Спортчи Болтиқ денгизида 160 км масофани сузиб ўтди
Болтиқ денгизида ўтказилган узоқ масофали сузиш синови 55 соат давом этди. Спортчи шу вақт ичида 160 километр масофани босиб ўтган. Сузиш давомида у ухламаган ва тўхтамаган.
Синовнинг охирги қисмида кучли чарчоқ сабаб галлюцинациялар бошланган. Шунга қарамай, спортчи ҳаракатини давом эттириб, белгиланган манзилга етиб борган.
Ушбу ташаббуснинг асосий мақсади спорт натижасини қайд этиш билан чекланмаган. Сузиш болаларни даволаш учун 200 минг евро маблағ йиғиш мақсадида ташкил этилган.
Спортчи Польша соҳилидан старт олиб, Болтиқ денгизи орқали Швеция томонига қараб ҳаракатланган. Маршрут харитасида Германия, Дания ва Швеция соҳиллари кўрсатилган.
55 соат давом этган синов якунлангач, мазкур сузиш 160 километрлик масофани тўхтамасдан босиб ўтиш билан якунланган. Йиғилган маблағлар эса болаларни даволашга йўналтирилиши кўзда тутилган.
Изоҳлар 0
…