Ўзбекистонда даҳшатли рақамлар: 4 йилда 14 ёшгача бўлган 445 нафар бола зўрланган!
Ўзбекистонда вояга етмаган ва ҳимоясиз болаларга нисбатан содир этилаётган жинсий жиноятлар бўйича жамиятни ларзага солувчи расмий статистика очиқланди. Демократик институтлар ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш масалалари қўмитаси раиси Гулрух Агзамованинг маълум қилишича, мамлакатда 2022–2025 йиллар давомида 14 ёшга тўлмаган норасида болаларни зўрлаш ҳолатлари юзасидан жами 445 та жиноят иши қўзғатилган.
Тақдим этилган тўрт йиллик динамика шуни кўрсатмоқдаки, бу турдаги оғир жиноятлар сони йил сайин кескин ошиб борган: 2022 йилда 85 та, 2023 йилда 108 та ва 2024 йилда рекорд даражадаги 129 та ҳолат қайд этилган. 2025 йилда эса 123 та жиноят иши очилиб, кўрсаткич ҳамон хавфли юқори чегарада қолмоқда. Ушбу аянчли рақамлар Олий Мажлисда болаларга нисбатан зўравонлик учун умрбод қамоқ жазосини жорий этиш ташаббуси нега кечиктириб бўлмас даражада зарур бўлганини яққол исботламоқда.
«445 та жиноят иши, 2024 йилги рекорд ва тўхтовсиз ўсиш»: Расмий ҳисоботнинг 5 та асосий нуқтаси
14 ёшга тўлмаган болаларга нисбатан содир этилган жинсий зўравонлик кўрсаткичлари бўйича энг муҳим фактлар:
Тўрт йилда 445 та расмий жиноят иши: 2022–2025 йиллар оралиғида 14 ёшга етмаган мурғак болаларни зўрлаш бўйича юзлаб ишлар қўзғатилди;
Йил сайин кўпайиш динамикаси: 2022 йилда 85 та ҳолат бўлган бўлса, 2023 йилда бу рақам 108 тага етиб, 27 фоизлик ўсишни кўрсатди;
2024 йилдаги антирекорд: Тўрт йиллик давр ичида энг юқори ва даҳшатли кўрсаткич 2024 йилга тўғри келиб, 129 та жиноят иши очилди;
2025 йилда хавфли барқарорлик: Ўтган 2025 йил давомида ҳам ҳолатлар камаймади — нақ 123 та жиноят иши қайд этилди;
Қонунчиликни кучайтириш учун асос: Қўмита раиси Гулрух Агзамова томонидан эълон қилинган мазкур далиллар педофилларга нисбатан умрбод қамоқ жазоси берилиши ва даъво муддатини бекор қилишга асосий туртки бўлди.
Ўзбекистонда 14 ёшгача бўлган болаларни зўрлаш жиноятлари динамикаси таснифи (2022–2025 йй.)
Йиллар кесимида очилган жиноят ишлари сони ва жараённинг ижтимоий кўрсаткичлари таҳлили:
Ҳисобот йили
Қўзғатилган расмий жиноят ишлари сони
Йиллик ўзгариш ва ҳолат тавсифи
Жами кўрсаткичдаги улуши
2022 йил
85 та
Расмий қайд этилган базавий кўрсаткич
19,1%
2023 йил
108 та
Сезиларли ўсиш кузатилди (+23 та ҳолат)
24,3%
2024 йил
129 та
Тўрт йиллик даврдаги ЭНГ ЮҚОРИ антирекорд
29,0%
2025 йил
123 та
Юқори даражадаги хавфли кўрсаткич сақланиб қолди
27,6%
ЖАМИ (4 йилда)
445 та жиноят иши
Болалар хавфсизлиги бўйича жиддий миллий сигнал
100%
Ҳуқуқий ва криминологик экспертиза: Нега бу рақамлар фақат «айсбергнинг учи» бўлиши мумкин?
Ҳуқуқшунослар, криминологлар, болалар ҳуқуқлари бўйича мутахассислар ва психологларнинг хулосалари:
«Яширин (латент) жиноятлар хавфи»: Криминологияда болаларга нисбатан жинсий зўравонлик энг юқори латентликка эга бўлган жиноятлар сирасига киради; 445 та жиноят иши — бу фақат ҳуқуқ-тартибот органларига етиб борган ва расмийлаштирилган фактлардир; оиладаги тазйиқ, шарманда бўлишдан қўрқиш ёки боланинг нима бўлаётганини тушунмаслиги сабабли қанчадан-қанча ҳолатлар сир тутилиб келинаётгани жамият учун улкан фожиадир;
2024 йилдаги сакраш сабаби: Статистиканинг 85 тадан 129 тагача ошиши фақат жиноят кўпайганини эмас, балки жамиятда бу муаммога нисбатан сукут сақлаш кайфияти камайганини, ота-оналар ва фаолларнинг милицияга мурожаат қилиш даражаси ошганини ҳам кўрсатади; ошкоралик ва жазонинг муқаррарлиги таъминланмас экан, бундай ваҳшийликлар яширин қолаверади;
Умрбод қамоқ ва даъво муддатининг бекор бўлиши — ягона чора: 445 нафар бегуноҳ норасиданинг тақдири поймол бўлгани педофилларга нисбатан ҳеч қандай шафқат бўлиши мумкин эмаслигини кўрсатди; Парламентда кўрилаётган 14 ёшга тўлмаганларга тажовуз қилганлик учун умрбод қамоқ жазоси ва даъво муддатининг йўқотилиши — бу ҳайвоний хусусиятга эга жиноятчиларни жамиятдан бутун умрга тозалашнинг энг адолатли йўлидир.
Сизнингча, 4 йилда 445 нафар гўдакнинг зўрланиши фожиасига қарши фақат қонунларни кучайтириш (умрбод қамоқ) кифоями ёки маҳалла, мактаб ва оилаларда қўшимча назорат тизимлари ҳам керакми? Фарзандларимизни бундай ваҳшийликлардан асраш учун яна қандай шошилинч чораларни кўриш лозим деб ҳисоблайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва болалар хавфсизлигига дахлдор ушбу муҳим таҳлилни барча ота-оналар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…