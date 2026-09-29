798 млн сўмлик зарар бекор қилинди: Li 9 иши якунланди
2025 йил 30 сентябр куни Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Lixiang L9 иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлган. Катта тезликда ҳаракатланган Li 9 йўналишини ўзгартирган BYD билан тўқнашиб, ағдарилиб кетган.
Биринчи инстанция суди BYD ҳайдовчисининг зиммасига 798 миллион сўм миқдорида моддий зарарни қоплаш мажбуриятини юклаган эди. Мазкур қарор ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилингач, апелляция суди уни бекор қилиб, ишни қўшимча терговга юборган.
Мирзо Улуғбек тумани жиноят ишлари бўйича судида иш юзасидан якуний қарор эълон қилинди. Унга кўра, Li 9 ҳайдовчиси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг учта моддаси бўйича айбдор деб топилди.
Суд қарори билан унга жами 6 миллион сўмдан ортиқ миқдорда жарима тайинланган.
Шу тариқа, аввал BYD ҳайдовчисига юклатилган 798 миллион сўмлик моддий зарар масаласи бекор қилинган ва иш якунида жавобгарлик Li 9 ҳайдовчисига юкланган.
Изоҳлар 0
…