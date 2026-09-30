Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида бронза медали олди

·0·Спорт
Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида бронза медали олди

Ўзбекистонлик боксчи Шавкатжон Болтаев Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида бронза медалига сазовор бўлди. -70 кг вазн тоифасида иштирок этган спортчи финал йўлланмаси учун қозоғистонлик Торехан Сабирханга қарши жанг қилди.

Муросасиз кечган яримфинал баҳсида Болтаев муносиб ҳаракат қилди ва рақибига жиддий қаршилик кўрсатди. Бироқ ҳакамлар якуний қарорида устунликни Сабирханга берди.

Қозоғистонлик боксчи 5:0 ҳисобида ғалаба қозониб, финалга йўл олди.

Яримфинал — бронза кафолати

Болтаев финалга чиқиш имкониятини бой берган бўлса-да, яримфиналгача етиб боргани унга Осиё ўйинлари медалини кафоллади.

Бокс мусобақалари низомига кўра, яримфиналда мағлуб бўлган икки спортчи бронза медаллари билан тақдирланади.

Шу тариқа Шавкатжон Болтаев Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг бронза медали соҳиби бўлди.

Унинг рақиби Торехан Сабирхан эса финалда олтин медаль учун курашиш имкониятига эга бўлди.

Ўзбекистон боксчилари учун кураш давом этмоқда

Болтаевнинг натижаси Ўзбекистон делегациясига навбатдаги медални тақдим этди. Миллий бокс жамоаси вакиллари мусобақанинг қолган баҳсларида ҳам совринлар учун курашни давом эттирмоқда.

Шавкатжон Болтаев учун Аичи–Нагоя-2026 бронза медали билан якунланди.

Шавкатжон БолтаевАичи–Нагоя-2026Осиё ўйинлариТорехан Сабирхан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Чорак финал бизники!»: Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида ёрқин ғалабага эришди«Чорак финал бизники!»: Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида ёрқин ғалабага эришди24 сентябр 12:04Шоҳиста Назарова Аичи–Нагоя-2026да бронза медаль олдиШоҳиста Назарова Аичи–Нагоя-2026да бронза медаль олди28 сентябр 14:56Ўзбекистоннинг тўрт боксчиси Осиё ўйинлари яримфиналидаЎзбекистоннинг тўрт боксчиси Осиё ўйинлари яримфиналида28 сентябр 17:14Тўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълумТўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълумКеча 17:30Тўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушдиТўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушди23 сентябр 19:37Ситора Турдибекова Осиё ўйинларида бронза медали олдиСитора Турдибекова Осиё ўйинларида бронза медали олдиБугун 10:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди