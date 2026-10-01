Мурод Назаров рафиқаси билан қандай танишганини эслади: «Бир кўришдаёқ севиб қолганман»

·0·Маданият
Мурод Назаров рафиқаси билан қандай танишганини эслади: «Бир кўришдаёқ севиб қолганман»

Ўзбекистонлик тадбиркор, «Murad Buildings» қурилиш компанияси асосчиси Мурод Назаров интервьюларидан бирида турмуш ўртоғи Умидахон билан қандай танишгани ва уни бир кўришда севиб қолгани ҳақида гапириб берди.

Тадбиркорнинг айтишича, у рафиқасини тўйда кўриб қолган ва илк учрашувдаёқ унга нисбатан ҳислари пайдо бўлган. Орадан кўп ўтмай, Мурод Назаров Японияга жўнаб кетган. Бироқ бу унинг муносабатларини давом эттиришига тўсқинлик қилмаган.

«Ҳаётда ҳам шунақаман. Битта нарса қиламан десам, ҳар хил нарсани ишга соламан, лекин қиламан. Аёлимни тўйда кўриб қолганман. Японияга учиб кетишимдан бир кун олдин “Бир кўришдаёқ муҳаббат” деган нарса бўлган. Уни биринчи кўрганимдаёқ шундай ҳис пайдо бўлган», — дея эслади Мурод Назаров.

У Японияда бўлган пайтида бўлажак турмуш ўртоғига мунтазам хатлар ва кичик совғалар юбора бошлаган. Ўша вақтларда интернет ҳали бўлмагани сабабли улар асосан почта орқали алоқа қилган.

«У ёқдан биринчи кундан бошлаб хатлар жўнатардим. Кичкина-кичкина совғачалар жўнатардим почтадан. Интернет у пайти ҳали йўқ эди. Онамга: “Қаранг, узатиб юбормасин, қараб туринг”, деганман. Улар ушлаб турганлар. Мен бу ердан совға-салом жўнатиб турардим», — деди тадбиркор.

Улар танишган пайтда Умидахонга бошқа совчилар ҳам келган. Бироқ Мурод Назаровнинг сўзларига кўра, унинг оиласи билан танишув пайтида бўлажак рафиқасининг муносабатидан ниманидир сезишган.

«Шунча совчи келса ҳам, “Чой олиб киргин”, дейишса ҳам Умидахон чой олиб киришга бир марта ҳам қадам босмаган бўлса-да, биз келган кунимиз олиб киришни бошлаганлар. Ўшани ўзидаёқ сезишган. Бошқалар келганда нима дейсан дейишганда: “Мен эрга тегмайман”, дейдиган қиз биз келган кунимиз: “билмайман”, деганлар-да», — дея кулиб эслади у.

Маълумот учун, Мурод Назаров яқинда катта ўғлини уйлантирди. Тошкентда бўлиб ўтган тўйда таниқли санъаткорлар, бизнес ҳамкорлари, яқинлари ва бошқа меҳмонлар иштирок этди.

Мурод НазаровMurad BuildingsУмидахонТошкент тўй
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотларМурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар27 сентябр 12:08Шохруҳхон ва Умидахон янги дуэти билан мухлисларни хурсанд қилди (видео)Шохруҳхон ва Умидахон янги дуэти билан мухлисларни хурсанд қилди (видео)10 июл 20:38“Кечаси бўлса ҳам овқат тайёрлашга эринмайман” - Умидахондан ҳаётий иқрорлар“Кечаси бўлса ҳам овқат тайёрлашга эринмайман” - Умидахондан ҳаётий иқрорлар17 июн 14:45Мусулмон Юнусов ва рафиқаси кулгили, қизиқарли саволларга очиқ жавоб берди (видео)Мусулмон Юнусов ва рафиқаси кулгили, қизиқарли саволларга очиқ жавоб берди (видео)27 июл 15:54Дилноза Кубаева “Келгинди келин” фильмидаги машина ҳайдаш саҳнасини эсладиДилноза Кубаева “Келгинди келин” фильмидаги машина ҳайдаш саҳнасини эслади21 сентябр 15:43Тошкент тўйларининг “энг қиммат” хонандаси Рашид Холиқов 53 ёшни қаршиладиТошкент тўйларининг “энг қиммат” хонандаси Рашид Холиқов 53 ёшни қаршилади30 апрел 15:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди