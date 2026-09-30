Винисиус Жуниор: "Менга ҳозир ишонч керак"
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Винисиус Жуниор охирги пайтларда ўйин амалиётидаги пасайиш ва ўзига бўлган ишонч етишмаётганини, буни ёзги жаҳон чемпионатидан кейинги руҳий тушкунлик билан боғлиқ эканлигини тан олди.
- Австралияга қарши ўртоқлик ўйинида Бруно Гимараес пеналтини Винисиусга бериб, унга руҳий ёрдам кўрсатди, бу эса жамоа ичидаги бирдамликни кўрсатди.
- Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти ҳам Винисиусга тўлиқ ишонч билдиришини маълум қилди.
Реал Мадрид ва Бразилия терма жамоаси юлдузи Винисиус Жуниор охирги пайтларда ўйин амалиётидаги пасайиш ва ўзига бўлган ишонч етишмаётгани ҳақида очиқ гапирди. Одатда ўткир ва сермаҳсул ҳаракат қиладиган бразилиялик ҳужумчи ҳам клуб сафида, ҳам халқаро майдонда голлар уришда қийналмоқда. Унинг сўзларига кўра, бу ҳолат ёзги жаҳон чемпионатидан кейинги руҳий тушкунлик ва оғир кечинмалар билан бевосита боғлиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жорий мавсумни қийин бошлаган Винисиус ҳозирча Реал Мадрид сафида атиги битта гол уришга мувофиқ бўлди. Бироқ, терма жамоа сафидаги навбатдаги ўйинда у ўзига бўлган ишончни бироз бўлса-да тиклаб олди. Австралияга қарши ўтказилган ўртоқлик ўйинида Сункорп Стадиум мезбонлик қилди ва учрашув бразилияликларнинг 4:2 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди. Ана шу баҳсда Винисиус 80-дақиқада пеналтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни ўзгартирди.
Майдондаги ўзаро қўллаб-қувватлаш ва пенал эпизодиМазкур пеналти ҳужумчи учун кутилмаган имконият бўлди. Аслида жамоанинг асосий пеналтижанги Рафиня майдонни тарк этганидан сўнг, навбат Арсенал ярим ҳимоячиси Бруно Гимараесга келганди. Бироқ жамоадошининг руҳий ҳолатини тушунган Гимараес пеналтини тепиш ҳуқуқини Винисиусга берди ва унга кўмаклашишни маъқул кўрди. Бу эса жамоа ичидаги бирдамлик ва ўзаро ишончни яққол кўрсатиб берди.
Ўйиндан сўнг Винисиус Жуниор халқаро жамоадошларининг қўллаб-қувватлашидан миннатдор эканлигини билдирди. У Бруно Гимараес атайлаб ўз имкониятидан воз кечиб, унга руҳий ёрдам бермоқчи бўлганини алоҳида таъкидлади. «Бруно Гимараес агар Рафиня бўлмаса, пеналти тепувчи ҳисобланади. Мен уни тепишни хоҳлайди деб ўйлангандим, аммо у ҳозир менга ишонч сув ва ҳаводек зарурлигини биларди», деди ҳужумчи.
Жаҳон чемпионати жароҳати ва жамоавий бирдамликФутболчи жаҳон чемпионатидан учралган мағлубиятни ҳазм қилиш қийин кечгани ва ундан кейинги тикланиш жараёни осон бўлмаганини тан олди. Ўз навбатида, Бруно Гимараес ҳам бу қадам жамоадаги манманлик йўқлигини ва барчанинг асосий мақсади Бразилия терма жамоасининг манфаати эканлигини исботлаганини қайд этди. Унинг айтишича, терма жамоада ҳеч қандай шахсий амбициялар муҳим эмас, энг асосийси — жамоавий муваффақиятдир.
Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти ҳам ўз навбатида қийин даврни бошдан кечираётган юлдуз футболчини ҳимоя қилиб чиқди. Тажрибали мутахассис формада бироз пасайиш кузатилганига қарамай, Винисиуснинг миллий жамоа учун қанчалик муҳим ўйинчи эканлигини алоҳида таъкидлади ва унга тўлиқ ишонч билдиришини маълум қилди.
Изоҳлар 0
…