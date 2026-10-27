Ҳақиқий динозаврдек: Хитойда яратилган робот ҳайратга солмоқда! (видео)
Хитойда ташқи кўриниши ва ҳаракатлари билан ҳақиқий динозаврларни эслатадиган ўта реалистик роботлар ишлаб чиқилмоқда. Уларнинг табиий ҳаракатлари, кўз қисиши ва бошини буриши каби хусусиятлари томошабинларда қадимги давр жонзотлари қайта жонлангандек таассурот уйғотмоқда.
2025 йилда Хитойнинг Dobot компанияси тахминан 130 миллион йил аввал яшаган, патли Sinosauropteryx динозаврига ўхшаш робот моделини намойиш қилган. Компания маълумотига кўра, қурилма юриши, нафас олаётгандек ҳаракатланиши, паст товушлар чиқариши ва атрофидаги одамлар билан ўзаро алоқада бўлиши мумкин.
Бундай роботларни яратишда ҳаракатни бошқариш, атроф-муҳитни сезиш ва сунъий интеллект технологияларидан фойдаланилади. Айрим моделлар атрофидаги одамларнинг яқинлашишини сезиб, бошини буриши ёки ҳолатини ўзгартириши мумкин. Бу уларни оддий механик ўйинчоқлардан фарқлайди.
Мутахассислар бундай ишланмалардан музейлар, тематик боғлар ва таълим масканларида фойдаланиш имкониятини кўрмоқда. Роботлар орқали болалар ва катталар қадимги жонзотларнинг тахминий кўриниши ҳамда улар ҳақидаги илмий маълумотлар билан янада қизиқарли шаклда танишиши мумкин.
Шунга қарамай, бу динозаврлар тирилтирилганини англатмайди. Улар замонавий муҳандислик ва робототехнологиялар ёрдамида яратилган механик қурилмалардир.
Изоҳлар 0
…