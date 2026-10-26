Наманганда 104 ёшни қарши олган Аҳмаджон ота 130 дан зиёд авлодлари ардоғида (видео)
Наманган вилоятининг Учқўрғон туманида яшовчи Аҳмаджон ота Маллабоев бугунги кунда бир асрлик тўсиқдан ошиб, 104 ёшнинг муборак гаштини сурмоқда. Расмий ҳужжатларига кўра, 1922 йилнинг 17 мартида Чортоқ шаҳрида таваллуд топган табаррук отахон юртимиздаги энг кекса ва ҳурматли инсонлардан бири сифатида эътироф этилмоқда.
Умри давомида ҳалол меҳнат қилиб, эл-юрт хурматига сазовор бўлган нуроний отахон ҳозирда катта хонадон тўрида, фарзандлари, набиралари ва чевараларининг меҳр-муҳаббати оғушида шукроналик билан ҳаёт кечирмоқда.
134 нафар фарзанд, набира ва чеваранинг суянчиғи
Аҳмаджон ота ўз ҳаёти давомида улкан ва аҳил бир шажарага асос солган:
9 нафар ўғилнинг паноҳи: Отахон дунёга келтирган 10 нафар ўғил фарзанддан бугунги кунда 9 нафари ҳаёт бўлиб, ота дуосини олиб келмоқда;
40 набира ва 85 чевара: Хонадоннинг қувончи бўлмиш набиралар сони 40 нафарга, чеваралар эса 85 нафарга етган;
Улкан авлод ардоғида: Жами 130 дан ортиқ бевосита авлодга бош бўлиб турган нуронийнинг хонадони ҳар доим тўй-тантаналар, шодиёналар ва файзли суҳбатлар билан гавжум.
Аср тенгдошининг файзли кексалиги
Отахоннинг паспорт маълумотлари ва унинг бугунги тетик ҳолати ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўпчиликнинг ҳавасини уйғотмоқда:
1922 йил 17 март: Отахон 20-асрнинг бошларида, мураккаб тарихий даврда туғилиб, не-не оғир синовлар, уруш ва тикланиш йилларини мардонавор енгиб ўтган;
Хотиржамлик ва соғлик: Ёши бир асрдан ошган бўлса-да, отахон ўз оила аъзолари даврасида самимий суҳбат қуриб, ёшларга доимо тинчлик, омонлик ва шукроналик тилаб дуо қилмоқда;
Эзгу тилаклар: Элдошларимиз бундай табаррук инсоннинг умрига янада барака тилаб, ҳар бир инсонга шундай улуғ ёшларга етиб, авлодлар қуршовида кексалик гаштини суришни ният қилмоқда.
Аҳмаджон ота Маллабоев ҳақида қисқача маълумот
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Тўлиқ исм-шарифи
Маллабоев Аҳмаджон
Туғилган санаси ва жойи
1922 йил 17 март, Чортоқ шаҳри
Яшаш манзили
Ёши
104 ёшда
Фарзандлари
10 нафар ўғил (9 нафари ҳаёт)
Набира ва чеваралари
40 нафар набира, 85 нафар чевара
Изоҳлар 0
…