Элит ОЧЛ 3-тури: Машарипов ва Ашурматов жамоаси БАА клубига мағлуб бўлди

·64·Спорт
Элит ОЧЛ 3-тури: Машарипов ва Ашурматов жамоаси БАА клубига мағлуб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 3-турида Эроннинг «Истиқлол» клуби сафарда БААнинг «Шабоб Ал Аҳли» жамоасига 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди.
  • Мезбонлар голларига 69-дақиқада Матеусао ва 84-дақиқада Хуан Алвина муаллифлик қилди.
  • Ўзбекистонлик ҳимоячи Рустам Ашурматов учрашувни тўлиқ ўтказган бўлса, Жалолиддин Машарипов 86-дақиқада захирадан майдонга тушди.
  • Ушбу мағлубиятдан сўнг «Истиқлол» 6 очко билан турнир жадвалида 5-ўринга тушиб кетди.

Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 3-тури доирасида Бирлашган Араб Амирликларида кечган марказий баҳслардан бирида маҳаллий «Шабоб Ал Аҳли» жамоаси Эроннинг машҳур «Истиқлол» клубини қабул қилди. Ўзбекистонлик легионерлар тўп сураётган теҳронликлар сафарда қийинчиликка дуч келиб, 0:2 ҳисобида мағлубиятга учради.

Учрашув тақдири иккинчи бўлимда ҳал бўлди: мезбонлар сафида Матеусао ва Хуан Алвина киритган голлар БАА клубига муҳим 3 очкони келтириб, уларни турнир жадвалида юқорига олиб чиқди.

Ўзбек легионерларининг ҳаракати ва ўйин манзараси

Теҳроннинг «Истиқлол» клуби шарафини ҳимоя қилаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари ушбу учрашувда турлича вақт олди:

  • Ашурматов ҳимоя марказида: Ҳимоячи Рустам Ашурматов асосий таркибда майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди ва мезбонларнинг кетма-кет ҳужумларини қайтаришда қатнашди;

  • Машариповнинг кеч майдонга тушиши: Жамоа етакчиларидан бири Жалолиддин Машарипов ўйинни захира ўриндиғида бошлади ва фақатгина 86-дақиқада, ҳисоб аллақачон 2:0 кўринишига келиб бўлган паллада Раззаҳина ўрнига майдонга ташланди;

  • Мезбонларнинг ҳал қилувчи зарбалари: «Шабоб Ал Аҳли» 69-дақиқада Матеусаонинг аниқ зарбаси билан ҳисобни очди, 84-дақиқада эса Хуан Алвина иккинчи тўпни киритиб, баҳсга якуний нуқтани қўйди.

Мусобақа жадвалидаги ҳолат ва ўйин баёни

  • Мусобақа ва босқич: Элит Осиё Чемпионлар лигаси, 3-тур;

  • Якуний ҳисоб: «Шабоб Ал Аҳли» — «Истиқлол» 2:0;

  • Голлар: Матеусао (69), Хуан Алвина (84);

  • «Истиқлол» таркиби: Фараббаси, Фаллаҳ, Агҳаси, Рустам Ашурматов, Ҳардани, Чешми, Раззаҳина (Жалолиддин Машарипов, 86), Асани, Гоударзи, Саҳарҳизан, Ғолизадеҳ (Коушки, 82);

  • Очколар ва ўринлар тақсимоти: Ушбу ғалабадан кейин «Шабоб Ал Аҳли» ўз очколари сонини 9 тага етказиб, мусобақа жадвалида 2-ўринга кўтарилиб олди; сафарда очко йўқотган «Истиқлол» эса 6 очко билан 5-поғонага тушиб кетди.

Мазкур мағлубият Эрон клубининг гуруҳ пешқадамлари қаторига қўшилишига тўсқинлик қилди ва жамоа мураббийлар штаби учун кейинги турлар олдидан тактик ўзгаришлар қилиш зарурлигини кўрсатди.

Элит Осиё Чемпионлар лигасиЖалолиддин МашариповРустам АшурматовИстиқлол Теҳрон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Легионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этдиЛегионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди15 сентябр 06:31“Пахтакор” аутсайдер “Эйр Форс”га ютқазиб, жадвалнинг қуйи поғонасига тушиб кетди“Пахтакор” аутсайдер “Эйр Форс”га ютқазиб, жадвалнинг қуйи поғонасига тушиб кетдиКеча 08:08“Нефтчи” пенальтидан ҳисобни очди, аммо “Ал-Иттиҳод” ўйин охирида ғалабани илиб кетди“Нефтчи” пенальтидан ҳисобни очди, аммо “Ал-Иттиҳод” ўйин охирида ғалабани илиб кетди26 октябр 21:01Элит ОЧЛ 3-тури: Ўзбекистон клубларининг бугунги ўйинлари қачон ва қаерда бўлиб ўтади?Элит ОЧЛ 3-тури: Ўзбекистон клубларининг бугунги ўйинлари қачон ва қаерда бўлиб ўтади?26 октябр 15:26Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)13 октябр 06:47«Пахтакор» - «Ал Қодисия» ўйинида киритилган голларни томоша қилинг«Пахтакор» - «Ал Қодисия» ўйинида киритилган голларни томоша қилинг13 октябр 00:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди