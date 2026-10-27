Ҳақиқий динозаврдек: Хитойда яратилган робот ҳайратга солмоқда! (видео)

·8·Дунё
Ҳақиқий динозаврдек: Хитойда яратилган робот ҳайратга солмоқда! (видео)

Хитойда ташқи кўриниши ва ҳаракатлари билан ҳақиқий динозаврларни эслатадиган ўта реалистик роботлар ишлаб чиқилмоқда. Уларнинг табиий ҳаракатлари, кўз қисиши ва бошини буриши каби хусусиятлари томошабинларда қадимги давр жонзотлари қайта жонлангандек таассурот уйғотмоқда.

2025 йилда Хитойнинг Dobot компанияси тахминан 130 миллион йил аввал яшаган, патли Sinosauropteryx динозаврига ўхшаш робот моделини намойиш қилган. Компания маълумотига кўра, қурилма юриши, нафас олаётгандек ҳаракатланиши, паст товушлар чиқариши ва атрофидаги одамлар билан ўзаро алоқада бўлиши мумкин.

Бундай роботларни яратишда ҳаракатни бошқариш, атроф-муҳитни сезиш ва сунъий интеллект технологияларидан фойдаланилади. Айрим моделлар атрофидаги одамларнинг яқинлашишини сезиб, бошини буриши ёки ҳолатини ўзгартириши мумкин. Бу уларни оддий механик ўйинчоқлардан фарқлайди.

Мутахассислар бундай ишланмалардан музейлар, тематик боғлар ва таълим масканларида фойдаланиш имкониятини кўрмоқда. Роботлар орқали болалар ва катталар қадимги жонзотларнинг тахминий кўриниши ҳамда улар ҳақидаги илмий маълумотлар билан янада қизиқарли шаклда танишиши мумкин.

Шунга қарамай, бу динозаврлар тирилтирилганини англатмайди. Улар замонавий муҳандислик ва робототехнологиялар ёрдамида яратилган механик қурилмалардир.

ХитойDobotробототехникаSinosauropteryx
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой гуманоид роботлар бозорида мутлақ етакчиликни қўлга киритдиХитой гуманоид роботлар бозорида мутлақ етакчиликни қўлга киритди10 август 23:54Хитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаХитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқда10 август 01:53АҚШ Хитой роботлари импортини тақиқласа, Пекин кескин жавоб қайтарадиАҚШ Хитой роботлари импортини тақиқласа, Пекин кескин жавоб қайтаради31 июл 12:54АҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқладиАҚШ миллий хавфсизликни рўкач қилиб хорижий роботлар ва инверторларни тақиқлади29 июл 23:26Хитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этдиХитойнинг АГИБОТ компанияси тўртта янги ақлли роботни тақдим этди22 июл 00:55Хитойда инсоний ҳис-туйғуларга эга робот-компанионлар ишлаб чиқариш тартибга солинадиХитойда инсоний ҳис-туйғуларга эга робот-компанионлар ишлаб чиқариш тартибга солинади5 июл 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда