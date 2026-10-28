Элит ОЧЛ 3-тури: Машарипов ва Ашурматов жамоаси БАА клубига мағлуб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 3-турида Эроннинг «Истиқлол» клуби сафарда БААнинг «Шабоб Ал Аҳли» жамоасига 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди.
- Мезбонлар голларига 69-дақиқада Матеусао ва 84-дақиқада Хуан Алвина муаллифлик қилди.
- Ўзбекистонлик ҳимоячи Рустам Ашурматов учрашувни тўлиқ ўтказган бўлса, Жалолиддин Машарипов 86-дақиқада захирадан майдонга тушди.
- Ушбу мағлубиятдан сўнг «Истиқлол» 6 очко билан турнир жадвалида 5-ўринга тушиб кетди.
Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 3-тури доирасида Бирлашган Араб Амирликларида кечган марказий баҳслардан бирида маҳаллий «Шабоб Ал Аҳли» жамоаси Эроннинг машҳур «Истиқлол» клубини қабул қилди. Ўзбекистонлик легионерлар тўп сураётган теҳронликлар сафарда қийинчиликка дуч келиб, 0:2 ҳисобида мағлубиятга учради.
Учрашув тақдири иккинчи бўлимда ҳал бўлди: мезбонлар сафида Матеусао ва Хуан Алвина киритган голлар БАА клубига муҳим 3 очкони келтириб, уларни турнир жадвалида юқорига олиб чиқди.
Ўзбек легионерларининг ҳаракати ва ўйин манзараси
Теҳроннинг «Истиқлол» клуби шарафини ҳимоя қилаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари ушбу учрашувда турлича вақт олди:
Ашурматов ҳимоя марказида: Ҳимоячи Рустам Ашурматов асосий таркибда майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди ва мезбонларнинг кетма-кет ҳужумларини қайтаришда қатнашди;
Машариповнинг кеч майдонга тушиши: Жамоа етакчиларидан бири Жалолиддин Машарипов ўйинни захира ўриндиғида бошлади ва фақатгина 86-дақиқада, ҳисоб аллақачон 2:0 кўринишига келиб бўлган паллада Раззаҳина ўрнига майдонга ташланди;
Мезбонларнинг ҳал қилувчи зарбалари: «Шабоб Ал Аҳли» 69-дақиқада Матеусаонинг аниқ зарбаси билан ҳисобни очди, 84-дақиқада эса Хуан Алвина иккинчи тўпни киритиб, баҳсга якуний нуқтани қўйди.
Мусобақа жадвалидаги ҳолат ва ўйин баёни
Мусобақа ва босқич: Элит Осиё Чемпионлар лигаси, 3-тур;
Якуний ҳисоб: «Шабоб Ал Аҳли» — «Истиқлол» 2:0;
Голлар: Матеусао (69), Хуан Алвина (84);
«Истиқлол» таркиби: Фараббаси, Фаллаҳ, Агҳаси, Рустам Ашурматов, Ҳардани, Чешми, Раззаҳина (Жалолиддин Машарипов, 86), Асани, Гоударзи, Саҳарҳизан, Ғолизадеҳ (Коушки, 82);
Очколар ва ўринлар тақсимоти: Ушбу ғалабадан кейин «Шабоб Ал Аҳли» ўз очколари сонини 9 тага етказиб, мусобақа жадвалида 2-ўринга кўтарилиб олди; сафарда очко йўқотган «Истиқлол» эса 6 очко билан 5-поғонага тушиб кетди.
Мазкур мағлубият Эрон клубининг гуруҳ пешқадамлари қаторига қўшилишига тўсқинлик қилди ва жамоа мураббийлар штаби учун кейинги турлар олдидан тактик ўзгаришлар қилиш зарурлигини кўрсатди.
Изоҳлар 0
…