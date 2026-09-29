ASML раҳбари: Хитойга тақиқлар Huawei ривожланишини кучайтиради

·9·Техно
ASML раҳбари: Хитойга тақиқлар Huawei ривожланишини кучайтиради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ASML раҳбари Кристоф Фуке фикрича, Хитойга қўйилган экспорт чекловлари Huawei каби компанияларни ўз технологияларини жадал ривожлантиришга ундайди.
  • ЭУВ-сканнер каби мураккаб қурилмаларнинг муқобилини топиш қийин бўлса-да, Хитой корхоналари мавжуд ускуналарни ўзгартириб, жараёнларни оптималлаштириб, 7 нанометрли чипларни ишлаб чиқаришда давом этмоқда.

Европанинг яримўтказгичлар ишлаб чиқариш бўйича етакчи ускуналар етказиб берувчиси бўлган ASML компанияси раҳбари Кристоф Фукенинг таъкидлашича, Хитойга нисбатан жорий этилаётган экспорт чекловлари кутилганининг аксича натижа бериши мумкин. Финансиал Times нашри хабар қилишича, чекловлар хорижий технологияларга қарамликни камайтириш ўрнига, аксинча, Huawei бошчилигидаги Хитой компанияларини ўз технологияларини жадал ривожлантиришга ундамоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг фикрича, ЭУВ-сканнер каби мураккаб қурилмаларни яратиш ва унинг муқобилини топиш осон вазифа эмас. Хусусан, ушбу тизимлар 100 мингдан ортиқ бутловчи қисмларни ўз ичига олиб, уларни тайёрлашда дунё бўйлаб 200 та асосий ҳамда 2 000 га яқин компания иштирок этади. Улар орасида оптика ишлаб чиқарувчи Зеисс, лазер етказиб берувчи Трумпф ва юқори аниқликдаги қисмларни тақдим этувчи ВДЛ каби гигантлар борлиги сабабли ҳам тўлақонли муқобил инфратузилмани шакллантириш мураккаблигича қолмоқда.

Хитойнинг технологик мослашуви

Ҳозирги кунда Хитой корхоналари ва Huawei компанияси замонавий ЭУВ-ускуналаридан фойдаланиш имкониятидан маҳрум қилинган. Қолаверса, эсроқ турдаги ДУВ-тизимларини етказиб бериш ҳам тобора қийинлашиб бормоқда. Шунга қарамай, Хитой ишлаб чиқарувчилари ушбу тўсиқларни четлаб ўтиш учун мавжуд ускуналарни ўзгартириш, жараёнларни оптималлаштириш ва қўшимча литография амалиётларини бажариш орқали мослашмоқда.

Мавжуд ДУВ-қурилмалардан фойдаланган ҳолда Хитой фабрикалари 7 нанометрли классдаги чипларни муваффақиятли ишлаб чиқаришда давом этмоқда. Бу эса мамлакатнинг технологик салоҳияти тобора ортиб бораётганини кўрсатади. Ҳозирда АҚШ расмийлари ASML компаниясининг Хитойга қолган сўнгги таъминот йўналишларига ҳам қўшимча чекловлар жорий этиш масаласини кўриб чиқмоқда.

Мазкур вазиятда асосий масала фақатгина Хитойнинг мавжуд хорижий ускунани нусхалаши ёки такрорлаши эмас, балки бу каби кескин экспорт чекловлари мамлакатда ўзининг мустақил ишлаб чиқариш инфратузилмасини яратиш жараёнини қанчалик тезлаштиришида қолмоқда.

ASMLХитойHuaweiТехнологияЧип
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei сунъий интеллект чиплари бозорида халқаро режалардан воз кечдиHuawei сунъий интеллект чиплари бозорида халқаро режалардан воз кечди21 сентябр 23:26АҚШ ва ASML ўртасида махфий низо: Хитой энг илғор чипларни ишлаб чиқаришни бошладими?АҚШ ва ASML ўртасида махфий низо: Хитой энг илғор чипларни ишлаб чиқаришни бошладими?19 июн 12:52Elon Musk дунёдаги энг йирик чип заводини қурмоқда: ASML унга мослашишни бошладиElon Musk дунёдаги энг йирик чип заводини қурмоқда: ASML унга мослашишни бошлади16 июл 17:24Huawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида рекорд даражада сотилмоқдаHuawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида рекорд даражада сотилмоқда14 сентябр 14:24Зеисс ишлаб чиқаришни кенгайтирмоқда: ASML учун муҳим қадамЗеисс ишлаб чиқаришни кенгайтирмоқда: ASML учун муҳим қадам27 июл 15:24Huawei Пура Х Виев смартфони илк кунда 180 минг нусхада сотилдиHuawei Пура Х Виев смартфони илк кунда 180 минг нусхада сотилди11 сентябр 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди