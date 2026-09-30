Ўзбекистонда газли ичимликларга рангли белгилар қўйилиши мумкин
Ўзбекистонда газли ва бошқа алкоголсиз ичимликлардаги шакар миқдорини махсус рангли белгилар орқали кўрсатиш таклиф қилинмоқда. Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган лойиҳага кўра, янги тартиб 2027 йил 1 январдан жорий этилиши мумкин.
Таклиф этилаётган белгилар шакар миқдорига қараб қуйидагича бўлади:
• 5–8 грамм/100 мл — «Шакар миқдори ўртача»
• 8–11 грамм/100 мл — «Шакар миқдори юқори»
• 11 грамм ва ундан кўп — «Шакар миқдори жуда юқори. Тез-тез истеъмол қилиш соғлиққа зарар»
Белгини маҳсулот қадоғининг олд қисмига, қадоқ майдонининг камида 15 фоизини эгаллайдиган ҳажмда жойлаштириш таклиф этилмоқда.
Шунингдек, маҳсулот таркиби, калорияси ва кунлик истеъмол меъёри ҳақида маълумот берувчи QR-код бўлиши керак. Зарур маркировкага эга бўлмаган маҳсулотларни мамлакат ҳудудига олиб киришга рухсат берилмаслиги ҳам режалаштирилмоқда.
Лойиҳада таълим муассасаларида шакари юқори бўлган ичимликлар савдосини босқичма-босқич чеклаш таклифи ҳам бор.
Айни пайтда мазкур талаблар фақат лойиҳа сифатида муҳокама қилинмоқда. Якуний қоидалар ҳали тасдиқланмаган.
Изоҳлар 0
…