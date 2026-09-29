Суперлигада сентябрь ойининг энг яхшиси ким? ЎзПФЛ 6 нафар даъвогарни эълон қилди

·50·Спорт
Суперлигада сентябрь ойининг энг яхшиси ким? ЎзПФЛ 6 нафар даъвогарни эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси сентябр ойининг «Энг яхши футболчиси» номига 6 нафар номзодни эълон қилди.
  • «Насаф»дан Шароф Муҳитдинов 2 ўйинда 6 та голли ҳаракатни амалга ошириб, энг яхши кўрсаткични қайд этди.
  • Шунингдек, «Навбаҳор»дан Шоҳрух Абдураҳмонов, «Сурхон»дан Торнике Зебниару, «Сўғдиёна»дан Филип Иванович ва ОКМКдан Гиорги Папава ҳам номзодлар қаторидан ўрин олди.

Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси (ЎзПФЛ) мамлакат миллий чемпионати — Суперлигада сентябрь ойининг «Энг яхши футболчиси» номига даъвогарларнинг якуний рўйхатини расман оммага тақдим этди. Лига томонидан саралаб олинган олти нафар номзод якунланаётган ой давомида ўз клубларининг ғалабаларига улкан ҳисса қўшиб, юқори сермаҳсуллик намойиш этишди.

Қаршининг «Насаф» клубидан бирданига икки футболчи — 2 ўйинда 6 та голда бевосита иштирок этган Шароф Муҳитдинов ва 2 та тўп киритган Аденис Шала рўйхатга киритилди. Шунингдек, «Навбаҳор»нинг ҳужумкор яримҳимоячиси Шоҳрух Абдураҳмонов, «Сурхон» легионери Торнике Зебниару, «Сўғдиёна» сафида барқарор ҳаракат қилаётган Филип Иванович ҳамда ОКМК таянчи Гиорги Папава ҳам ойнинг бош қаҳрамони бўлиш учун тенг имкониятга эга.

«Муҳитдиновдан феноменал 6 очко, “Насаф” устунлиги ва 6 номзод»: Ой якунларининг 5 та асосий нуқтаси

Суперлигада сентябрь ойи қаҳрамонлигига сараланган футболчиларнинг энг муҳим расмий фактлари:

  • «Насаф»дан икки номзод: Шароф Муҳитдинов ва Аденис Шала кўрсатган ўйинлари билан номзодлар қаторидан ўрин олди;

  • Муҳитдиновнинг фантастик сермаҳсуллиги: «Аждарлар» яримҳимоячиси атиги 2 та учрашувда 2 та гол ва 4 та голли узатма (жами 6 самарали ҳаракат) қайд этди;

  • Шоҳрух Абдураҳмоновдан ҳар ўйинда гол: «Навбаҳор» вакили сентябрда 3 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 3 та гол урди;

  • Хорижлик легионерлар рақобати: Рўйхатдан 3 нафар легионер — Зебниару («Сурхон»), Иванович («Сўғдиёна») ва Папава (ОКМК) жой олди;

  • 6 та номзод ўртасида очиқ овоз бериш: Ойнинг энг яхши ўйинчиси мутахассислар ва мухлислар хулосалари асосида тез орада аниқланади.

ЎзПФЛ: Сентябрь ойининг энг яхши футболчиси номинацияси даъвогарлари таснифи

Номзодларнинг сентябрь ойидаги расмий статистик кўрсаткичлари таққоси:

Футболчи (Номзод)

Клуби

Ўтказган ўйинлари

Урган голлари

Голли узатмалари (Ассист)

Гол+Пас тизимидаги очколари

Шароф Муҳитдинов

«Насаф»

2

2

4

6

Шоҳрух Абдураҳмонов

«Навбаҳор»

3

3

0

3

Аденис Шала

«Насаф»

2

2

0

2

Торнике Зебниару

«Сурхон»

3

2

0

2

Филип Иванович

«Сўғдиёна»

3

2

0

2

Гиорги Папава

ОКМК

3

2

0

2

Суперлигада сентябрь ойининг энг яхшиси ким? ЎзПФЛ 6 нафар даъвогарни эълон қилди

Футбол ва тактик экспертиза: Ой қаҳрамони бўлишга кимнинг имконияти юқори?

Маҳаллий спорт журналистлари, футбол таҳлилчилари ва шарҳловчиларининг хулосалари:

  • «Шароф Муҳитдиновнинг мутлақ фаворитлиги»: Рақамлар ва майдондаги фойдали иш коэффициенти нуқтаи назаридан «Насаф» яримҳимоячиси яққол ажралиб турибди; 2 баҳсда 6 очко тўплаш замонавий футболда жуда кам учрайдиган юқори кўрсаткич бўлиб, Муҳитдиновнинг сентябрь ойидаги майдон марказини тўлиқ назорат қилиши «Насаф»нинг чемпионлик пойгасидаги позициясини кескин мустаҳкамлади;

  • Шоҳрух Абдураҳмоновнинг барқарорлиги: «Навбаҳор» етакчиси ҳар бир баҳсда гол уриб, жамоасининг ҳужум чизиғидаги ягона лидерлигини сақлаб қолди; унинг очко олиб келувчи голлари мухлислар овозида катта устунлик бериши мумкин;

  • Легионерларнинг жамоавий аҳамияти: Зебниару, Иванович ва Папава ўз клубларининг ўйин чизгисида ҳал қилувчи бўғин ҳисобланади; айниқса Папаванинг яримҳимоячи бўла туриб 2 та тўп киритиши ОКМКнинг турнир жадвали юқори қисмида боришига катта туртки бўлди.

Сизнингча, кўрсатган ўйини ва самарадорлигига кўра сентябрь ойининг энг яхши футболчиси бўлишга ким кўпроқ муносиб: 6 та голда иштирок этган Шароф Муҳитдиновми ёки ҳар ўйинда тўп киритган Шоҳрух Абдураҳмонов? Ўз танловингиз ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий чемпионатимизнинг энг қайноқ рақобати таҳлилини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

ЎзПФЛНасафШароф МуҳитдиновСентябрь ойининг энг яхши футболчиси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Насаф» Олмалиқда ОКМКни мағлуб этди: мусобақа жадвали янада қизиди!«Насаф» Олмалиқда ОКМКни мағлуб этди: мусобақа жадвали янада қизиди!3 август 22:11Суперлигада сентябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Суперлигада сентябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Кеча 17:33Суперлигада июль ойи юлдузи ким? Бешлик эълон қилиндиСуперлигада июль ойи юлдузи ким? Бешлик эълон қилинди2 август 19:51Люпчо Дориев Суперлигада август ойининг энг яхши футболчиси деб топилдиЛюпчо Дориев Суперлигада август ойининг энг яхши футболчиси деб топилди3 сентябр 18:08ЎзПФЛ ҳакамлик ва ВАРга жиддий эътироз билдирдиЎзПФЛ ҳакамлик ва ВАРга жиддий эътироз билдирди10 апрел 15:59Шомуродов Трабзон синовида: Сиз билишингиз керак бўлган 10 та факт...Шомуродов Трабзон синовида: Сиз билишингиз керак бўлган 10 та факт...23 август 17:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди