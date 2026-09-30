Тўрабек Хабибуллаев Осиё ўйинлари финалига чиқди

·0·Спорт
Тўрабек Хабибуллаев Осиё ўйинлари финалига чиқди

Ўзбекистонлик боксчи Тўрабек Хабибуллаев Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида финал йўлланмасини қўлга киритди. -90 кг вазн тоифасида иштирок этаётган спортчи яримфиналда ҳиндистонлик Капил Покхарияни мағлуб этиб, олтин медаль учун курашиш ҳуқуқини олди.

Хабибуллаев учун яримфинал баҳси ҳал қилувчи аҳамиятга эга эди. Ўзбекистонлик боксчи жанг бошидан ташаббусни ўз қўлида сақлаб, рақибига ўз услубини ўтказишга ҳаракат қилди.

Баҳс якунида ҳакамлар ғалабани Хабибуллаевга берди — 4:1.

Хабибуллаевдан ишончли яримфинал

Капил Покхарияга қарши жангда Тўрабек Хабибуллаев фаол ҳаракат қилди. Ўзбекистонлик боксчи рақибининг ҳужумларига муносиб жавоб қайтариб, баҳс давомида устунликни сақлаб қолди.

Ҳакамларнинг якуний қарори ҳам бу устунликни тасдиқлади.

Тўрабек Хабибуллаев — 4:1 ғолиб.

Шу натижа билан у Осиё ўйинларининг финалига йўл олди.

Энди мақсад — олтин медаль

Хабибуллаев учун Аичи–Нагоя-2026даги асосий вазифа энди янада яқинлашди. Ўзбекистонлик боксчи финалда мусобақанинг энг юқори соврини — олтин медаль учун рингга кўтарилади.

Унинг финалдаги рақиби ва жанг вақти кейинроқ маълум бўлади.

Тўрабек Хабибуллаевнинг финалга чиқиши Ўзбекистон бокс жамоаси учун ҳам муҳим натижа бўлди. Энди барча эътибор -90 кг вазн тоифасидаги ҳал қилувчи баҳсга қаратилади.

Ўзбекистонлик боксчи Аичи–Нагоя-2026да Осиё чемпиони бўлиш учун яна бир жанг ўтказади.

Тўрабек ХабибуллаевАичи–Нагоя-2026Осиё ўйинлар90 кг вазн
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмадиЖаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмади27 сентябр 16:29Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида бронза медали олдиШавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида бронза медали олдиБугун 12:29Шоҳиста Назарова Аичи–Нагоя-2026да бронза медаль олдиШоҳиста Назарова Аичи–Нагоя-2026да бронза медаль олди28 сентябр 14:56Тўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълумТўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълумКеча 17:30Ўзбекистоннинг тўрт боксчиси Осиё ўйинлари яримфиналидаЎзбекистоннинг тўрт боксчиси Осиё ўйинлари яримфиналида28 сентябр 17:14Осиё ўйинларида шиддатли кун: Эртага ўзбекистонлик 5 нафар боксчи рингга кўтариладиОсиё ўйинларида шиддатли кун: Эртага ўзбекистонлик 5 нафар боксчи рингга кўтарилади27 сентябр 21:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди