TCL бренди Samsung қаторига рақобат туғдирди: янги юпқа телевизорлар намойиш этилди

·30·Техно
TCL бренди Samsung қаторига рақобат туғдирди: янги юпқа телевизорлар намойиш этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • TCL компанияси Google TV операцион тизимида ишлайдиган, атиги 2,8 сантиметр қалинликдаги Десигнер номли янги телевизорлар сериясини тақдим этди.
  • A300L модели 4K QLED панелига ва ўзгарувчан рамкага эга бўлиб, 55, 65, 75 дюймли ўлчамларда сотувга чиқарилади, A400U модели эса 4K ҚД-Mini LED панелини тақдим этади ва 55, 65, 75, 85 дюймли диагоналларда мавжуд.

TCL компанияси уй интерерига мукаммал мос тушадиган ва замонавий дизайнга эга Десигнер номли янги телевизорлар сериясини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, Google TV операцион тизимида ишлайдиган A300L ва A400U моделлари атиги 2,8 сантиметр қалинликдаги корпуси ҳамда ўрнатилган бадиий галереяси билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур қурилмалар нафақат маиший техника, балки хона кўркини бойитувчи рақамли сурат вазифасини ҳам бажаради. Телевизорлар махсус мат юзали порлашга қарши экранлар билан жиҳозланган бўлиб, бу улардан ёруғ хоналарда ҳам қулай фойдаланиш имконини беради.

Моделлар қатори ва техник имкониятлар

A300L модели 4K QLED панелига эга бўлиб, ультрамат қоплами билан таъминланган. Шунингдек, ушбу қурилма магнитли алмашинадиган рамка билан бирга келади. Фойдаланувчилар ўз хоҳишига кўра рамка рангини интерерга мослаб осон ўзгартириши мумкин.

Ушбу версия 55, 65 ва 75 дюймли ўлчамларда сотувга чиқарилмоқда, 85 дюймли йирик версия эса кейинроқ бозорга чиқиши режалаштирилган. A400U модели эса янада илғор технологияларга таянган ҳолда ишлаб чиқилган.

Илғор технология ва бозор рақобати

Янада илғор A400U модели 4K ҚД-Mini LED панели, юқори даражадаги контраст ҳамда локал қорайтиришнинг аниқ тизими билан жиҳозланган. Шунга қарамай, қурилма ўзининг ўта юпқа корпусини сақлаб қолган ва деворга жипслашиб, тирқишсиз ўрнатилиш имконини беради.

A400U серияси учун 55, 65, 75 ва 85 дюймли экран диагоналлари тақдим этилган. Ушбу хусусиятлар TCL компаниясининг янги маҳсулотларини Samsung брендининг машҳур Те Фраме туркумидаги телевизорларига жиддий рақиб сифатида кўрсатишга асос бўлади.

Бозордаги мавқеига тўхталадиган бўлсак, ixbt.com хабарига кўра, Best Buy чакана савдо дўконларида Десигнер сериясидаги базавий телевизорларнинг нархи 900 АҚШ долларидан бошланади.

TCLТелевизорGoogle TVSamsung Те ФрамеТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

TCL C10M Труе Валлпапер телевизорининг тақдимоти ўтказилдиTCL C10M Труе Валлпапер телевизорининг тақдимоти ўтказилди16 август 01:20TCL компанияси Samsungни сохта Mini LED телевидениеда айблаб судга бердиTCL компанияси Samsungни сохта Mini LED телевидениеда айблаб судга берди2 сентябр 15:25Google TV фойдаланувчилари учун сунъий интеллект функцияларини тақдим этдиGoogle TV фойдаланувчилари учун сунъий интеллект функцияларини тақдим этди29 апрел 22:26TCL P80 Ultra: илк NXТПAPEР OLED экранли ва бир ойлик кутиш режимидаги смартфонTCL P80 Ultra: илк NXТПAPEР OLED экранли ва бир ойлик кутиш режимидаги смартфон3 сентябр 21:27Хитойда дунёдаги энг йирик телевизор заводи барпо этилмоқдаХитойда дунёдаги энг йирик телевизор заводи барпо этилмоқда29 июн 18:24TCL компанияси Samsung Electronикс устидан судга мурожаат қилдиTCL компанияси Samsung Electronикс устидан судга мурожаат қилдиБугун 03:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди