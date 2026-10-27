Қайси вақтдаги уйқу ризқни тўсади, қайси бири шифо? Уйқу турлари ҳақида тавсиялар

·114·Саломатлик
Қайси вақтдаги уйқу ризқни тўсади, қайси бири шифо? Уйқу турлари ҳақида тавсиялар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Инсон саломатлиги ва ризқ-рўзига таъсир кўрсатадиган уйқу турлари Ҳайлула, Қайлула ва Айлула каби уч асосий қисмга бўлинади.
  • Бомдод намозидан кейинги Ҳайлула уйқуси зеҳнни сусайтириб, ризқ ва баракага тўсиқ бўлса, пешин арафасидаги 15–30 дақиқалик Қайлула мия фаолиятини тиклаб, қувват бағишлайди.
  • Аср намозидан кейинги Айлула уйқуси эса бош оғриғи, хотира заифлашуви ҳамда турли асаб хасталикларини келтириб чиқариши сабабли тавсия этилмайди.

Кундалик ҳаётда тўғри ухлаш ва дам олиш нафақат инсоннинг руҳий-жисмоний тетиклигини таъминлайди, балки унинг саломатлиги ҳамда ризқ-рўзига ҳам бевосита таъсир кўрсатади. Ислом таълимотида ва шарқ тиббиётида куннинг турли қисмларида ухлашнинг алоҳида хусусиятлари баён этилган бўлиб, улар уч асосий турга — «Ҳайлула», «Қайлула» ва «Айлула»га бўлинади.

Ушбу уйқу турларининг инсон организмига фойдаси ва зарари замонавий тиббий тадқиқотлар орқали ҳам ўз исботини топмоқда.

Уйқунинг 3 та асосий тури ва уларнинг организмга таъсири

Кун тартибини тўғри йўлга қўйишда ушбу уч ҳолатни фарқлай олиш муҳим аҳамиятга эга:

  • Ҳайлула — ризққа тўсиқ бўлувчи уйқу: Бомдод намозидан кейин, қуёш чиққунга қадар ва тонгнинг илк соатларидаги уйқу. Халқимизда «эрта турганнинг бир иши ортиқ» нақли бежиз айтилмаган. Бу вақтда ризқ ва барака тақсимланиши, тонгги вақтни ҳаракатда ўтказиш инсон фаоллиги ва зеҳнини ошириши таъкидланади. Ушбу пайтда ухлаш ризқ ва барака йўлида тўсиқ ҳисобланади;

  • Қайлула — қувват ва шифо манбаи: Пешин намозидан олдин (ёки пешиндан сўнг) олинадиган 15–30 дақиқалик қисқа уйқу. Бу одат Пайғамбаримиз Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламнинг суннатлари бўлиб, мия фаолиятини қайта тиклайди, куннинг иккинчи ярми учун янги куч-қувват беради ва стрессни камайтиради;

  • Айлула — хасталик келтирувчи нохуш уйқу: Аср намозидан кейин, шом вақтига яқин ухлаш. Бу вақтда организмнинг биологик соати сустлашади ва ухлаб турган одамда руҳий ланжлик, бош оғриғи, хотира заифлашуви ва турли асаб хасталиклари келиб чиқиш эҳтимоли юқори бўлади.

Нима учун «Қайлула» фойдали-ю, «Айлула» зарарли?

Тиббий ва амалий таҳлиллар ушбу тавсияларнинг илмий асосларини ошкор этади:

  • Қайлуланинг сири (Power Nap): Замонавий нейробиологлар кундузги қисқа дам олиш юрак-қон томир фаолиятини яхшилаши, диққатни жамлашни 30% га оширишини таъкидлашади;

  • Айлуланинг хатари: Кун ботиши арафасида танадаги метаболизм ўзгаради. Асрдан кейин ухлаган инсон кўпинча уйқудан оғир кайфият ва ҳорғинлик билан уйғониб, кечки уйқу ритмини бутунлай издан чиқаради.

Кунлик уйқу турлари паспорти

Уйқу тури

Вақти

Руҳий ва жисмоний таъсири

Тавсия

Ҳайлула

Бомдоддан кейин

Зеҳнни сусайтиради, ризқ ва баракани тўсади

Ухламаслик ва ҳаракатда бўлиш тавсия этилади

Қайлула

Пешин арафасида (кундузи)

Мияни тиклайди, куч бағишлайди, юракка фойдали

15–30 дақиқа ухлаш суннат ва тавсия қилинади

Айлула

Асрдан кейин (шомгача)

Бош оғриғи, дангасалик ва турли хасталикларга сабаб

Қатъий равишда воз кечиш тавсия этилади

ҲайлулаҚайлулаАйлуласоғлом турмуш тарзи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шифокорлар умрни узайтирувчи 6 та кундалик маҳсулотни маълум қилдиШифокорлар умрни узайтирувчи 6 та кундалик маҳсулотни маълум қилди17 октябр 22:25Ёлғизлик умрни 6 йилга қисқартириши мумкин — олимлар сабабини аниқладиЁлғизлик умрни 6 йилга қисқартириши мумкин — олимлар сабабини аниқлади28 сентябр 20:29Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?12 сентябр 00:16Уйқу етишмаслиги ташқи кўринишга қандай таъсир қилади?Уйқу етишмаслиги ташқи кўринишга қандай таъсир қилади?6 сентябр 13:36Хитойлик олимлар кеч ухлашнинг организмга "даҳшатли таъсири"ни фош қилдиХитойлик олимлар кеч ухлашнинг организмга "даҳшатли таъсири"ни фош қилди5 октябр 11:41Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...2 сентябр 09:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати