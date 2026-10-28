Вьетнамлик сайёҳ: “Мен Ўзбекистонни ҳамон яхши кўраман”

·49·Жамият
Вьетнамлик сайёҳ: “Мен Ўзбекистонни ҳамон яхши кўраман”

Аввалроқ Ўзбекистонда маст эркак йўлини тўсгани билан жамоатчилик эътиборига тушган ветнамлик сайёҳ воқеадан кейин ҳам мамлакатимиз ҳақидаги фикри ўзгармаганини билдирди. У саёҳати давомида маҳаллий аҳолининг самимийлиги ва меҳмондўстлигидан мамнун эканини айтди.

Сайёҳнинг таъкидлашича, одамлар унга илиқ муносабатда бўлиб, яхши кутиб олишмоқда.

“Бугун одамлар жуда самимий. Улар мени яхши кутиб олишмоқда, салом беришмоқда. Ҳатто бугун эрталаб менга торт ҳам беришди”, — дея таассуротлари билан ўртоқлашди у.

Шунингдек, Туризм қўмитаси хорижлик меҳмон билан боғланиб, унинг сафарини давом эттиришига кўмаклашаётганини маълум қилди.

Сайёҳнинг ушбу фикрлари нохуш воқеага қарамай, унинг Ўзбекистон ва маҳаллий аҳолига муносабати ижобийлигича қолганини кўрсатади.

Ўзбекистон туризмиТуризм қўмитасиВетнамлик сайёҳ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хорижда ўзбек ресторанини очган тадбиркорга давлат харажатларнинг ярмини қоплаб берадиХорижда ўзбек ресторанини очган тадбиркорга давлат харажатларнинг ярмини қоплаб беради10 октябр 21:32Ўзбекистонда туризм учун янги имтиёз: тадбиркорларга ҚҚСнинг 50%и қайтариладиЎзбекистонда туризм учун янги имтиёз: тадбиркорларга ҚҚСнинг 50%и қайтарилади10 июл 11:38Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 туризм кампанияси 1 миллиарддан ортиқ кўрилдиЎзбекистоннинг ЖЧ-2026 туризм кампанияси 1 миллиарддан ортиқ кўрилди2 июл 20:29Вьетнамлик сайёҳ Ўзбекистонга кирган илк кунидаёқ ғалати ҳодисага дуч келди (видео)Вьетнамлик сайёҳ Ўзбекистонга кирган илк кунидаёқ ғалати ҳодисага дуч келди (видео)Кеча 13:13Диққат: “Янги ўзбекча клавиатура” Телеграмда фирибгарликнинг янги тури кузатилмоқдаДиққат: “Янги ўзбекча клавиатура” Телеграмда фирибгарликнинг янги тури кузатилмоқдаБугун 15:58Тошкентда ис газидан заҳарланиб, олти киши вафот этдиТошкентда ис газидан заҳарланиб, олти киши вафот этдиБугун 15:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди