Наманганда 104 ёшни қарши олган Аҳмаджон ота 130 дан зиёд авлодлари ардоғида (видео)

·1·Жамият
Наманганда 104 ёшни қарши олган Аҳмаджон ота 130 дан зиёд авлодлари ардоғида (видео)

Наманган вилоятининг Учқўрғон туманида яшовчи Аҳмаджон ота Маллабоев бугунги кунда бир асрлик тўсиқдан ошиб, 104 ёшнинг муборак гаштини сурмоқда. Расмий ҳужжатларига кўра, 1922 йилнинг 17 мартида Чортоқ шаҳрида таваллуд топган табаррук отахон юртимиздаги энг кекса ва ҳурматли инсонлардан бири сифатида эътироф этилмоқда.

Умри давомида ҳалол меҳнат қилиб, эл-юрт хурматига сазовор бўлган нуроний отахон ҳозирда катта хонадон тўрида, фарзандлари, набиралари ва чевараларининг меҳр-муҳаббати оғушида шукроналик билан ҳаёт кечирмоқда.

134 нафар фарзанд, набира ва чеваранинг суянчиғи

Аҳмаджон ота ўз ҳаёти давомида улкан ва аҳил бир шажарага асос солган:

  • 9 нафар ўғилнинг паноҳи: Отахон дунёга келтирган 10 нафар ўғил фарзанддан бугунги кунда 9 нафари ҳаёт бўлиб, ота дуосини олиб келмоқда;

  • 40 набира ва 85 чевара: Хонадоннинг қувончи бўлмиш набиралар сони 40 нафарга, чеваралар эса 85 нафарга етган;

  • Улкан авлод ардоғида: Жами 130 дан ортиқ бевосита авлодга бош бўлиб турган нуронийнинг хонадони ҳар доим тўй-тантаналар, шодиёналар ва файзли суҳбатлар билан гавжум.

Аср тенгдошининг файзли кексалиги

Отахоннинг паспорт маълумотлари ва унинг бугунги тетик ҳолати ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўпчиликнинг ҳавасини уйғотмоқда:

  • 1922 йил 17 март: Отахон 20-асрнинг бошларида, мураккаб тарихий даврда туғилиб, не-не оғир синовлар, уруш ва тикланиш йилларини мардонавор енгиб ўтган;

  • Хотиржамлик ва соғлик: Ёши бир асрдан ошган бўлса-да, отахон ўз оила аъзолари даврасида самимий суҳбат қуриб, ёшларга доимо тинчлик, омонлик ва шукроналик тилаб дуо қилмоқда;

  • Эзгу тилаклар: Элдошларимиз бундай табаррук инсоннинг умрига янада барака тилаб, ҳар бир инсонга шундай улуғ ёшларга етиб, авлодлар қуршовида кексалик гаштини суришни ният қилмоқда.

Аҳмаджон ота Маллабоев ҳақида қисқача маълумот

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Тўлиқ исм-шарифи

Маллабоев Аҳмаджон

Туғилган санаси ва жойи

1922 йил 17 март, Чортоқ шаҳри

Яшаш манзили

Наманган вилояти, Учқўрғон тумани

Ёши

104 ёшда

Фарзандлари

10 нафар ўғил (9 нафари ҳаёт)

Набира ва чеваралари

40 нафар набира, 85 нафар чевара

Аҳмаджон МаллабоевУчқўрғон туманиНаманган вилоятиУзоқ умр кўрувчилар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наманганда ишламаган боғчалар учун 1,3 млрд сўм субсидия ажратилдиНаманганда ишламаган боғчалар учун 1,3 млрд сўм субсидия ажратилди6 октябр 20:00Наманганда 5 ёшли қизга нисбатан жинсий зўравонликда гумонланган шахснинг сурати тарқалди (фото)Наманганда 5 ёшли қизга нисбатан жинсий зўравонликда гумонланган шахснинг сурати тарқалди (фото)29 сентябр 05:39Саида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизга нисбатан зўравонлик иши бўйича муносабат билдирдиСаида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизга нисбатан зўравонлик иши бўйича муносабат билдирди27 сентябр 10:19Наманганда боғчадаги ҳолатдан сўнг Болалар омбудсмани вазирликка тақдимнома киритдиНаманганда боғчадаги ҳолатдан сўнг Болалар омбудсмани вазирликка тақдимнома киритди26 сентябр 20:31Намангандаги 5 яшар қизнинг зўрланиши билан боғлиқ ишни Бош прокурор ўз назоратига олдиНамангандаги 5 яшар қизнинг зўрланиши билан боғлиқ ишни Бош прокурор ўз назоратига олди26 сентябр 22:24Наманганда 5 ёшли қиз билан боғлиқ жиноят иши Бош прокурор назоратига олиндиНаманганда 5 ёшли қиз билан боғлиқ жиноят иши Бош прокурор назоратига олинди26 сентябр 20:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди