларни мувофиқлаштириш ва маданият муассасалари фаолиятини самарали ташкил этиш янги раҳбарият олдидаги муҳим вазифалардан бири бўлади.
Тошкент шаҳар маданият бошқармасидаги мазкур кадрлар ўзгариши маданият соҳасидаги янги ташаббуслар ва лойиҳаларга қандай таъсир қилиши эса вақт ўтиши билан маълум бўлади.
Сизнингча, кўп йиллик саҳна тажрибасига эга ижодкорларнинг раҳбарлик лавозимларига келиши пойтахт маданий ҳаётини ривожлантиришга қандай ижобий таъсир кўрсатади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва санъат ихлосмандларига ушбу муҳим тайинлов хабарини дарҳол улашинг!
…