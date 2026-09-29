Суперлигада сентябрь ойининг энг яхшиси ким? ЎзПФЛ 6 нафар даъвогарни эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси сентябр ойининг «Энг яхши футболчиси» номига 6 нафар номзодни эълон қилди.
- «Насаф»дан Шароф Муҳитдинов 2 ўйинда 6 та голли ҳаракатни амалга ошириб, энг яхши кўрсаткични қайд этди.
- Шунингдек, «Навбаҳор»дан Шоҳрух Абдураҳмонов, «Сурхон»дан Торнике Зебниару, «Сўғдиёна»дан Филип Иванович ва ОКМКдан Гиорги Папава ҳам номзодлар қаторидан ўрин олди.
Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси (ЎзПФЛ) мамлакат миллий чемпионати — Суперлигада сентябрь ойининг «Энг яхши футболчиси» номига даъвогарларнинг якуний рўйхатини расман оммага тақдим этди. Лига томонидан саралаб олинган олти нафар номзод якунланаётган ой давомида ўз клубларининг ғалабаларига улкан ҳисса қўшиб, юқори сермаҳсуллик намойиш этишди.
Қаршининг «Насаф» клубидан бирданига икки футболчи — 2 ўйинда 6 та голда бевосита иштирок этган Шароф Муҳитдинов ва 2 та тўп киритган Аденис Шала рўйхатга киритилди. Шунингдек, «Навбаҳор»нинг ҳужумкор яримҳимоячиси Шоҳрух Абдураҳмонов, «Сурхон» легионери Торнике Зебниару, «Сўғдиёна» сафида барқарор ҳаракат қилаётган Филип Иванович ҳамда ОКМК таянчи Гиорги Папава ҳам ойнинг бош қаҳрамони бўлиш учун тенг имкониятга эга.
«Муҳитдиновдан феноменал 6 очко, “Насаф” устунлиги ва 6 номзод»: Ой якунларининг 5 та асосий нуқтаси
Суперлигада сентябрь ойи қаҳрамонлигига сараланган футболчиларнинг энг муҳим расмий фактлари:
«Насаф»дан икки номзод: Шароф Муҳитдинов ва Аденис Шала кўрсатган ўйинлари билан номзодлар қаторидан ўрин олди;
Муҳитдиновнинг фантастик сермаҳсуллиги: «Аждарлар» яримҳимоячиси атиги 2 та учрашувда 2 та гол ва 4 та голли узатма (жами 6 самарали ҳаракат) қайд этди;
Шоҳрух Абдураҳмоновдан ҳар ўйинда гол: «Навбаҳор» вакили сентябрда 3 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 3 та гол урди;
Хорижлик легионерлар рақобати: Рўйхатдан 3 нафар легионер — Зебниару («Сурхон»), Иванович («Сўғдиёна») ва Папава (ОКМК) жой олди;
6 та номзод ўртасида очиқ овоз бериш: Ойнинг энг яхши ўйинчиси мутахассислар ва мухлислар хулосалари асосида тез орада аниқланади.
ЎзПФЛ: Сентябрь ойининг энг яхши футболчиси номинацияси даъвогарлари таснифи
Номзодларнинг сентябрь ойидаги расмий статистик кўрсаткичлари таққоси:
Футболчи (Номзод)
Клуби
Ўтказган ўйинлари
Урган голлари
Голли узатмалари (Ассист)
Гол+Пас тизимидаги очколари
Шароф Муҳитдинов
«Насаф»
2
2
4
6
Шоҳрух Абдураҳмонов
«Навбаҳор»
3
3
0
3
Аденис Шала
«Насаф»
2
2
0
2
Торнике Зебниару
«Сурхон»
3
2
0
2
Филип Иванович
«Сўғдиёна»
3
2
0
2
Гиорги Папава
ОКМК
3
2
0
2
Футбол ва тактик экспертиза: Ой қаҳрамони бўлишга кимнинг имконияти юқори?
Маҳаллий спорт журналистлари, футбол таҳлилчилари ва шарҳловчиларининг хулосалари:
«Шароф Муҳитдиновнинг мутлақ фаворитлиги»: Рақамлар ва майдондаги фойдали иш коэффициенти нуқтаи назаридан «Насаф» яримҳимоячиси яққол ажралиб турибди; 2 баҳсда 6 очко тўплаш замонавий футболда жуда кам учрайдиган юқори кўрсаткич бўлиб, Муҳитдиновнинг сентябрь ойидаги майдон марказини тўлиқ назорат қилиши «Насаф»нинг чемпионлик пойгасидаги позициясини кескин мустаҳкамлади;
Шоҳрух Абдураҳмоновнинг барқарорлиги: «Навбаҳор» етакчиси ҳар бир баҳсда гол уриб, жамоасининг ҳужум чизиғидаги ягона лидерлигини сақлаб қолди; унинг очко олиб келувчи голлари мухлислар овозида катта устунлик бериши мумкин;
Легионерларнинг жамоавий аҳамияти: Зебниару, Иванович ва Папава ўз клубларининг ўйин чизгисида ҳал қилувчи бўғин ҳисобланади; айниқса Папаванинг яримҳимоячи бўла туриб 2 та тўп киритиши ОКМКнинг турнир жадвали юқори қисмида боришига катта туртки бўлди.
Сизнингча, кўрсатган ўйини ва самарадорлигига кўра сентябрь ойининг энг яхши футболчиси бўлишга ким кўпроқ муносиб: 6 та голда иштирок этган Шароф Муҳитдиновми ёки ҳар ўйинда тўп киритган Шоҳрух Абдураҳмонов? Ўз танловингиз ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий чемпионатимизнинг энг қайноқ рақобати таҳлилини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…