Тошкентда Бўри-яр кўчаси Пекин кўчаси деб қайта номланди

·18·Ўзбекистон
Тошкентда Бўри-яр кўчаси Пекин кўчаси деб қайта номланди

Тошкент шаҳри халқ депутатлари Кенгаши Яккасарой тумани Ракатбоши маҳалласидаги Бўри-яр кўчасини Пекин кўчаси деб қайта номлаш тўғрисида қарор қабул қилди. Қарор 25 сентябр куни тасдиқланган.

Кенгаш қарорида Яккасарой тумани ҳокимлигининг кўчани қайта номлаш бўйича таклифи маъқулланган. Масала аввал Географик объектларни номлаш ва қайта номлаш масалалари бўйича Тошкент шаҳар комиссиясида ҳам кўриб чиқилган.

Қарорга кўра, Бўри-яр кўчасидаги кўрсаткичлар ва пешлавҳалар уч ой ичида янги номга мослаштирилиши керак. Шунингдек, кўчада жойлашган кўчмас мулк объектларининг манзиллари ҳам ўзгартирилади. Бу ишлар икки ой ичида якунланиши белгиланган.

Янги ном Ракатбоши маҳалласи ҳудудидаги Бўри-яр кўчасига тегишли. Кўча бўйида Seoul Moon мажмуаси жойлашган, каналнинг қарама-қарши томонида эса Сеул кўчаси ўтган.

Toshkent shahar Kengashining ko‘chani qayta nomlash to‘g‘risidagi qarori.
ТошкентПекин кўчасиБўри-яр кўчасиЯккасарой
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олмазор туманида айрим ҳудудларда электр вақтинча ўчириладиОлмазор туманида айрим ҳудудларда электр вақтинча ўчирилади7 июл 11:22Тошкентдаги айрим кўчаларда транспорт ҳаракати 3 кунга чекланадиТошкентдаги айрим кўчаларда транспорт ҳаракати 3 кунга чекланади1 август 11:11Тошкент метросида рекорд: 1,2 миллиондан ортиқ йўловчи ташилдиТошкент метросида рекорд: 1,2 миллиондан ортиқ йўловчи ташилдиБугун 12:00Тошкент метросида бир кунлик йўловчилар сони 1,2 млндан ошдиТошкент метросида бир кунлик йўловчилар сони 1,2 млндан ошдиБугун 11:23Фарғонада гўшт нархи сезиларли равишда ошди: энг қиммат нарх қаерда?Фарғонада гўшт нархи сезиларли равишда ошди: энг қиммат нарх қаерда?Бугун 11:15Ўзгидромет шошилинч огоҳлантириш бердиЎзгидромет шошилинч огоҳлантириш бердиБугун 10:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади