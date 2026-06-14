Туркияда қидирувда бўлган икки нафар Ўзбекистон фуқароси қўлга олинди
Фото: Истанбул Бошконсулхонаси
Ўзбекистон ва Туркия Республикаси ички ишлар ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралари ўртасидаги ўзаро мустаҳкам ҳамкорлик, тезкор-қидирув тадбирларининг самараси ўлароқ, қонунбузарлик содир этиб, анча вақтдан буён халқаро миқёсда қидирувда юрган икки нафар шахс Туркия ҳудудида аниқланиб, қўлга олинди. Мамлакатимизда содир этган жиноий қутқулари учун жавобгарликдан қочиб, хорижда жон сақламоқчи бўлган ушбу фуқаролар тегишли ҳуқуқий тартиб-таомилларга кўра Ватанимизга депортация қилинди.
Бугунги кунда икки қардош давлатнинг соҳа вакиллари ўртасида жиноятчиликка қарши курашиш борасидаги алоқалар изчил ривожланиб бораётгани натижасида, адолатдан ҳеч қаерда яшириниб бўлмаслиги яна бир бор ўз исботини топди.
Қалбакилик ва оғир тан жароҳати: Қидирувдаги шахслар кимлар эди?
Олиб борилган кенг қамровли ҳамкорликдаги тадбирлар давомида қуйидаги икки нафар қидирувда бўлган фуқаро аниқланди ва Ўзбекистон томонига топширилди:
Биринчи шахс (М.Б.): Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 168-моддаси (Фирибгарлик) бўйича айбланиб, анчадан буён ҳуқуқ-тартибот идораларидан яшириниб юрган. У Туркиянинг йирик шаҳарларидан бирида яшириниб юрган вақтида тезкор ходимлар томонидан қўлга олинган ва юртимизга қайтарилган.
Иккинчи шахс (Ж.Б.): Жиноят кодексининг 104-моддаси (Қасддан баданга оғир шикаст етказиш) билан айбланиб, тергов органларидан қочиб юрган. У ҳам Туркия ҳудудида ўтказилган назорат тадбирлари давомида ушланиб, махсус эскорт ҳамроҳлигида Тошкентга олиб келинди.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали қўлга олинган шахслар ва уларга нисбатан қўйилган айбловлар тафсилоти билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Жиноят содир этган шахслар (Қисқартма)
Айбланаётган Жиноят кодекси моддаси
Жиноятнинг умумий тавсифи
Қўлга олинган ва яширинган ҳудуди
Ҳозирги вақтдаги ҳуқуқий ҳолати
Кейинги кўриладиган чоралар
М. Б.
168-модда
Фирибгарлик, ўзганинг мулкини алдов йўли билан ўзлаштириш
Туркия Республикаси
Ўзбекистонга муваффақиятли қайтарилди
Ваколатли органлар томонидан тергов қилинади
Ж. Б.
104-модда
Қасддан баданга оғир шикаст етказиш (Зўравонлик)
Туркия ҳудудида
Қўлга олиниб, мутасаддиларга топширилди
Суд ва тергов жараёнлари давом эттирилади
Адолат қарор топди: Навбатдаги босқич тергов ва суд жараёнлари
Юртимизга қайтарилган ҳар икки фуқаро қонун устуворлигини таъминлаш, аввал бошланган жиноят ишлари доирасида тегишли суриштирув ҳамда суд жараёнларини изчил давом эттириш мақсадида Ўзбекистоннинг ваколатли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларига топширилди. Эндиликда улар ўзлари содир этган қилмишлари учун қонун олдида тўлиқ жавоб беришади.
Мутасаддиларнинг таъкидлашича, бу каби қўшма тадбирлар келгусида ҳам изчил давом эттирилади ва хорижий давлатлар билан жиноятчиларни ушлаб бериш бўйича ҳамкорлик алоқалари янада кучайтирилади.
Юртимизда ва жаҳонда юз бераётган энг муҳим воқеалар, ҳуқуқ-тартибот органларининг тезкор хабарлари, қонунчиликдаги янгиликлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли маълумотларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…