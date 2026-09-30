Ўзбекистонда даҳшатли рақамлар: 4 йилда 14 ёшгача бўлган 445 нафар бола зўрланган!

·2·Жамият
Ўзбекистонда даҳшатли рақамлар: 4 йилда 14 ёшгача бўлган 445 нафар бола зўрланган!

Ўзбекистонда вояга етмаган ва ҳимоясиз болаларга нисбатан содир этилаётган жинсий жиноятлар бўйича жамиятни ларзага солувчи расмий статистика очиқланди. Демократик институтлар ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш масалалари қўмитаси раиси Гулрух Агзамованинг маълум қилишича, мамлакатда 2022–2025 йиллар давомида 14 ёшга тўлмаган норасида болаларни зўрлаш ҳолатлари юзасидан жами 445 та жиноят иши қўзғатилган.

Тақдим этилган тўрт йиллик динамика шуни кўрсатмоқдаки, бу турдаги оғир жиноятлар сони йил сайин кескин ошиб борган: 2022 йилда 85 та, 2023 йилда 108 та ва 2024 йилда рекорд даражадаги 129 та ҳолат қайд этилган. 2025 йилда эса 123 та жиноят иши очилиб, кўрсаткич ҳамон хавфли юқори чегарада қолмоқда. Ушбу аянчли рақамлар Олий Мажлисда болаларга нисбатан зўравонлик учун умрбод қамоқ жазосини жорий этиш ташаббуси нега кечиктириб бўлмас даражада зарур бўлганини яққол исботламоқда.

«445 та жиноят иши, 2024 йилги рекорд ва тўхтовсиз ўсиш»: Расмий ҳисоботнинг 5 та асосий нуқтаси

14 ёшга тўлмаган болаларга нисбатан содир этилган жинсий зўравонлик кўрсаткичлари бўйича энг муҳим фактлар:

  • Тўрт йилда 445 та расмий жиноят иши: 2022–2025 йиллар оралиғида 14 ёшга етмаган мурғак болаларни зўрлаш бўйича юзлаб ишлар қўзғатилди;

  • Йил сайин кўпайиш динамикаси: 2022 йилда 85 та ҳолат бўлган бўлса, 2023 йилда бу рақам 108 тага етиб, 27 фоизлик ўсишни кўрсатди;

  • 2024 йилдаги антирекорд: Тўрт йиллик давр ичида энг юқори ва даҳшатли кўрсаткич 2024 йилга тўғри келиб, 129 та жиноят иши очилди;

  • 2025 йилда хавфли барқарорлик: Ўтган 2025 йил давомида ҳам ҳолатлар камаймади — нақ 123 та жиноят иши қайд этилди;

  • Қонунчиликни кучайтириш учун асос: Қўмита раиси Гулрух Агзамова томонидан эълон қилинган мазкур далиллар педофилларга нисбатан умрбод қамоқ жазоси берилиши ва даъво муддатини бекор қилишга асосий туртки бўлди.

Ўзбекистонда 14 ёшгача бўлган болаларни зўрлаш жиноятлари динамикаси таснифи (2022–2025 йй.)

Йиллар кесимида очилган жиноят ишлари сони ва жараённинг ижтимоий кўрсаткичлари таҳлили:

Ҳисобот йили

Қўзғатилган расмий жиноят ишлари сони

Йиллик ўзгариш ва ҳолат тавсифи

Жами кўрсаткичдаги улуши

2022 йил

85 та

Расмий қайд этилган базавий кўрсаткич

19,1%

2023 йил

108 та

Сезиларли ўсиш кузатилди (+23 та ҳолат)

24,3%

2024 йил

129 та

Тўрт йиллик даврдаги ЭНГ ЮҚОРИ антирекорд

29,0%

2025 йил

123 та

Юқори даражадаги хавфли кўрсаткич сақланиб қолди

27,6%

ЖАМИ (4 йилда)

445 та жиноят иши

Болалар хавфсизлиги бўйича жиддий миллий сигнал

100%

Ҳуқуқий ва криминологик экспертиза: Нега бу рақамлар фақат «айсбергнинг учи» бўлиши мумкин?

Ҳуқуқшунослар, криминологлар, болалар ҳуқуқлари бўйича мутахассислар ва психологларнинг хулосалари:

  • «Яширин (латент) жиноятлар хавфи»: Криминологияда болаларга нисбатан жинсий зўравонлик энг юқори латентликка эга бўлган жиноятлар сирасига киради; 445 та жиноят иши — бу фақат ҳуқуқ-тартибот органларига етиб борган ва расмийлаштирилган фактлардир; оиладаги тазйиқ, шарманда бўлишдан қўрқиш ёки боланинг нима бўлаётганини тушунмаслиги сабабли қанчадан-қанча ҳолатлар сир тутилиб келинаётгани жамият учун улкан фожиадир;

  • 2024 йилдаги сакраш сабаби: Статистиканинг 85 тадан 129 тагача ошиши фақат жиноят кўпайганини эмас, балки жамиятда бу муаммога нисбатан сукут сақлаш кайфияти камайганини, ота-оналар ва фаолларнинг милицияга мурожаат қилиш даражаси ошганини ҳам кўрсатади; ошкоралик ва жазонинг муқаррарлиги таъминланмас экан, бундай ваҳшийликлар яширин қолаверади;

  • Умрбод қамоқ ва даъво муддатининг бекор бўлиши — ягона чора: 445 нафар бегуноҳ норасиданинг тақдири поймол бўлгани педофилларга нисбатан ҳеч қандай шафқат бўлиши мумкин эмаслигини кўрсатди; Парламентда кўрилаётган 14 ёшга тўлмаганларга тажовуз қилганлик учун умрбод қамоқ жазоси ва даъво муддатининг йўқотилиши — бу ҳайвоний хусусиятга эга жиноятчиларни жамиятдан бутун умрга тозалашнинг энг адолатли йўлидир.

Сизнингча, 4 йилда 445 нафар гўдакнинг зўрланиши фожиасига қарши фақат қонунларни кучайтириш (умрбод қамоқ) кифоями ёки маҳалла, мактаб ва оилаларда қўшимча назорат тизимлари ҳам керакми? Фарзандларимизни бундай ваҳшийликлардан асраш учун яна қандай шошилинч чораларни кўриш лозим деб ҳисоблайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва болалар хавфсизлигига дахлдор ушбу муҳим таҳлилни барча ота-оналар билан баҳам кўринг!

Гулрух АгзамоваУмрбод қамоқ жазосиБолаларга нисбатан жинсий жиноятларОлий Мажлис
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Боланинг тақдирини ўзгартирувчи 10 та «сеҳрли» ибора: Ота-оналар учунБоланинг тақдирини ўзгартирувчи 10 та «сеҳрли» ибора: Ота-оналар учун3 сентябр 11:14Болангиз мактабга чиқяптими? Унга мана бу 6 та сўзни айтишни унутманг!Болангиз мактабга чиқяптими? Унга мана бу 6 та сўзни айтишни унутманг!2 сентябр 10:38Ўзбекистонда 100 қизга 108 ўғил тўғри келмоқда — Қашқадарёда кўрсаткич юқориЎзбекистонда 100 қизга 108 ўғил тўғри келмоқда — Қашқадарёда кўрсаткич юқори25 сентябр 14:13Жиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиасиЖиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиаси14 сентябр 17:45Бола мактабни ёқтирмаса, бу ҳар доим муаммо эмасБола мактабни ёқтирмаса, бу ҳар доим муаммо эмас25 сентябр 10:22МИБ ёрдамида 2 ёшли қизалоқ онаси бағрига қайтарилдиМИБ ёрдамида 2 ёшли қизалоқ онаси бағрига қайтарилди8 сентябр 11:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)