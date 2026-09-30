Шахмат чемпионларига уй, машина ва пул мукофоти: Президентдан самимий ҳазил ва эътироф
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида ғалаба қозонган Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари Президент Шоукат Мирзиёев қарори билан замонавий уй-жой, автомашиналар ва пул мукофотлари билан тақдирланди.
- Президентнинг бўлажак келинлар учун уй муҳимлигини таъкидлаган ҳазили тадбир иштирокчиларида самимий кулгу уйғотди.
- Терма жамоа етакчиси Нодирбек Абдусатторов эса Ўзбекистондаги шахматга қаратилаётган эътиборни дунёда тенги йўқлигини таъкидлади.
Самарқанд мезбонлик қилган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида жаҳонни лол қолдирган Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари давлат даражасида мисли кўрилмаган эҳтиром билан тақдирланди. Президент Шавкат Мирзиёевнинг қарорига мувофиқ, қаҳрамон гроссмейстерларга бепул замонавий уй-жой, қимматбаҳо автомашиналар ҳамда йирик миқдордаги пул мукофотлари тантанали равишда топширилди.
Тантанали тадбирда давлат раҳбарининг йигитларга қарата: «Машина ҳам керак, лекин келажак келинлар учун уй керак», дея қилган самимий ҳазили залдаги барча ота-оналар ва чемпионларнинг самимий табассумига сабаб бўлди. 1-доскада яккалик олтин медалини қўлга киритган терма жамоа етакчиси Нодирбек Абдусатторов эса минбардан туриб: «Бизникидақа шахматни севадиган Президент дунёда ҳеч қаерда йўқ», дея миллий спортга берилаётган эътиборга юксак баҳо берди.
«Уй-жой, қимматбаҳо машина ва бўйдоқ йигитлар табассуми»: Тантанали тадбирнинг 5 та асосий нуқтаси
Олимпиада қаҳрамонларини тақдирлаш маросимидан энг муҳим расмий ва самимий тафсилотлар:
Уч томонлама улкан мукофот: Президент қарори билан шахматчиларимизга янги хонадонлар калити, хизмат кўрсатган автомашиналар ва йирик пул мукофотлари берилди;
Президентнинг самимий ҳазили: Давлат раҳбарининг оила қуриш арафасида турган бўйдоқ чемпион йигитларга уй-жой келинлар учун энг муҳим пойдевор экани ҳақидаги лутфи олқишларга сабаб бўлди;
Нодирбек Абдусатторовнинг тарихий эътирофи: Етакчи гроссмейстеримиз давлат томонидан шахматга кўрсатилаётган бундай эътибор жаҳоннинг ҳеч бир мамлакатида йўқлигини фахр билан таъкидлади;
Ота-оналарнинг чексиз қувончи: Маросимда иштирок этган чемпионларнинг оналари ва яқинлари кўз ёшлари ҳамда миннатдорчилик билан ғалабаларни байрам қилди;
Янги марралар сари қасамёд: Спортчиларимиз ва мураббийлар штаби келгуси Жаҳон тожи баҳсларида ҳам Ўзбекистон байроғини энг юқори чўққиларга кўтаришга ваъда беришди.
Олимпиада қаҳрамонларини давлат томонидан рағбатлантириш пакети таснифи
Шахмат бўйича чемпионларга тақдим этилган моддий ва маънавий совғалар кўриниши:
Рағбатлантириш йўналиши
Берилган соврин ва имтиёзлар
Ижтимоий ва психологик аҳамияти
Кўчмас мулк туҳфаси
Пойтахтдан шинам ва замонавий хонадонлар (уй-жой)
Бўлажак оила ва келинлар учун мустаҳкам пойдевор, ижтимоий ҳимоя
Автомобиль мукофоти
Энг сўнгги русумдаги янги енгил автомашиналар
Шахсий ҳаракатланиш эркинлиги ва чемпионлик рамзи
Молиявий тўловлар
Йирик миқдордаги бир марталик пул мукофотлари
Интеллектуал меҳнатнинг тўлиқ қадрланиши ва келажак сармояси
Маънавий эътироф
Давлат раҳбарининг шахсий миннатдорчилиги ва табриги
Ёшлар орасида интеллектуал спортга қизиқишни кескин ошириш
Жамоавий қўллаб-қувватлов
Мураббийлар ва ота-оналарнинг давлат даражасида эъзозланиши
Оила институти ва устоз-шогирд мактабига берилган юксак ҳурмат
Ижтимоий ва спорт экспертизаси: Нега бундай мукофотлар интеллектуал авлодни тарбиялайди?
Спорт таҳлилчилари, социологлар ва халқаро шахмат экспертларининг хулосалари:
«Ақл эгаларининг қадрланиши — миллат ғалабаси»: Йиллар давомида фақат яккакураш ва оғир спорт вакилларига уй ва машина берилади деган қарашлар ортда қолди; ақл ва заковат спорти бўлган шахматчиларнинг бу даражада юксак моддий таъминланиши ёш авлодга фақат мушт билан эмас, билим ва тафаккур билан ҳам мамлакат қаҳрамонига айланиш ва фаровон яшаш мумкинлигини кўрсатди;
«Келинлар учун уй» ҳазили ортидаги ҳаётий ҳақиқат: Президентнинг уй-жой масаласидаги ҳазиломуз муносабатида жуда катта ҳаётий мантиқ бор; 18–22 ёшли ёш йигитларнинг оила қуриши, рўзғор ташвишларидан холи бўлиб, бор диққатини фақат шахсий Жаҳон чемпионлиги (ФИДЕ тожи)га қаратиши учун уй-жой энг муҳим кафолат ҳисобланади;
Дунёга намуна бўлган тизим: Нодирбек Абдусатторов ҳақли равишда таъкидлаганидек, дунёнинг ҳеч бир давлатида давлат раҳбари шахматчиларни шахсан кутиб олиб, бундай миқёсда тақдирламайди; айнан шундай ғамхўрлик ва тизимли сиёсат сабабли бугун Ўзбекистон сайёранинг энг етакчи шахмат супердавлатига айланди.
Сизнингча, интеллектуал спорт усталарининг давлат томонидан уй-жой, автомашина ва катта мукофотлар билан тақдирланиши ёшларнинг илм ва китобга бўлган қизиқишини қанчалик оширади? Терма жамоамиз аъзолари орасида бўлажак Жаҳон тожи (ФИДЕ шахсий чемпионлиги) соҳиби бўлишга биринчи навбатда кимни энг муносиб деб биласиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортидаги ушбу қувончли тарихий таҳлилни барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…