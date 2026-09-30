Ўзбекистонда газли ичимликларга рангли белгилар қўйилиши мумкин

·24·Ўзбекистон
Ўзбекистонда газли ичимликларга рангли белгилар қўйилиши мумкин

Ўзбекистонда газли ва бошқа алкоголсиз ичимликлардаги шакар миқдорини махсус рангли белгилар орқали кўрсатиш таклиф қилинмоқда. Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган лойиҳага кўра, янги тартиб 2027 йил 1 январдан жорий этилиши мумкин.

Таклиф этилаётган белгилар шакар миқдорига қараб қуйидагича бўлади:

• 5–8 грамм/100 мл — «Шакар миқдори ўртача»

• 8–11 грамм/100 мл — «Шакар миқдори юқори»

• 11 грамм ва ундан кўп — «Шакар миқдори жуда юқори. Тез-тез истеъмол қилиш соғлиққа зарар»

Белгини маҳсулот қадоғининг олд қисмига, қадоқ майдонининг камида 15 фоизини эгаллайдиган ҳажмда жойлаштириш таклиф этилмоқда.

Шунингдек, маҳсулот таркиби, калорияси ва кунлик истеъмол меъёри ҳақида маълумот берувчи QR-код бўлиши керак. Зарур маркировкага эга бўлмаган маҳсулотларни мамлакат ҳудудига олиб киришга рухсат берилмаслиги ҳам режалаштирилмоқда.

Лойиҳада таълим муассасаларида шакари юқори бўлган ичимликлар савдосини босқичма-босқич чеклаш таклифи ҳам бор.

Айни пайтда мазкур талаблар фақат лойиҳа сифатида муҳокама қилинмоқда. Якуний қоидалар ҳали тасдиқланмаган.

Соғлиқни сақлаш вазирлигигазли ичимликларшакар миқдоримаркировка
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маркировкаланган маҳсулотларни сотишда янги талаблар белгиландиМаркировкаланган маҳсулотларни сотишда янги талаблар белгиланди9 сентябр 19:15Ўзбекистонда тилла ва қимматбаҳо тошлар назорати кучайтириладиЎзбекистонда тилла ва қимматбаҳо тошлар назорати кучайтирилади12 июл 16:21Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулотУзоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулотБугун 00:16«O‘» ва «G‘» энди бошқача ёзиладими? Сенат алифбо ислоҳотига оид қонунни маъқуллади«O‘» ва «G‘» энди бошқача ёзиладими? Сенат алифбо ислоҳотига оид қонунни маъқуллади10 сентябр 14:59Ўзбекистон ҳудудида навбатдаги ер силкиниши қайд этилдиЎзбекистон ҳудудида навбатдаги ер силкиниши қайд этилди31 август 15:07Тошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилдиТошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилди13 июл 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади