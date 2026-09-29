Фазлиддин Эркинбоев Аичи-Нагояда бронза медалини қўлга киритди
Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси ҳисобига яна бир медаль қўшилди. Бокс бўйича миллий жамоамиз аъзоси Фазлиддин Эркинбоев -80 кг вазн тоифасида бронза медали соҳиби бўлди.
Ҳамюртимиз финал йўлланмаси учун кечган муросасиз яримфинал жангидан сўнг шоҳсупанинг учинчи поғонасидан жой олди.
Яримфиналгача муваффақиятли йўл
Фазлиддин Эркинбоев Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида -80 кг вазн тоифасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилди.
Мусобақа давомида муносиб иштирок этган боксчимиз ҳал қилувчи босқичлар сари ишонч билан одимлади ва яримфиналга қадар етиб борди.
Бу босқичнинг ўзиёқ Эркинбоев учун Осиё ўйинларидаги муҳим натижа эди. Бироқ унинг мақсади бундан ҳам баландроқ — финалга чиқиш ва олтин медаль учун курашиш эди.
Финал учун жангда имконият бой берилди
Эркинбоев яримфиналда Ҳиндистон вакили Анкушга қарши рингга кўтарилди.
Жанг муросасиз ва кескин кечди. Икки боксчи ҳам финал йўлланмасини қўлга киритиш учун бор кучини ишга солди.
Якунда ҳакамлар қарори билан устунлик ҳиндистонлик боксчи томонига ўтди. Шу тариқа, Фазлиддин Эркинбоев финалга чиқа олмади.
Бироқ яримфиналга етиб келгани унга Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг бронза медалини кафолатлади.
Фазлиддин Эркинбоев -80 кг вазн тоифасида Осиё ўйинларининг бронза медалини қўлга киритди.
Ўзбекистон делегацияси ҳисобига яна бир медаль
Эркинбоевнинг бронза медали Ўзбекистон бокс жамоаси учун навбатдаги совринлардан бири бўлди.
Аичи-Нагояда рингга чиққан ўзбекистонлик боксчилар ҳар бир баҳсда мамлакат шарафини ҳимоя қилмоқда. Фазлиддин Эркинбоев ҳам яримфиналга қадар етиб бориб, юртимиз делегацияси медаллар жамғармасига навбатдаги совринни қўшди.
Финалга чиқиш мақсади амалга ошмаган бўлса-да, боксчимиз Осиё ўйинларини медаль билан якунлади. Бу эса унинг мусобақадаги иштирокини совринли натижа билан белгилади.
Аичи-Нагоя рингларидаги ҳар бир ғалаба ва ҳар бир медаль Ўзбекистон спорти учун алоҳида аҳамиятга эга. Фазлиддин Эркинбоевнинг бронзаси ҳам мамлакатимиз делегацияси учун ана шундай навбатдаги қувончли натижалардан бири бўлди.
Изоҳлар 0
…