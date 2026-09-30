Винисиус Жуниор: "Менга ҳозир ишонч керак"

·19·Спорт
Винисиус Жуниор: "Менга ҳозир ишонч керак"
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Винисиус Жуниор охирги пайтларда ўйин амалиётидаги пасайиш ва ўзига бўлган ишонч етишмаётганини, буни ёзги жаҳон чемпионатидан кейинги руҳий тушкунлик билан боғлиқ эканлигини тан олди.
  • Австралияга қарши ўртоқлик ўйинида Бруно Гимараес пеналтини Винисиусга бериб, унга руҳий ёрдам кўрсатди, бу эса жамоа ичидаги бирдамликни кўрсатди.
  • Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти ҳам Винисиусга тўлиқ ишонч билдиришини маълум қилди.

Реал Мадрид ва Бразилия терма жамоаси юлдузи Винисиус Жуниор охирги пайтларда ўйин амалиётидаги пасайиш ва ўзига бўлган ишонч етишмаётгани ҳақида очиқ гапирди. Одатда ўткир ва сермаҳсул ҳаракат қиладиган бразилиялик ҳужумчи ҳам клуб сафида, ҳам халқаро майдонда голлар уришда қийналмоқда. Унинг сўзларига кўра, бу ҳолат ёзги жаҳон чемпионатидан кейинги руҳий тушкунлик ва оғир кечинмалар билан бевосита боғлиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жорий мавсумни қийин бошлаган Винисиус ҳозирча Реал Мадрид сафида атиги битта гол уришга мувофиқ бўлди. Бироқ, терма жамоа сафидаги навбатдаги ўйинда у ўзига бўлган ишончни бироз бўлса-да тиклаб олди. Австралияга қарши ўтказилган ўртоқлик ўйинида Сункорп Стадиум мезбонлик қилди ва учрашув бразилияликларнинг 4:2 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди. Ана шу баҳсда Винисиус 80-дақиқада пеналтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни ўзгартирди.

Майдондаги ўзаро қўллаб-қувватлаш ва пенал эпизоди

Мазкур пеналти ҳужумчи учун кутилмаган имконият бўлди. Аслида жамоанинг асосий пеналтижанги Рафиня майдонни тарк этганидан сўнг, навбат Арсенал ярим ҳимоячиси Бруно Гимараесга келганди. Бироқ жамоадошининг руҳий ҳолатини тушунган Гимараес пеналтини тепиш ҳуқуқини Винисиусга берди ва унга кўмаклашишни маъқул кўрди. Бу эса жамоа ичидаги бирдамлик ва ўзаро ишончни яққол кўрсатиб берди.

Ўйиндан сўнг Винисиус Жуниор халқаро жамоадошларининг қўллаб-қувватлашидан миннатдор эканлигини билдирди. У Бруно Гимараес атайлаб ўз имкониятидан воз кечиб, унга руҳий ёрдам бермоқчи бўлганини алоҳида таъкидлади. «Бруно Гимараес агар Рафиня бўлмаса, пеналти тепувчи ҳисобланади. Мен уни тепишни хоҳлайди деб ўйлангандим, аммо у ҳозир менга ишонч сув ва ҳаводек зарурлигини биларди», деди ҳужумчи.

Жаҳон чемпионати жароҳати ва жамоавий бирдамлик

Футболчи жаҳон чемпионатидан учралган мағлубиятни ҳазм қилиш қийин кечгани ва ундан кейинги тикланиш жараёни осон бўлмаганини тан олди. Ўз навбатида, Бруно Гимараес ҳам бу қадам жамоадаги манманлик йўқлигини ва барчанинг асосий мақсади Бразилия терма жамоасининг манфаати эканлигини исботлаганини қайд этди. Унинг айтишича, терма жамоада ҳеч қандай шахсий амбициялар муҳим эмас, энг асосийси — жамоавий муваффақиятдир.

Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти ҳам ўз навбатида қийин даврни бошдан кечираётган юлдуз футболчини ҳимоя қилиб чиқди. Тажрибали мутахассис формада бироз пасайиш кузатилганига қарамай, Винисиуснинг миллий жамоа учун қанчалик муҳим ўйинчи эканлигини алоҳида таъкидлади ва унга тўлиқ ишонч билдиришини маълум қилди.

Винисиус ЖуниорРеал МадридБразилияБруно ГимараесКарло Анчелотти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал юлдузли трансферларни мақсад қилди: Калафиори амбицияларни қўллаб-қувватладиАрсенал юлдузли трансферларни мақсад қилди: Калафиори амбицияларни қўллаб-қувватлади6 август 15:31Арсенал Мартин Субименди трансфери учун улкан нарх белгиладиАрсенал Мартин Субименди трансфери учун улкан нарх белгилади9 август 14:38Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолияти якунланганини тасдиқладиКарло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолияти якунланганини тасдиқлади14 сентябр 17:51Винисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирдаВинисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирда17 сентябр 21:37Винисиус Жуниор ташқи кўринишини ўзгартирди: Бразилиялик юлдуз пластик жарроҳликка мурожаат қилдиВинисиус Жуниор ташқи кўринишини ўзгартирди: Бразилиялик юлдуз пластик жарроҳликка мурожаат қилди21 июл 23:37Винисиус Жуниор ташқи кўринишини ўзгартирди: Бразилиялик юлдуз пластик жарроҳликка мурожаат қилдиВинисиус Жуниор ташқи кўринишини ўзгартирди: Бразилиялик юлдуз пластик жарроҳликка мурожаат қилди21 июл 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди