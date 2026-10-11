Истанбул аэропортида ҳушидан кетган 19 ёшли ўзбекистонлик йигит Ватанга қайтарилди

·40·Жамият
Истанбул аэропортида ҳушидан кетган 19 ёшли ўзбекистонлик йигит Ватанга қайтарилди

Туркияда соғлиғи ёмонлашиб, Ўзбекистонга қайтиш учун Истанбул аэропортига келганида ҳушини йўқотган 19 ёшли ўзбекистонлик йигит даволаниб, Ватанга қайтарилди. Бу ҳақда Ўзбекистоннинг Истанбул шаҳридаги Бош консулхонаси маълум қилди.

Қайд этилишича, Туркияга ишлаш мақсадида борган 19 ёшли А.С. соғлиғи билан боғлиқ муаммолар сабабли меҳнат фаолиятини давом эттира олмаган. Шу боис у Ўзбекистонга қайтишга қарор қилиб, авиачипта харид қилган. Бироқ Истанбул аэропортига келганида унинг аҳволи кескин ёмонлашиб, ҳушидан кетган.

Йигит шошилинч равишда Истанбулнинг Башакшеҳир туманида жойлашган Çam ve Sakura шаҳар шифохонасига олиб борилган. У ерда зарур тиббий ёрдам кўрсатилган. Даволаниш билан боғлиқ харажатларнинг бир қисми Туркияда яшаётган саховатпеша ватандошлар кўмагида қопланган.

Бош консулхона ва Миграция агентлиги йигитнинг аҳволини назоратга олиб, унинг Ўзбекистонга қайтишини ташкил этиш учун зарур чораларни кўрган. Тегишли ташкилотлар ҳамкорлигида 19 ёшли фуқаро Ватанга қайтарилган.

Бош консулхона ушбу қийин вазиятда қолган юртдошига ёрдам берган барча саховатпеша ватандошларга миннатдорлик билдирган.

Истанбул бош консулхонасиЧам ве Сакура шифохонаси19 ёшли ўзбекистонлик йигитТуркиядаги тиббий ёрдам
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жиноят қилиб 9 йилдан бери қочиб юрган икки ўзбекистонлик Туркияда ушландиЖиноят қилиб 9 йилдан бери қочиб юрган икки ўзбекистонлик Туркияда ушланди7 октябр 12:27Россияда оғир жароҳат олган ўзбекистонлик ватанга қайтарилдиРоссияда оғир жароҳат олган ўзбекистонлик ватанга қайтарилди3 октябр 11:30Францияда оғир аҳволга тушган ўзбекистонлик ватанга қайтарилдиФранцияда оғир аҳволга тушган ўзбекистонлик ватанга қайтарилди8 октябр 15:00Қозоғистонлик фуқаронинг йўқотган 10 минг доллари қандай топилди? (видео)Қозоғистонлик фуқаронинг йўқотган 10 минг доллари қандай топилди? (видео)9 октябр 18:35Қозоғистондаги фожиали ЙТҲ: уч нафар ўзбекистонлик ҳалок бўлдиҚозоғистондаги фожиали ЙТҲ: уч нафар ўзбекистонлик ҳалок бўлди22 август 17:09Эрондан 41 нафар ўзбекистонлик ватанга хавфсиз олиб келиндиЭрондан 41 нафар ўзбекистонлик ватанга хавфсиз олиб келинди6 май 14:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди