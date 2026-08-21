Янги тайинловлар: Қизиқчи Шукурулло Исроилов давлат лавозимига тайинланди

·3·Жамият
Янги тайинловлар: Қизиқчи Шукурулло Исроилов давлат лавозимига тайинланди

Тошкент шаҳар маданият бошқармасида раҳбарият таркиби янгиланди. Таниқли сўз устаси Шукурилло Аҳмадқулович Исроилов бошқарма бошлиғи ўринбосари лавозимига тайинланди.

Бошқарма раҳбари лавозими эса Бекзод Баҳром ўғли Баҳромовга ишониб топширилди.

Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг маълум қилишича, янги раҳбарлар 21 август куни бўлиб ўтган йиғилишда жамоага расман таништирилди.

Раҳбариятда қандай ўзгариш бўлди?

  • Бекзод Баҳром ўғли Баҳромов — Тошкент шаҳар маданият бошқармаси бошлиғи;

  • Шукурилло Аҳмадқулович Исроилов — бошқарма бошлиғи ўринбосари.

Янги тайинловлар: Қизиқчи Шукурулло Исроилов давлат лавозимига тайинланди

Тошкент шаҳар маданият бошқармасидаги янги тайинловлар

Лавозим

Тайинланган шахс

Соҳавий фаолияти

Бошқарма бошлиғи

Бекзод Баҳром ўғли Баҳромов

Маданият ва маъмурий бошқарув йўналиши

Бошлиқ ўринбосари

Шукурилло Аҳмадқулович Исроилов

Таниқли сўз устаси, эстрада ва театр артисти

Эълон қилган масъул

Озодбек Назарбеков

Ўзбекистон Республикаси Маданият вазири

Таништирув санаси

21 август

Расмий таништирув йиғилиши ўтказилди

Янги раҳбарлар олдида қандай вазифалар турибди?

Тошкент шаҳри маданий ҳаётини янада ривожлантириш, соҳадаги лойиҳаларни мувофиқлаштириш ва маданият муассасалари фаолиятини самарали ташкил этиш янги раҳбарият олдидаги муҳим вазифалардан бири бўлади.

Тошкент шаҳар маданият бошқармасидаги мазкур кадрлар ўзгариши маданият соҳасидаги янги ташаббуслар ва лойиҳаларга қандай таъсир қилиши эса вақт ўтиши билан маълум бўлади.

Сизнингча, кўп йиллик саҳна тажрибасига эга ижодкорларнинг раҳбарлик лавозимларига келиши пойтахт маданий ҳаётини ривожлантиришга қандай ижобий таъсир кўрсатади?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва санъат ихлосмандларига ушбу муҳим тайинлов хабарини дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мактабларда янги ўқув йили қачондан бошланиши айтилдиМактабларда янги ўқув йили қачондан бошланиши айтилдиБугун, 16:53Қашқадарёда 17 ёшли ҳайдовчи йигит ўйнаб юрган 3 ёшли болакайни уриб юборди (видео)Қашқадарёда 17 ёшли ҳайдовчи йигит ўйнаб юрган 3 ёшли болакайни уриб юборди (видео)Бугун, 16:07Тошкент марказида бир қизга “сизга кўз теккан” дея унинг 500 минг сўм пулини алдаб, фирибгарлик қилишдиТошкент марказида бир қизга “сизга кўз теккан” дея унинг 500 минг сўм пулини алдаб, фирибгарлик қилишдиБугун, 15:59Тоға ва вояга етмаган жияни гиёҳванд модда билан ушландиТоға ва вояга етмаган жияни гиёҳванд модда билан ушландиБугун, 15:50Қашқадарёлик жуфтлик 35 йил ўтиб никоҳини расмийлаштирдиҚашқадарёлик жуфтлик 35 йил ўтиб никоҳини расмийлаштирдиБугун, 14:41Хонқада қарздорга тегишли қидирувдаги BYD автомашинаси хатландиХонқада қарздорга тегишли қидирувдаги BYD автомашинаси хатландиБугун, 09:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди