Тошкентда Бўри-яр кўчаси Пекин кўчаси деб қайта номланди
Тошкент шаҳри халқ депутатлари Кенгаши Яккасарой тумани Ракатбоши маҳалласидаги Бўри-яр кўчасини Пекин кўчаси деб қайта номлаш тўғрисида қарор қабул қилди. Қарор 25 сентябр куни тасдиқланган.
Кенгаш қарорида Яккасарой тумани ҳокимлигининг кўчани қайта номлаш бўйича таклифи маъқулланган. Масала аввал Географик объектларни номлаш ва қайта номлаш масалалари бўйича Тошкент шаҳар комиссиясида ҳам кўриб чиқилган.
Қарорга кўра, Бўри-яр кўчасидаги кўрсаткичлар ва пешлавҳалар уч ой ичида янги номга мослаштирилиши керак. Шунингдек, кўчада жойлашган кўчмас мулк объектларининг манзиллари ҳам ўзгартирилади. Бу ишлар икки ой ичида якунланиши белгиланган.
Янги ном Ракатбоши маҳалласи ҳудудидаги Бўри-яр кўчасига тегишли. Кўча бўйида Seoul Moon мажмуаси жойлашган, каналнинг қарама-қарши томонида эса Сеул кўчаси ўтган.
Изоҳлар 0
…