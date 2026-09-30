Лионель Скалони Аргентина терма жамоасининг тактик ўзгаришларини бошлади

·20·Спорт
Лионель Скалони Аргентина терма жамоасининг тактик ўзгаришларини бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони, афсонавий футболчи Лионель Месси халқаро фаолиятини якунлаганидан сўнг, жамоанинг ўйин услубини ўзгартириш ва янги тактик ечимларни синовдан ўтказишни режалаштирмоқда.
  • Кордовада Боливияга қарши ўртоқлик учрашуви бу ўзгаришлар учун илк жиддий синов бўлади.
  • Месси билан хайрлашув ўйинидан сўнг, унинг терма жамоадаги 10-рақамли либоси вақтинча ҳеч кимга берилмайди.

Аргентина миллий жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони афсонавий ҳужумчи Лионель Месси халқаро фаолиятини якунлаганидан кейинги янги босқичга тайёргарлик кўрмоқда. Goal.com хабар беришича, мураббий Кордовада Боливияга қарши кечадиган ўртоқлик учрашуви олдидан жамоанинг ўйин услубини тубдан ўзгартириш ва янги тактик ечимларни синовдан ўтказиш ниятида. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, 39 ёшли Лионель Месси август ойи охирида халқаро мийқёсдаги фаолиятини якунлаганини эълон қилган эди. Шунга қарамай, у келаси ҳафта «Монументал» стадионида Бенин терма жамоасига қарши ўтказиладиган махсус хайрлашув ўйинида расман майдонга тушади. Шу сабабли, аргентиналиклар учун бу ўтиш давридаги илк жиддий синов бўлади.

Афсонавий рақам вақтинчалик эгасиз қолади

Лионель Мессининг терма жамоадаги рамзий 10-рақамли либоси яқин ўйинларда вақтинча эгасиз қолиши маълум бўлди. Лионель Скалони Кордовадаги матбуот анжуманида бу рақамни дарҳол бошқа футболчига топшириш ниятида эмаслигини ва афсонавий сардор расман хайрлашмагунча уни ҳеч кимга бермасликларини тасдиқлади.

«Биз бу ўйинлар учун рақамни мажбурий равишда кимгаадир беришимиз шарт эмас, шунинг учун Леонинг хайрлашув ўйинигача уни ҳеч кимга тақдим этмаймиз», — дея Скалонининг сўзларидан иқтибос келтиради Goal.com. Шунингдек, мураббий келгусида бу ўта масъулиятли рақамни ким кийишини ҳали ҳал қилишмаганини қўшимча қилди.

Янги тактик изланишлар даври

Терма жамоа сафида 125 та гол уриб, мамлакат тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиб қолган футболчи ўрнини эгаллаш мураббий учун улкан вазифа ҳисобланади. Скалони жамоа энди бошқача услубда ўйнашга мослашиши ва тактик жиҳатдан ривожланиши шартлигини тан олмоқда.

«Биз бошқача ўйнаш йўлини топамиз. Ўртоқлик ўйинлари айнан шунинг учун — тажриба ўтказиш учун керак», — деди Аргентина устози. Шу билан бирга, жамоанинг асосий фалсафаси майдон марказини назорат қилишда давом этиши ва шундан келиб чиққан ҳолда рақибга мослашишлари таъкидланди.

Лионель МессиЛионель СкалониАргентинаФутболТактика
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилдиЛионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилди25 сентябр 17:53Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди25 сентябр 10:14Аргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошландиАргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошланди22 сентябр 23:51Аргентина терма жамоасида сардорлик масаласи ҳал этилдиАргентина терма жамоасида сардорлик масаласи ҳал этилди28 сентябр 10:17Лионель Мессининг вориси аниқланди: Аргентина терма жамоасида 10-рақам кимга насиб этади?Лионель Мессининг вориси аниқланди: Аргентина терма жамоасида 10-рақам кимга насиб этади?2 сентябр 10:58Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?9 сентябр 20:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди