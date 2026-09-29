798 млн сўмлик зарар бекор қилинди: Li 9 иши якунланди

·0·Жамият
798 млн сўмлик зарар бекор қилинди: Li 9 иши якунланди

2025 йил 30 сентябр куни Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Lixiang L9 иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлган. Катта тезликда ҳаракатланган Li 9 йўналишини ўзгартирган BYD билан тўқнашиб, ағдарилиб кетган.

Биринчи инстанция суди BYD ҳайдовчисининг зиммасига 798 миллион сўм миқдорида моддий зарарни қоплаш мажбуриятини юклаган эди. Мазкур қарор ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилингач, апелляция суди уни бекор қилиб, ишни қўшимча терговга юборган.

Мирзо Улуғбек тумани жиноят ишлари бўйича судида иш юзасидан якуний қарор эълон қилинди. Унга кўра, Li 9 ҳайдовчиси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг учта моддаси бўйича айбдор деб топилди.

Суд қарори билан унга жами 6 миллион сўмдан ортиқ миқдорда жарима тайинланган.

Шу тариқа, аввал BYD ҳайдовчисига юклатилган 798 миллион сўмлик моддий зарар масаласи бекор қилинган ва иш якунида жавобгарлик Li 9 ҳайдовчисига юкланган.

Мирзо УлуғбекBYDАпелляция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?3 сентябр 06:10Тошкент йўлларида ЙТҲлар сони 9,5% га камайди: 6 ойда 3 миллиондан ортиқ қоидабузарликТошкент йўлларида ЙТҲлар сони 9,5% га камайди: 6 ойда 3 миллиондан ортиқ қоидабузарликБугун 12:4319 ёшли йигит крипто ва фирибгарликда гумонланмоқда19 ёшли йигит крипто ва фирибгарликда гумонланмоқдаБугун 10:0629 сентябрь: Бутунжаҳон юрак куни, тарихий урушлар ва ўзбек туманларининг туғилиши29 сентябрь: Бутунжаҳон юрак куни, тарихий урушлар ва ўзбек туманларининг туғилишиБугун 08:05Болаларга нисбатан зўравонлик учун жазо кучайтирилиши кутилмоқдаБолаларга нисбатан зўравонлик учун жазо кучайтирилиши кутилмоқдаБугун 06:04Наманганда 5 ёшли қизга нисбатан жинсий зўравонликда гумонланган шахснинг сурати тарқалди (фото)Наманганда 5 ёшли қизга нисбатан жинсий зўравонликда гумонланган шахснинг сурати тарқалди (фото)Бугун 05:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди