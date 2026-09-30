Apple компаниясининг илк букланувчи iPhone смартфони бозорга чиқади

·31·Техно
Apple компаниясининг илк букланувчи iPhone смартфони бозорга чиқади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Коунтерпоинт Ресеарч`нинг прогнозларига кўра, Apple компаниясининг илк букланувчи смартфони, iPhone Дуо, бозорга чиққанининг илк йилидаёқ 6 миллион дона сотилиши мумкин.
  • Агар бу кўрсаткичга эришилса, Apple жаҳон букланувчи смартфонлар бозорида 25 фоиз улушга эга бўлади, бу эса Samsung (38%) ва Huawei (22%) каби рақобатчиларга яқинлашишини билдиради.

Коунтерпоинт Ресеарч таҳлилий компанияси маълумотига кўра, жаҳон бўйлаб букланувчи смартфонлар бозори 2026-йилга келиб муҳим маррага етиб, умумий етказиб бериш ҳажми 100 миллион дона маълумотидан ошади. Бу кўрсаткич 2019-йилда илк тижорий букланувчи қурилма тақдим этилганидан бери етти йил ўтиб қайд этилмоқда. Янги ҳисоб-китоблар орасида Apple брендининг бу турдаги илк гаджети учун кутилаётган савдо ҳажмлари ҳам эълон қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Коунтерпоинт Ресеарчнинг етакчи таҳлилчиси Лин Кею прогнозларига кўра, iPhone Дуо деб номланиши кутилаётган илк букланувчи смартфон бозорга чиққанининг илк йилидаёқ 6 миллионга яқин нусхада сотилиши мумкин. Гарчи бу кўрсаткич оддий iPhone қаторига нисбатан камроқ бўлиб, асосан нишонли сегментни ташкил этса-да, компания учун сезиларли натижа саналади.

Нарх сиёсати ва бозор улуши

Мутахассислар таҳлилига кўра, iPhone Дуо октябрь ойида савдога чиқарилиши ва унинг бошланғич нархи 2000 доллар атрофида белгиланиши кутилмоқда. Агар Apple ҳақиқатан ҳам 6 миллион дона қурилма сота олса, унинг жаҳон букланувчи смартфонлар бозоридаги улуши дарҳол 25 фоизга етади. Таққослаш учун, Samsung бу йилни 38 фоиз улуш билан якунлаши кутилаётган бўлса, Huawei 22 фоиз кўрсаткичга эга бўлиши прогноз қилинмоқда.

Шунга қарамай, якуний натижалар нафақат истеъмолчилар талабига, балки Apple компаниясининг янги турдаги қурилмалар ишлаб чиқариш қувватларини қанчалик тез кенгайтира олишига ҳам боғлиқ бўлади. ИДК маълумотларига асосан, 2026-йилда букланувчи смартфонлар умумий мобил бозорнинг атиги 3 фоиздан камроғини эгаллайди ва 2027-йилда ҳам бу улуш сезиларли ўзгармаслиги кутилмоқда.

Техник хусусиятлар ва истиқболлар

Олинган маълумотларга кўра, янги қурилма ички томонга букланадиган конструкцияга эга бўлади. Смартфон очилган ҳолатда 7,6 дюймли экранга эга бўлса, йиғилган ҳолатда 5,4 дюймли ташқи дисплей вазифасини бажаради. Бунда ҳар иккала экран бир хил томонлар нисбатини сақлаб қолади. Шунингдек, модел жисмоний СИМ-карта уясидан воз кечиб, тўлиқ равишда иккита эСИМ технологиясини қўллаб-қувватлаши кутилмоқда.

Бозор таҳлилчилари дастлабки босқичда асосий талаб айнан Apple экотизимининг амалдаги фойдаланувчилари томонидан шаклланишини қайд этишмоқда. Бироқ ушбу моделнинг букланувчи смартфонлар бозорига кўрсатадиган узоқ муддатли таъсири ҳозирча ноаниқлигича қолмоқда. Гарчи маҳсулотнинг бозорга чиқиши бошқа рақобатчиларга нисбатан кечиккан бўлса-да, унинг юқори улушга даъвогарлик қилиши технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда.

AppleiPhoneБукланувчи смартфонТехнологияларКоунтерпоинт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арзон смартфонлар даври якунланиб, нархлар ошиши кутилмоқдаАрзон смартфонлар даври якунланиб, нархлар ошиши кутилмоқда25 сентябр 23:00iPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгалладиiPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгаллади27 август 19:23Apple хавфсизлик хавфи туфайли эски операцион тизимларни янгилашга чақирдиApple хавфсизлик хавфи туфайли эски операцион тизимларни янгилашга чақирдиКеча 18:29Apple компанияси ўзининг илк букланувчи смартфони – iPhone Дуўни тақдим этдиApple компанияси ўзининг илк букланувчи смартфони – iPhone Дуўни тақдим этди9 сентябр 22:50Моторола кенг форматли букланувчи смартфон чиқаришга ҳозирлик кўрмоқдаМоторола кенг форматли букланувчи смартфон чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда5 сентябр 22:24Apple компаниясида янги давр бошланди: Жон Тернус бошқарувни қўлга олдиApple компаниясида янги давр бошланди: Жон Тернус бошқарувни қўлга олди4 сентябр 22:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди