Лионель Скалони Аргентина терма жамоасининг тактик ўзгаришларини бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони, афсонавий футболчи Лионель Месси халқаро фаолиятини якунлаганидан сўнг, жамоанинг ўйин услубини ўзгартириш ва янги тактик ечимларни синовдан ўтказишни режалаштирмоқда.
- Кордовада Боливияга қарши ўртоқлик учрашуви бу ўзгаришлар учун илк жиддий синов бўлади.
- Месси билан хайрлашув ўйинидан сўнг, унинг терма жамоадаги 10-рақамли либоси вақтинча ҳеч кимга берилмайди.
Аргентина миллий жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони афсонавий ҳужумчи Лионель Месси халқаро фаолиятини якунлаганидан кейинги янги босқичга тайёргарлик кўрмоқда. Goal.com хабар беришича, мураббий Кордовада Боливияга қарши кечадиган ўртоқлик учрашуви олдидан жамоанинг ўйин услубини тубдан ўзгартириш ва янги тактик ечимларни синовдан ўтказиш ниятида. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, 39 ёшли Лионель Месси август ойи охирида халқаро мийқёсдаги фаолиятини якунлаганини эълон қилган эди. Шунга қарамай, у келаси ҳафта «Монументал» стадионида Бенин терма жамоасига қарши ўтказиладиган махсус хайрлашув ўйинида расман майдонга тушади. Шу сабабли, аргентиналиклар учун бу ўтиш давридаги илк жиддий синов бўлади.
Афсонавий рақам вақтинчалик эгасиз қоладиЛионель Мессининг терма жамоадаги рамзий 10-рақамли либоси яқин ўйинларда вақтинча эгасиз қолиши маълум бўлди. Лионель Скалони Кордовадаги матбуот анжуманида бу рақамни дарҳол бошқа футболчига топшириш ниятида эмаслигини ва афсонавий сардор расман хайрлашмагунча уни ҳеч кимга бермасликларини тасдиқлади.
«Биз бу ўйинлар учун рақамни мажбурий равишда кимгаадир беришимиз шарт эмас, шунинг учун Леонинг хайрлашув ўйинигача уни ҳеч кимга тақдим этмаймиз», — дея Скалонининг сўзларидан иқтибос келтиради Goal.com. Шунингдек, мураббий келгусида бу ўта масъулиятли рақамни ким кийишини ҳали ҳал қилишмаганини қўшимча қилди.
Янги тактик изланишлар давриТерма жамоа сафида 125 та гол уриб, мамлакат тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиб қолган футболчи ўрнини эгаллаш мураббий учун улкан вазифа ҳисобланади. Скалони жамоа энди бошқача услубда ўйнашга мослашиши ва тактик жиҳатдан ривожланиши шартлигини тан олмоқда.
«Биз бошқача ўйнаш йўлини топамиз. Ўртоқлик ўйинлари айнан шунинг учун — тажриба ўтказиш учун керак», — деди Аргентина устози. Шу билан бирга, жамоанинг асосий фалсафаси майдон марказини назорат қилишда давом этиши ва шундан келиб чиққан ҳолда рақибга мослашишлари таъкидланди.
Изоҳлар 0
…