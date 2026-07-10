Ўзбекистонда туризм учун янги имтиёз: тадбиркорларга ҚҚСнинг 50%и қайтарилади
Ўзбекистонда ишбилармонлик туризмини ривожлантириш учун янги молиявий қўллаб-қувватлаш механизми жорий этилди.
Эндиликда республика ҳудудида халқаро конференция, форум, кўргазма ва бошқа MICE туризм тадбирларини ташкил этган тадбиркорларга ҳақиқатда тўланган ҚҚС суммасининг 50 фоизи давлат бюджети ҳисобидан қайтариб берилади.
Янги тартиб ҳукумат қарори билан тасдиқланди
Вазирлар Маҳкамасининг 2026 йил 8 июлдаги 373-сон қарори билан MICE туризм тадбирларини ташкил қилувчи тадбиркорлик субъектларига ҚҚСнинг бир қисмини қайтариш тартиби тасдиқланди.
Мазкур механизм Ўзбекистонга хорижий меҳмонлар оқимини кўпайтириш ва мамлакатни ишбилармонлик тадбирлари учун жозибадор ҳудудга айлантиришга қаратилган.
ҚҚСнинг 50 фоизи компенсация қилинади
Низомга мувофиқ, MICE туризм тадбирини ташкил этган тадбиркорлик субъектларига улар томонидан республика бюджетига ҳақиқатда тўланган қўшилган қиймат солиғининг 50 фоизи қайтариб берилади.
Бу тадбиркорлар учун йирик форумлар, халқаро анжуманлар ва кўргазмаларни ташкил этиш харажатларини камайтиришга хизмат қилиши мумкин.
Мурожаат уч ой ичида юборилиши керак
Компенсация олиш учун тадбиркор MICE туризм тадбири якунланган кундан бошлаб уч ой ичида Миллий туризм ягона платформаси орқали Туризм қўмитасига электрон мурожаат юбориши лозим.
Мурожаатга тадбир билан боғлиқ асосий ҳужжатлар илова қилинади.
Қандай ҳужжатлар талаб этилади?
Тадбиркор электрон мурожаатга қуйидаги маълумот ва ҳужжатларни қўшиши керак:
тадбир ҳақидаги маълумотлар;
тадбир дастури;
харажатлар сметаси ёки калькуляцияси;
электрон ҳисобварақ-фактуралар;
онлайн назорат-касса чеклари;
банк тўлов ҳужжатлари;
чет эллик иштирокчилар рўйхати;
уларнинг Ўзбекистонга кириш ва чиқишини тасдиқловчи маълумотлар.
Ушбу талаблар компенсация жараёнининг шаффофлигини таъминлашга қаратилган.
Ҳужжатлар беш иш кунида кўриб чиқилади
Туризм қўмитаси тақдим этилган ҳужжатларни беш иш куни давомида кўриб чиқади.
Агар кейинчалик аниқлаштирилган солиқ ҳисоботи натижасида компенсация миқдори ўзгарса, ортиқча қайтарилган маблағлар қонунчиликда белгиланган тартибда республика бюджетига қайтарилади.
Ўзбекистон халқаро тадбирлар майдонига айланиши мумкин
Ҳукумат ушбу тартиб орқали мамлакатда халқаро конференциялар, бизнес форумлар, кўргазмалар ва корпоратив тадбирларни кўпайтиришни мақсад қилган.
MICE туризм нафақат меҳмонхона, транспорт ва овқатланиш соҳаларига, балки умумий хизматлар бозорига ҳам қўшимча даромад олиб келади. Янги имтиёз эса Ўзбекистонни минтақада ишбилармонлик тадбирлари учун янада рақобатбардош йўналишга айлантириши мумкин.
…