Вьетнамлик сайёҳ: “Мен Ўзбекистонни ҳамон яхши кўраман”
Аввалроқ Ўзбекистонда маст эркак йўлини тўсгани билан жамоатчилик эътиборига тушган ветнамлик сайёҳ воқеадан кейин ҳам мамлакатимиз ҳақидаги фикри ўзгармаганини билдирди. У саёҳати давомида маҳаллий аҳолининг самимийлиги ва меҳмондўстлигидан мамнун эканини айтди.
Сайёҳнинг таъкидлашича, одамлар унга илиқ муносабатда бўлиб, яхши кутиб олишмоқда.
“Бугун одамлар жуда самимий. Улар мени яхши кутиб олишмоқда, салом беришмоқда. Ҳатто бугун эрталаб менга торт ҳам беришди”, — дея таассуротлари билан ўртоқлашди у.
Шунингдек, Туризм қўмитаси хорижлик меҳмон билан боғланиб, унинг сафарини давом эттиришига кўмаклашаётганини маълум қилди.
Сайёҳнинг ушбу фикрлари нохуш воқеага қарамай, унинг Ўзбекистон ва маҳаллий аҳолига муносабати ижобийлигича қолганини кўрсатади.
Изоҳлар 0
…