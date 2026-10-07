Маънавий зарарни ундириш билан боғлиқ ижро ишлари давом этмоқда

·1·Жамият
Маънавий зарарни ундириш билан боғлиқ ижро ишлари давом этмоқда

Жорий йилнинг 4 октябрь куни «Док-1 Макс» дори воситасидан жабрланганларга нисбатан компенсация маблағлари тўлаб берилмаётганлиги ҳақидаги хабарлар ёритилди.

Маълум бўлишича, Тошкент шаҳар жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъатининг ҳамда ЖИБ Учтепа туман ва Қарши шаҳар судларининг ижро ҳужжатларига асосан жавобгарлар Р.Сингҳ, С.Кариев ва бошқалардан 85 нафар фуқаролар фойдасига жами 78 млрд сўм маънавий зарар ундириш тўғрисидаги ижро ишлари мавжуд.

Ижро ҳаракатлари давомида ушбу турар ва нотурар мулклар белгиланган тартибда хатланиб, Қатортол 3-тор кўчасидаги хонадонлар 7 млрд. сўмга ва “Бешёғоч" МФЙ, Фурқат кўчасидаги нотурар жой биноси 1,1 млрд сўмга баҳоланган ва аукцион савдоларига чиқарилган.

Шундан “Бешёғоч” МФЙ, Фурқат кўчасидаги нотурар жой биноси 18.11.2025 йилда 793,1 млн сўмга сотилган.

Аукцион савдолари орқали сотилган ва қарздор С.Кариевнинг оила аъзолари томонидан тўланган барча пул маблағлари ҳисобидан ундирувчиларга жами 16,7 млрд сўм пул маблағлари “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Қонуннинг 80-моддасига асосан, барча ундирувчиларга тенг тақсимланган.

Ҳозирги кунда бўлим иш юритувида С.Кариев ва бошқалардан жами 61,3 млрд сўм зарар ундириш билан боғлиқ ижро ишлари бўйича ижро ҳаракатлари давом этмоқда.

Док-1 МаксТошкент жиноят ишлариС.КариевБешёғоч МФЙ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳарбий прокуратура Абдураҳмон Ташановга 15 миллион сўм товон пули тўлайдиган бўлдиҲарбий прокуратура Абдураҳмон Ташановга 15 миллион сўм товон пули тўлайдиган бўлди23 сентябр 07:12Қорақалпоғистонда жиноий жарималарни ундириш ишлари алоҳида назоратдаҚорақалпоғистонда жиноий жарималарни ундириш ишлари алоҳида назоратда17 сентябр 19:38Бошқарув сервис компаниялари фойдасига ундирувлар ташкил қилинмоқда Бошқарув сервис компаниялари фойдасига ундирувлар ташкил қилинмоқда 10 август 12:47Фуқаролар манфаати – адолат мезониФуқаролар манфаати – адолат мезони15 июн 17:08Зомин туманидаги алимент ижро иши ярашув билан якунландиЗомин туманидаги алимент ижро иши ярашув билан якунланди23 июл 15:42Шавкат Мирзиёев Туркистонда Яссавий мақбарасини зиёрат қилди (фото)Шавкат Мирзиёев Туркистонда Яссавий мақбарасини зиёрат қилди (фото)15 май 20:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди