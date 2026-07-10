Ўзбекистонда туризм учун янги имтиёз: тадбиркорларга ҚҚСнинг 50%и қайтарилади

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда туризм учун янги имтиёз: тадбиркорларга ҚҚСнинг 50%и қайтарилади

Ўзбекистонда ишбилармонлик туризмини ривожлантириш учун янги молиявий қўллаб-қувватлаш механизми жорий этилди.

Эндиликда республика ҳудудида халқаро конференция, форум, кўргазма ва бошқа MICE туризм тадбирларини ташкил этган тадбиркорларга ҳақиқатда тўланган ҚҚС суммасининг 50 фоизи давлат бюджети ҳисобидан қайтариб берилади.

Янги тартиб ҳукумат қарори билан тасдиқланди

Вазирлар Маҳкамасининг 2026 йил 8 июлдаги 373-сон қарори билан MICE туризм тадбирларини ташкил қилувчи тадбиркорлик субъектларига ҚҚСнинг бир қисмини қайтариш тартиби тасдиқланди.

Мазкур механизм Ўзбекистонга хорижий меҳмонлар оқимини кўпайтириш ва мамлакатни ишбилармонлик тадбирлари учун жозибадор ҳудудга айлантиришга қаратилган.

ҚҚСнинг 50 фоизи компенсация қилинади

Низомга мувофиқ, MICE туризм тадбирини ташкил этган тадбиркорлик субъектларига улар томонидан республика бюджетига ҳақиқатда тўланган қўшилган қиймат солиғининг 50 фоизи қайтариб берилади.

Бу тадбиркорлар учун йирик форумлар, халқаро анжуманлар ва кўргазмаларни ташкил этиш харажатларини камайтиришга хизмат қилиши мумкин.

Мурожаат уч ой ичида юборилиши керак

Компенсация олиш учун тадбиркор MICE туризм тадбири якунланган кундан бошлаб уч ой ичида Миллий туризм ягона платформаси орқали Туризм қўмитасига электрон мурожаат юбориши лозим.

Мурожаатга тадбир билан боғлиқ асосий ҳужжатлар илова қилинади.

Қандай ҳужжатлар талаб этилади?

Тадбиркор электрон мурожаатга қуйидаги маълумот ва ҳужжатларни қўшиши керак:

  • тадбир ҳақидаги маълумотлар;

  • тадбир дастури;

  • харажатлар сметаси ёки калькуляцияси;

  • электрон ҳисобварақ-фактуралар;

  • онлайн назорат-касса чеклари;

  • банк тўлов ҳужжатлари;

  • чет эллик иштирокчилар рўйхати;

  • уларнинг Ўзбекистонга кириш ва чиқишини тасдиқловчи маълумотлар.

Ушбу талаблар компенсация жараёнининг шаффофлигини таъминлашга қаратилган.

Ҳужжатлар беш иш кунида кўриб чиқилади

Туризм қўмитаси тақдим этилган ҳужжатларни беш иш куни давомида кўриб чиқади.

Агар кейинчалик аниқлаштирилган солиқ ҳисоботи натижасида компенсация миқдори ўзгарса, ортиқча қайтарилган маблағлар қонунчиликда белгиланган тартибда республика бюджетига қайтарилади.

Ўзбекистон халқаро тадбирлар майдонига айланиши мумкин

Ҳукумат ушбу тартиб орқали мамлакатда халқаро конференциялар, бизнес форумлар, кўргазмалар ва корпоратив тадбирларни кўпайтиришни мақсад қилган.

MICE туризм нафақат меҳмонхона, транспорт ва овқатланиш соҳаларига, балки умумий хизматлар бозорига ҳам қўшимча даромад олиб келади. Янги имтиёз эса Ўзбекистонни минтақада ишбилармонлик тадбирлари учун янада рақобатбардош йўналишга айлантириши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алифбо ислоҳоти атрофида баҳс: эксперт энг катта хавфни айтди...Алифбо ислоҳоти атрофида баҳс: эксперт энг катта хавфни айтди...Бугун, 11:20Дам олиш кунлари ҳаво қандай бўлади? Ўзгидрометдан муҳим огоҳлантиришДам олиш кунлари ҳаво қандай бўлади? Ўзгидрометдан муҳим огоҳлантиришБугун, 11:14Ўзбекистонда «болничный» тўлаш тартиби тубдан ўзгармоқда: 1 июлдан янги қоидаларЎзбекистонда «болничный» тўлаш тартиби тубдан ўзгармоқда: 1 июлдан янги қоидаларБугун, 11:09Яшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпиладиЯшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпиладиБугун, 11:01Ўзбекистонда кино суратга олиш қоидаси ўзгарди: хорижий компаниялар учун янги имкониятЎзбекистонда кино суратга олиш қоидаси ўзгарди: хорижий компаниялар учун янги имкониятБугун, 10:43Иккинчи олий таълимга ҳужжат топшириш бошланди: муддат ва шартлар аниқИккинчи олий таълимга ҳужжат топшириш бошланди: муддат ва шартлар аниқБугун, 10:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа