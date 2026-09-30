Шахмат чемпионларига уй, машина ва пул мукофоти: Президентдан самимий ҳазил ва эътироф

·48·Спорт
Шахмат чемпионларига уй, машина ва пул мукофоти: Президентдан самимий ҳазил ва эътироф
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида ғалаба қозонган Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари Президент Шоукат Мирзиёев қарори билан замонавий уй-жой, автомашиналар ва пул мукофотлари билан тақдирланди.
  • Президентнинг бўлажак келинлар учун уй муҳимлигини таъкидлаган ҳазили тадбир иштирокчиларида самимий кулгу уйғотди.
  • Терма жамоа етакчиси Нодирбек Абдусатторов эса Ўзбекистондаги шахматга қаратилаётган эътиборни дунёда тенги йўқлигини таъкидлади.

Самарқанд мезбонлик қилган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида жаҳонни лол қолдирган Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари давлат даражасида мисли кўрилмаган эҳтиром билан тақдирланди. Президент Шавкат Мирзиёевнинг қарорига мувофиқ, қаҳрамон гроссмейстерларга бепул замонавий уй-жой, қимматбаҳо автомашиналар ҳамда йирик миқдордаги пул мукофотлари тантанали равишда топширилди.

Тантанали тадбирда давлат раҳбарининг йигитларга қарата: «Машина ҳам керак, лекин келажак келинлар учун уй керак», дея қилган самимий ҳазили залдаги барча ота-оналар ва чемпионларнинг самимий табассумига сабаб бўлди. 1-доскада яккалик олтин медалини қўлга киритган терма жамоа етакчиси Нодирбек Абдусатторов эса минбардан туриб: «Бизникидақа шахматни севадиган Президент дунёда ҳеч қаерда йўқ», дея миллий спортга берилаётган эътиборга юксак баҳо берди.

«Уй-жой, қимматбаҳо машина ва бўйдоқ йигитлар табассуми»: Тантанали тадбирнинг 5 та асосий нуқтаси

Олимпиада қаҳрамонларини тақдирлаш маросимидан энг муҳим расмий ва самимий тафсилотлар:

  • Уч томонлама улкан мукофот: Президент қарори билан шахматчиларимизга янги хонадонлар калити, хизмат кўрсатган автомашиналар ва йирик пул мукофотлари берилди;

  • Президентнинг самимий ҳазили: Давлат раҳбарининг оила қуриш арафасида турган бўйдоқ чемпион йигитларга уй-жой келинлар учун энг муҳим пойдевор экани ҳақидаги лутфи олқишларга сабаб бўлди;

  • Нодирбек Абдусатторовнинг тарихий эътирофи: Етакчи гроссмейстеримиз давлат томонидан шахматга кўрсатилаётган бундай эътибор жаҳоннинг ҳеч бир мамлакатида йўқлигини фахр билан таъкидлади;

  • Ота-оналарнинг чексиз қувончи: Маросимда иштирок этган чемпионларнинг оналари ва яқинлари кўз ёшлари ҳамда миннатдорчилик билан ғалабаларни байрам қилди;

  • Янги марралар сари қасамёд: Спортчиларимиз ва мураббийлар штаби келгуси Жаҳон тожи баҳсларида ҳам Ўзбекистон байроғини энг юқори чўққиларга кўтаришга ваъда беришди.

Олимпиада қаҳрамонларини давлат томонидан рағбатлантириш пакети таснифи

Шахмат бўйича чемпионларга тақдим этилган моддий ва маънавий совғалар кўриниши:

Рағбатлантириш йўналиши

Берилган соврин ва имтиёзлар

Ижтимоий ва психологик аҳамияти

Кўчмас мулк туҳфаси

Пойтахтдан шинам ва замонавий хонадонлар (уй-жой)

Бўлажак оила ва келинлар учун мустаҳкам пойдевор, ижтимоий ҳимоя

Автомобиль мукофоти

Энг сўнгги русумдаги янги енгил автомашиналар

Шахсий ҳаракатланиш эркинлиги ва чемпионлик рамзи

Молиявий тўловлар

Йирик миқдордаги бир марталик пул мукофотлари

Интеллектуал меҳнатнинг тўлиқ қадрланиши ва келажак сармояси

Маънавий эътироф

Давлат раҳбарининг шахсий миннатдорчилиги ва табриги

Ёшлар орасида интеллектуал спортга қизиқишни кескин ошириш

Жамоавий қўллаб-қувватлов

Мураббийлар ва ота-оналарнинг давлат даражасида эъзозланиши

Оила институти ва устоз-шогирд мактабига берилган юксак ҳурмат

Ижтимоий ва спорт экспертизаси: Нега бундай мукофотлар интеллектуал авлодни тарбиялайди?

Спорт таҳлилчилари, социологлар ва халқаро шахмат экспертларининг хулосалари:

  • «Ақл эгаларининг қадрланиши — миллат ғалабаси»: Йиллар давомида фақат яккакураш ва оғир спорт вакилларига уй ва машина берилади деган қарашлар ортда қолди; ақл ва заковат спорти бўлган шахматчиларнинг бу даражада юксак моддий таъминланиши ёш авлодга фақат мушт билан эмас, билим ва тафаккур билан ҳам мамлакат қаҳрамонига айланиш ва фаровон яшаш мумкинлигини кўрсатди;

  • «Келинлар учун уй» ҳазили ортидаги ҳаётий ҳақиқат: Президентнинг уй-жой масаласидаги ҳазиломуз муносабатида жуда катта ҳаётий мантиқ бор; 18–22 ёшли ёш йигитларнинг оила қуриши, рўзғор ташвишларидан холи бўлиб, бор диққатини фақат шахсий Жаҳон чемпионлиги (ФИДЕ тожи)га қаратиши учун уй-жой энг муҳим кафолат ҳисобланади;

  • Дунёга намуна бўлган тизим: Нодирбек Абдусатторов ҳақли равишда таъкидлаганидек, дунёнинг ҳеч бир давлатида давлат раҳбари шахматчиларни шахсан кутиб олиб, бундай миқёсда тақдирламайди; айнан шундай ғамхўрлик ва тизимли сиёсат сабабли бугун Ўзбекистон сайёранинг энг етакчи шахмат супердавлатига айланди.

Сизнингча, интеллектуал спорт усталарининг давлат томонидан уй-жой, автомашина ва катта мукофотлар билан тақдирланиши ёшларнинг илм ва китобга бўлган қизиқишини қанчалик оширади? Терма жамоамиз аъзолари орасида бўлажак Жаҳон тожи (ФИДЕ шахсий чемпионлиги) соҳиби бўлишга биринчи навбатда кимни энг муносиб деб биласиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортидаги ушбу қувончли тарихий таҳлилни барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!

Шавкат МирзиёевНодирбек Абдусатторов46-Бутунжаҳон шахмат ОлимпиадасиЎзбекистон шахмат жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон эркак шахматчилар жамоалари Самарқандда тенгсиз: 9-турнинг тўлиқ натижалариЎзбекистон эркак шахматчилар жамоалари Самарқандда тенгсиз: 9-турнинг тўлиқ натижалари25 сентябр 21:5146-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозонди46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозонди16 сентябр 23:14Шахмат Олимпиадасида 4-тур: Ўзбекистон терма жамоаларининг бугунги рақиблари кимлар?Шахмат Олимпиадасида 4-тур: Ўзбекистон терма жамоаларининг бугунги рақиблари кимлар?19 сентябр 10:48АҚШ тор-мор этилди: Абдусатторов Каруанани, Якуббоев Ниманнни таслим қилди!АҚШ тор-мор этилди: Абдусатторов Каруанани, Якуббоев Ниманнни таслим қилди!25 сентябр 20:30Самарқандда титанлар жанги: 9-турда Ўзбекистон – АҚШ тўқнашуви ва Ҳиндистон синовиСамарқандда титанлар жанги: 9-турда Ўзбекистон – АҚШ тўқнашуви ва Ҳиндистон синови25 сентябр 10:59Ўзбек шахматининг мутлақ триумфи: Абдусатторовда олтин, Ёқуббоев ва Синдаровда медалларЎзбек шахматининг мутлақ триумфи: Абдусатторовда олтин, Ёқуббоев ва Синдаровда медалларКеча 17:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди