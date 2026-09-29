TCL бренди Samsung қаторига рақобат туғдирди: янги юпқа телевизорлар намойиш этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- TCL компанияси Google TV операцион тизимида ишлайдиган, атиги 2,8 сантиметр қалинликдаги Десигнер номли янги телевизорлар сериясини тақдим этди.
- A300L модели 4K QLED панелига ва ўзгарувчан рамкага эга бўлиб, 55, 65, 75 дюймли ўлчамларда сотувга чиқарилади, A400U модели эса 4K ҚД-Mini LED панелини тақдим этади ва 55, 65, 75, 85 дюймли диагоналларда мавжуд.
TCL компанияси уй интерерига мукаммал мос тушадиган ва замонавий дизайнга эга Десигнер номли янги телевизорлар сериясини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, Google TV операцион тизимида ишлайдиган A300L ва A400U моделлари атиги 2,8 сантиметр қалинликдаги корпуси ҳамда ўрнатилган бадиий галереяси билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур қурилмалар нафақат маиший техника, балки хона кўркини бойитувчи рақамли сурат вазифасини ҳам бажаради. Телевизорлар махсус мат юзали порлашга қарши экранлар билан жиҳозланган бўлиб, бу улардан ёруғ хоналарда ҳам қулай фойдаланиш имконини беради.
Моделлар қатори ва техник имкониятларA300L модели 4K QLED панелига эга бўлиб, ультрамат қоплами билан таъминланган. Шунингдек, ушбу қурилма магнитли алмашинадиган рамка билан бирга келади. Фойдаланувчилар ўз хоҳишига кўра рамка рангини интерерга мослаб осон ўзгартириши мумкин.
Ушбу версия 55, 65 ва 75 дюймли ўлчамларда сотувга чиқарилмоқда, 85 дюймли йирик версия эса кейинроқ бозорга чиқиши режалаштирилган. A400U модели эса янада илғор технологияларга таянган ҳолда ишлаб чиқилган.
Илғор технология ва бозор рақобатиЯнада илғор A400U модели 4K ҚД-Mini LED панели, юқори даражадаги контраст ҳамда локал қорайтиришнинг аниқ тизими билан жиҳозланган. Шунга қарамай, қурилма ўзининг ўта юпқа корпусини сақлаб қолган ва деворга жипслашиб, тирқишсиз ўрнатилиш имконини беради.
A400U серияси учун 55, 65, 75 ва 85 дюймли экран диагоналлари тақдим этилган. Ушбу хусусиятлар TCL компаниясининг янги маҳсулотларини Samsung брендининг машҳур Те Фраме туркумидаги телевизорларига жиддий рақиб сифатида кўрсатишга асос бўлади.
Бозордаги мавқеига тўхталадиган бўлсак, ixbt.com хабарига кўра, Best Buy чакана савдо дўконларида Десигнер сериясидаги базавий телевизорларнинг нархи 900 АҚШ долларидан бошланади.
Изоҳлар 0
…