Туркияда қидирувда бўлган икки нафар Ўзбекистон фуқароси қўлга олинди

·21·Жамият
Туркияда қидирувда бўлган икки нафар Ўзбекистон фуқароси қўлга олинди

Фото: Истанбул Бошконсулхонаси

Ўзбекистон ва Туркия Республикаси ички ишлар ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралари ўртасидаги ўзаро мустаҳкам ҳамкорлик, тезкор-қидирув тадбирларининг самараси ўлароқ, қонунбузарлик содир этиб, анча вақтдан буён халқаро миқёсда қидирувда юрган икки нафар шахс Туркия ҳудудида аниқланиб, қўлга олинди. Мамлакатимизда содир этган жиноий қутқулари учун жавобгарликдан қочиб, хорижда жон сақламоқчи бўлган ушбу фуқаролар тегишли ҳуқуқий тартиб-таомилларга кўра Ватанимизга депортация қилинди.

Бугунги кунда икки қардош давлатнинг соҳа вакиллари ўртасида жиноятчиликка қарши курашиш борасидаги алоқалар изчил ривожланиб бораётгани натижасида, адолатдан ҳеч қаерда яшириниб бўлмаслиги яна бир бор ўз исботини топди.

Қалбакилик ва оғир тан жароҳати: Қидирувдаги шахслар кимлар эди?

Олиб борилган кенг қамровли ҳамкорликдаги тадбирлар давомида қуйидаги икки нафар қидирувда бўлган фуқаро аниқланди ва Ўзбекистон томонига топширилди:

  • Биринчи шахс (М.Б.): Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 168-моддаси (Фирибгарлик) бўйича айбланиб, анчадан буён ҳуқуқ-тартибот идораларидан яшириниб юрган. У Туркиянинг йирик шаҳарларидан бирида яшириниб юрган вақтида тезкор ходимлар томонидан қўлга олинган ва юртимизга қайтарилган.

  • Иккинчи шахс (Ж.Б.): Жиноят кодексининг 104-моддаси (Қасддан баданга оғир шикаст етказиш) билан айбланиб, тергов органларидан қочиб юрган. У ҳам Туркия ҳудудида ўтказилган назорат тадбирлари давомида ушланиб, махсус эскорт ҳамроҳлигида Тошкентга олиб келинди.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали қўлга олинган шахслар ва уларга нисбатан қўйилган айбловлар тафсилоти билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Жиноят содир этган шахслар (Қисқартма)

Айбланаётган Жиноят кодекси моддаси

Жиноятнинг умумий тавсифи

Қўлга олинган ва яширинган ҳудуди

Ҳозирги вақтдаги ҳуқуқий ҳолати

Кейинги кўриладиган чоралар

М. Б.

168-модда

Фирибгарлик, ўзганинг мулкини алдов йўли билан ўзлаштириш

Туркия Республикаси

Ўзбекистонга муваффақиятли қайтарилди

Ваколатли органлар томонидан тергов қилинади

Ж. Б.

104-модда

Қасддан баданга оғир шикаст етказиш (Зўравонлик)

Туркия ҳудудида

Қўлга олиниб, мутасаддиларга топширилди

Суд ва тергов жараёнлари давом эттирилади

Адолат қарор топди: Навбатдаги босқич тергов ва суд жараёнлари

Юртимизга қайтарилган ҳар икки фуқаро қонун устуворлигини таъминлаш, аввал бошланган жиноят ишлари доирасида тегишли суриштирув ҳамда суд жараёнларини изчил давом эттириш мақсадида Ўзбекистоннинг ваколатли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларига топширилди. Эндиликда улар ўзлари содир этган қилмишлари учун қонун олдида тўлиқ жавоб беришади.

Мутасаддиларнинг таъкидлашича, бу каби қўшма тадбирлар келгусида ҳам изчил давом эттирилади ва хорижий давлатлар билан жиноятчиларни ушлаб бериш бўйича ҳамкорлик алоқалари янада кучайтирилади.

Юртимизда ва жаҳонда юз бераётган энг муҳим воқеалар, ҳуқуқ-тартибот органларининг тезкор хабарлари, қонунчиликдаги янгиликлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг ишончли маълумотларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонТуркияСтамбулТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трактор йўлини тўсиб, она қуш тухумларини сақлаб қолдиТрактор йўлини тўсиб, она қуш тухумларини сақлаб қолдиБугун, 12:00Ўзбекистонликлар Таиландга дам олиш учунми ёки ишлаш учун бормоқда?Ўзбекистонликлар Таиландга дам олиш учунми ёки ишлаш учун бормоқда?Бугун, 10:01Тез оқар каналга тушиб кетган эркак мўъжиза туфайли омон қолдиТез оқар каналга тушиб кетган эркак мўъжиза туфайли омон қолдиБугун, 09:48Тошкентда ободонлаштиришда ишловчи аёллар ҳақорат қилиндиТошкентда ободонлаштиришда ишловчи аёллар ҳақорат қилиндиБугун, 07:41Ўзбекистон фуқаролари Францияга мавсумий ишларга таклиф этилмоқдаЎзбекистон фуқаролари Францияга мавсумий ишларга таклиф этилмоқдаКеча, 18:58Талабанинг умрига зомин бўлган ҳайдовчи 5 йилга қамалдиТалабанинг умрига зомин бўлган ҳайдовчи 5 йилга қамалдиКеча, 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди