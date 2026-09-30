Xiaomi уч йилгача ишлайдиган янги авлод эшик ва дераза датчигини тақдим этди
Xiaomi компанияси ақлли уй экотизими учун мўлжалланган навбатдаги қурилма — Доор анд Виндов Сенсор 3 эшик ва дераза очилишини аниқловчи датчикнинг янги авлодини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги қурилма ўзидан олдинги авлодларига нисбатан сезиларли даражада яхшиланган техник хусусиятлар ва рекорд даражадаги автономликни намойиш этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур датчикни ишлаб чиқариш бўйича йиғиш ишлари 12-октабрдан бошланиши режалаштирилган. Бошланғич краудфундинг босқичида янги маҳсулот атиги 44 юан нархда таклиф этилса, унинг кейинги тавсия этилган чакана нархи 49 юанни ташкил қилиши кутилмоқда. Арзон нархга қарамай, қурилма кундалик фойдаланишда муҳим қулайликларни тақдим этади.
Техник янгиликлар ва энергия самарадорлигиҚурилманинг олдинги авлоддан асосий фарқи бу — анъанавий Холл датчигидан юқори сезгирликка эга бўлган туннел магниторезистив сенсорига ўтилганидир. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бундай ўзгариш сигналга реакция тезлигини ошириб, энергия сарфини сезиларли даражада камайтириш имконини берди.
Натижада, оддий CR2032 батареяси ёрдамида ишлайдиган қурилманинг хизмат муддати кескин узайтирилди. Агар фойдаланувчи кунига ўртача 30 мартагача шундай амалларни бажарса, датчик бир батарея қуввати билан нафақат бир йил, балки уч йилгача узлуксиз хизмат кўрсатишга қодир. Батарея қуввати камайганда эса Mi Home иловаси фойдаланувчига бу ҳақда ўз вақтида огоҳлантириш юборади.
Ақлли уй тизимидаги ўрниДоор анд Виндов Сенсор 3 нафақат эшик ва деразаларга, балки турли хил тортмалар ва шкаф эшикларига ҳам ўрнатилиши мумкин. Bluetooth Mesh технологиясини қўллаб-қувватлайдиган қурилмалар орқали уланганда, эгалари датчикларнинг ҳолати ҳақида масофадан туриб маълумот олиш имкониятига эга бўладилар.
Шунингдек, фойдаланувчилар ҳар куни эшиклар неча марта очилгани ҳамда уларнинг очиқ ёки ёпиқ ҳолатда қанча вақт бўлганини кузатиб боришлари мумкин. Янги маҳсулот HyperOS Коннект технологиясини қўллаб-қувватлайди ва Mi Home иловаси орқали турли автоматлаштириш сценарийларини яратишга замин яратади.
Автоматлаштириш сценарийлари ва ўзига хос хусусиятларУшбу датчик ёрдамида уйда ақлли сценарийларни осонгина созлаш имкони мавжуд. Мисол учун, эшик очилганда чироқлар автоматик тарзда ёниши, дераза очилганда эса кондиционер ўчиши мумкин. Ҳарорат, намлик ёки сув сизиб чиқишини аниқловчи бошқа датчиклар билан биргаликда ишлаганда, ёмғир ёғаётганда ёки хонада намлик ошганда деразани ёпиш кераклиги ҳақида эслатмалар олиш ҳам таъминланади.
Қурилмада эшик ёки деразанинг носоз очилиши, ёпилиши ҳамда жуда узоқ вақт давомида очиқ қолиши ҳолатлари ҳақида махсус хабарномалар назарда тутилган. Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, олдинги версия билан таққослаганда янги қурилма ёруғлик датчигидан маҳрум қилинган, бироқ унинг ўлчамлари янада ихчамроқ кўринишга келган.
Изоҳлар 0
…