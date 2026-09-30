Xiaomi уч йилгача ишлайдиган янги авлод эшик ва дераза датчигини тақдим этди

·0·Техно
Xiaomi уч йилгача ишлайдиган янги авлод эшик ва дераза датчигини тақдим этди

Xiaomi компанияси ақлли уй экотизими учун мўлжалланган навбатдаги қурилма — Доор анд Виндов Сенсор 3 эшик ва дераза очилишини аниқловчи датчикнинг янги авлодини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги қурилма ўзидан олдинги авлодларига нисбатан сезиларли даражада яхшиланган техник хусусиятлар ва рекорд даражадаги автономликни намойиш этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур датчикни ишлаб чиқариш бўйича йиғиш ишлари 12-октабрдан бошланиши режалаштирилган. Бошланғич краудфундинг босқичида янги маҳсулот атиги 44 юан нархда таклиф этилса, унинг кейинги тавсия этилган чакана нархи 49 юанни ташкил қилиши кутилмоқда. Арзон нархга қарамай, қурилма кундалик фойдаланишда муҳим қулайликларни тақдим этади.

Техник янгиликлар ва энергия самарадорлиги

Қурилманинг олдинги авлоддан асосий фарқи бу — анъанавий Холл датчигидан юқори сезгирликка эга бўлган туннел магниторезистив сенсорига ўтилганидир. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бундай ўзгариш сигналга реакция тезлигини ошириб, энергия сарфини сезиларли даражада камайтириш имконини берди.

Натижада, оддий CR2032 батареяси ёрдамида ишлайдиган қурилманинг хизмат муддати кескин узайтирилди. Агар фойдаланувчи кунига ўртача 30 мартагача шундай амалларни бажарса, датчик бир батарея қуввати билан нафақат бир йил, балки уч йилгача узлуксиз хизмат кўрсатишга қодир. Батарея қуввати камайганда эса Mi Home иловаси фойдаланувчига бу ҳақда ўз вақтида огоҳлантириш юборади.

Ақлли уй тизимидаги ўрни

Доор анд Виндов Сенсор 3 нафақат эшик ва деразаларга, балки турли хил тортмалар ва шкаф эшикларига ҳам ўрнатилиши мумкин. Bluetooth Mesh технологиясини қўллаб-қувватлайдиган қурилмалар орқали уланганда, эгалари датчикларнинг ҳолати ҳақида масофадан туриб маълумот олиш имкониятига эга бўладилар.

Шунингдек, фойдаланувчилар ҳар куни эшиклар неча марта очилгани ҳамда уларнинг очиқ ёки ёпиқ ҳолатда қанча вақт бўлганини кузатиб боришлари мумкин. Янги маҳсулот HyperOS Коннект технологиясини қўллаб-қувватлайди ва Mi Home иловаси орқали турли автоматлаштириш сценарийларини яратишга замин яратади.

Автоматлаштириш сценарийлари ва ўзига хос хусусиятлар

Ушбу датчик ёрдамида уйда ақлли сценарийларни осонгина созлаш имкони мавжуд. Мисол учун, эшик очилганда чироқлар автоматик тарзда ёниши, дераза очилганда эса кондиционер ўчиши мумкин. Ҳарорат, намлик ёки сув сизиб чиқишини аниқловчи бошқа датчиклар билан биргаликда ишлаганда, ёмғир ёғаётганда ёки хонада намлик ошганда деразани ёпиш кераклиги ҳақида эслатмалар олиш ҳам таъминланади.

Қурилмада эшик ёки деразанинг носоз очилиши, ёпилиши ҳамда жуда узоқ вақт давомида очиқ қолиши ҳолатлари ҳақида махсус хабарномалар назарда тутилган. Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, олдинги версия билан таққослаганда янги қурилма ёруғлик датчигидан маҳрум қилинган, бироқ унинг ўлчамлари янада ихчамроқ кўринишга келган.

XiaomiСмарт ҲомеСенсорТехнологияГаджетлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси янги Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro аквариумини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro аквариумини тақдим этди17 август 21:29Xiaomi чойни тескари дамлайдиган янги термосини тақдим этдиXiaomi чойни тескари дамлайдиган янги термосини тақдим этдиБугун 09:23Xiaomi ванна хонаси учун ақлли иситгични чиқардиXiaomi ванна хонаси учун ақлли иситгични чиқарди5 август 16:21Xiaomi 10 000 мА•ч қувватга эга ўта хавфсиз ва магнит кабелли повер банк тақдим этдиXiaomi 10 000 мА•ч қувватга эга ўта хавфсиз ва магнит кабелли повер банк тақдим этдиКеча 16:29Xiaomi РGB-Mini LED технологияли янги йирик телевизорлар сериясини тақдим этдиXiaomi РGB-Mini LED технологияли янги йирик телевизорлар сериясини тақдим этди24 сентябр 02:21Xiaomi компанияси ўзининг илк иссиқлик насосли кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi компанияси ўзининг илк иссиқлик насосли кир ювиш машинасини тақдим этди28 сентябр 18:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди