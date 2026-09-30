Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида бронза медали олди
Ўзбекистонлик боксчи Шавкатжон Болтаев Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида бронза медалига сазовор бўлди. -70 кг вазн тоифасида иштирок этган спортчи финал йўлланмаси учун қозоғистонлик Торехан Сабирханга қарши жанг қилди.
Муросасиз кечган яримфинал баҳсида Болтаев муносиб ҳаракат қилди ва рақибига жиддий қаршилик кўрсатди. Бироқ ҳакамлар якуний қарорида устунликни Сабирханга берди.
Қозоғистонлик боксчи 5:0 ҳисобида ғалаба қозониб, финалга йўл олди.
Яримфинал — бронза кафолати
Болтаев финалга чиқиш имкониятини бой берган бўлса-да, яримфиналгача етиб боргани унга Осиё ўйинлари медалини кафоллади.
Бокс мусобақалари низомига кўра, яримфиналда мағлуб бўлган икки спортчи бронза медаллари билан тақдирланади.
Шу тариқа Шавкатжон Болтаев Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг бронза медали соҳиби бўлди.
Унинг рақиби Торехан Сабирхан эса финалда олтин медаль учун курашиш имкониятига эга бўлди.
Ўзбекистон боксчилари учун кураш давом этмоқда
Болтаевнинг натижаси Ўзбекистон делегациясига навбатдаги медални тақдим этди. Миллий бокс жамоаси вакиллари мусобақанинг қолган баҳсларида ҳам совринлар учун курашни давом эттирмоқда.
Шавкатжон Болтаев учун Аичи–Нагоя-2026 бронза медали билан якунланди.
Изоҳлар 0
…