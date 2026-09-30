Тўрабек Хабибуллаев Осиё ўйинлари финалига чиқди
Ўзбекистонлик боксчи Тўрабек Хабибуллаев Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида финал йўлланмасини қўлга киритди. -90 кг вазн тоифасида иштирок этаётган спортчи яримфиналда ҳиндистонлик Капил Покхарияни мағлуб этиб, олтин медаль учун курашиш ҳуқуқини олди.
Хабибуллаев учун яримфинал баҳси ҳал қилувчи аҳамиятга эга эди. Ўзбекистонлик боксчи жанг бошидан ташаббусни ўз қўлида сақлаб, рақибига ўз услубини ўтказишга ҳаракат қилди.
Баҳс якунида ҳакамлар ғалабани Хабибуллаевга берди — 4:1.
Хабибуллаевдан ишончли яримфинал
Капил Покхарияга қарши жангда Тўрабек Хабибуллаев фаол ҳаракат қилди. Ўзбекистонлик боксчи рақибининг ҳужумларига муносиб жавоб қайтариб, баҳс давомида устунликни сақлаб қолди.
Ҳакамларнинг якуний қарори ҳам бу устунликни тасдиқлади.
Тўрабек Хабибуллаев — 4:1 ғолиб.
Шу натижа билан у Осиё ўйинларининг финалига йўл олди.
Энди мақсад — олтин медаль
Хабибуллаев учун Аичи–Нагоя-2026даги асосий вазифа энди янада яқинлашди. Ўзбекистонлик боксчи финалда мусобақанинг энг юқори соврини — олтин медаль учун рингга кўтарилади.
Унинг финалдаги рақиби ва жанг вақти кейинроқ маълум бўлади.
Тўрабек Хабибуллаевнинг финалга чиқиши Ўзбекистон бокс жамоаси учун ҳам муҳим натижа бўлди. Энди барча эътибор -90 кг вазн тоифасидаги ҳал қилувчи баҳсга қаратилади.
Ўзбекистонлик боксчи Аичи–Нагоя-2026да Осиё чемпиони бўлиш учун яна бир жанг ўтказади.
Изоҳлар 0
…