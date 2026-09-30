Apple компаниясининг илк букланувчи iPhone смартфони бозорга чиқади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Коунтерпоинт Ресеарч`нинг прогнозларига кўра, Apple компаниясининг илк букланувчи смартфони, iPhone Дуо, бозорга чиққанининг илк йилидаёқ 6 миллион дона сотилиши мумкин.
- Агар бу кўрсаткичга эришилса, Apple жаҳон букланувчи смартфонлар бозорида 25 фоиз улушга эга бўлади, бу эса Samsung (38%) ва Huawei (22%) каби рақобатчиларга яқинлашишини билдиради.
Коунтерпоинт Ресеарч таҳлилий компанияси маълумотига кўра, жаҳон бўйлаб букланувчи смартфонлар бозори 2026-йилга келиб муҳим маррага етиб, умумий етказиб бериш ҳажми 100 миллион дона маълумотидан ошади. Бу кўрсаткич 2019-йилда илк тижорий букланувчи қурилма тақдим этилганидан бери етти йил ўтиб қайд этилмоқда. Янги ҳисоб-китоблар орасида Apple брендининг бу турдаги илк гаджети учун кутилаётган савдо ҳажмлари ҳам эълон қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Коунтерпоинт Ресеарчнинг етакчи таҳлилчиси Лин Кею прогнозларига кўра, iPhone Дуо деб номланиши кутилаётган илк букланувчи смартфон бозорга чиққанининг илк йилидаёқ 6 миллионга яқин нусхада сотилиши мумкин. Гарчи бу кўрсаткич оддий iPhone қаторига нисбатан камроқ бўлиб, асосан нишонли сегментни ташкил этса-да, компания учун сезиларли натижа саналади.
Нарх сиёсати ва бозор улушиМутахассислар таҳлилига кўра, iPhone Дуо октябрь ойида савдога чиқарилиши ва унинг бошланғич нархи 2000 доллар атрофида белгиланиши кутилмоқда. Агар Apple ҳақиқатан ҳам 6 миллион дона қурилма сота олса, унинг жаҳон букланувчи смартфонлар бозоридаги улуши дарҳол 25 фоизга етади. Таққослаш учун, Samsung бу йилни 38 фоиз улуш билан якунлаши кутилаётган бўлса, Huawei 22 фоиз кўрсаткичга эга бўлиши прогноз қилинмоқда.
Шунга қарамай, якуний натижалар нафақат истеъмолчилар талабига, балки Apple компаниясининг янги турдаги қурилмалар ишлаб чиқариш қувватларини қанчалик тез кенгайтира олишига ҳам боғлиқ бўлади. ИДК маълумотларига асосан, 2026-йилда букланувчи смартфонлар умумий мобил бозорнинг атиги 3 фоиздан камроғини эгаллайди ва 2027-йилда ҳам бу улуш сезиларли ўзгармаслиги кутилмоқда.
Техник хусусиятлар ва истиқболларОлинган маълумотларга кўра, янги қурилма ички томонга букланадиган конструкцияга эга бўлади. Смартфон очилган ҳолатда 7,6 дюймли экранга эга бўлса, йиғилган ҳолатда 5,4 дюймли ташқи дисплей вазифасини бажаради. Бунда ҳар иккала экран бир хил томонлар нисбатини сақлаб қолади. Шунингдек, модел жисмоний СИМ-карта уясидан воз кечиб, тўлиқ равишда иккита эСИМ технологиясини қўллаб-қувватлаши кутилмоқда.
Бозор таҳлилчилари дастлабки босқичда асосий талаб айнан Apple экотизимининг амалдаги фойдаланувчилари томонидан шаклланишини қайд этишмоқда. Бироқ ушбу моделнинг букланувчи смартфонлар бозорига кўрсатадиган узоқ муддатли таъсири ҳозирча ноаниқлигича қолмоқда. Гарчи маҳсулотнинг бозорга чиқиши бошқа рақобатчиларга нисбатан кечиккан бўлса-да, унинг юқори улушга даъвогарлик қилиши технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Изоҳлар 0
…