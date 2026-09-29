Фазлиддин Эркинбоев Аичи-Нагояда бронза медалини қўлга киритди

·0·Спорт
Фазлиддин Эркинбоев Аичи-Нагояда бронза медалини қўлга киритди

Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси ҳисобига яна бир медаль қўшилди. Бокс бўйича миллий жамоамиз аъзоси Фазлиддин Эркинбоев -80 кг вазн тоифасида бронза медали соҳиби бўлди.

Ҳамюртимиз финал йўлланмаси учун кечган муросасиз яримфинал жангидан сўнг шоҳсупанинг учинчи поғонасидан жой олди.

Яримфиналгача муваффақиятли йўл

Фазлиддин Эркинбоев Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида -80 кг вазн тоифасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилди.

Мусобақа давомида муносиб иштирок этган боксчимиз ҳал қилувчи босқичлар сари ишонч билан одимлади ва яримфиналга қадар етиб борди.

Бу босқичнинг ўзиёқ Эркинбоев учун Осиё ўйинларидаги муҳим натижа эди. Бироқ унинг мақсади бундан ҳам баландроқ — финалга чиқиш ва олтин медаль учун курашиш эди.

Финал учун жангда имконият бой берилди

Эркинбоев яримфиналда Ҳиндистон вакили Анкушга қарши рингга кўтарилди.

Жанг муросасиз ва кескин кечди. Икки боксчи ҳам финал йўлланмасини қўлга киритиш учун бор кучини ишга солди.

Якунда ҳакамлар қарори билан устунлик ҳиндистонлик боксчи томонига ўтди. Шу тариқа, Фазлиддин Эркинбоев финалга чиқа олмади.

Бироқ яримфиналга етиб келгани унга Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг бронза медалини кафолатлади.

Фазлиддин Эркинбоев -80 кг вазн тоифасида Осиё ўйинларининг бронза медалини қўлга киритди.

Ўзбекистон делегацияси ҳисобига яна бир медаль

Эркинбоевнинг бронза медали Ўзбекистон бокс жамоаси учун навбатдаги совринлардан бири бўлди.

Аичи-Нагояда рингга чиққан ўзбекистонлик боксчилар ҳар бир баҳсда мамлакат шарафини ҳимоя қилмоқда. Фазлиддин Эркинбоев ҳам яримфиналга қадар етиб бориб, юртимиз делегацияси медаллар жамғармасига навбатдаги совринни қўшди.

Финалга чиқиш мақсади амалга ошмаган бўлса-да, боксчимиз Осиё ўйинларини медаль билан якунлади. Бу эса унинг мусобақадаги иштирокини совринли натижа билан белгилади.

Аичи-Нагоя рингларидаги ҳар бир ғалаба ва ҳар бир медаль Ўзбекистон спорти учун алоҳида аҳамиятга эга. Фазлиддин Эркинбоевнинг бронзаси ҳам мамлакатимиз делегацияси учун ана шундай навбатдаги қувончли натижалардан бири бўлди.

Фазлиддин ЭркинбоевАичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинлариЎзбекистон бокс жамоаси80 кг вазн тоифаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалариАичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалари27 сентябр 16:21Анвар Анваров Осиё ўйинларида бронза медалини қўлга киритдиАнвар Анваров Осиё ўйинларида бронза медалини қўлга киритдиКеча 17:57Аичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлариАичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлари26 сентябр 17:47Арина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлдиАрина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлди26 сентябр 12:53Акбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекордАкбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекордБугун 12:12Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?26 сентябр 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди